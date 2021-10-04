https://ria.ru/20211004/telegram-1753082515.html
В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей
В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей - РИА Новости, 04.10.2021
В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей
Серверы мессенджера Telegram испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp, заявила... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:43
2021-10-04T22:43
2021-10-04T23:49
в мире
технологии
twitter
калифорния
марк цукерберг
forbes
whatsapp inc.
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Серверы мессенджера Telegram испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp, заявила компания в микроблогге в Twitter.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда доллара.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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в мире, технологии, twitter, калифорния, марк цукерберг, forbes, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
22:43 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей
В Telegram заявили о небольших трудностях из-за активного прироста новых пользователей