https://ria.ru/20211004/telegram-1753082515.html

В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей

В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей - РИА Новости, 04.10.2021

В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей

Серверы мессенджера Telegram испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp, заявила... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:43

2021-10-04T22:43

2021-10-04T23:49

в мире

технологии

twitter

калифорния

марк цукерберг

forbes

whatsapp inc.

telegram (приложение)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Серверы мессенджера Telegram испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp, заявила компания в микроблогге в Twitter.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда доллара.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20211004/sayt-1753075153.html

калифорния

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, калифорния, марк цукерберг, forbes, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей