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В Петербурге мужчина избил женщину после отказа продолжить знакомство
В Петербурге мужчина избил женщину после отказа продолжить знакомство - РИА Новости, 04.10.2021
В Петербурге мужчина избил женщину после отказа продолжить знакомство
В Петербурге задержали мужчину, который избил и пытался силой увезти женщину на своем автомобиле после отказа продолжить знакомство, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:40
2021-10-04T20:55
происшествия
санкт-петербург
курортный район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, который избил и пытался силой увезти женщину на своем автомобиле после отказа продолжить знакомство, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону.Сообщение о происшествии поступило в полицию утром в понедельник. Там пояснили, что потерпевшая познакомилась с мужчиной месяц назад через специальный сайт."После первого свидания женщина не захотела продолжать общение и, не смотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение", — добавили в ведомстве.В Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе ей удалось выбраться из автомобиля, запереться в туалете заправки и попросить персонал вызвать полицию. После этого злоумышленник скрылся, позднее его задержали вместе с подельником. Пострадавшую госпитализировали с переломами носа и руки.
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санкт-петербург
курортный район
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происшествия, санкт-петербург, курортный район, ленинградская область
20:40 04.10.2021 (обновлено: 20:55 04.10.2021)
 
В Петербурге мужчина избил женщину после отказа продолжить знакомство

В Петербурге полиции задержала мужчину, который избил и пытался похитить женщину

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, который избил и пытался силой увезти женщину на своем автомобиле после отказа продолжить знакомство, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону.
Сообщение о происшествии поступило в полицию утром в понедельник. Там пояснили, что потерпевшая познакомилась с мужчиной месяц назад через специальный сайт.
"После первого свидания женщина не захотела продолжать общение и, не смотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение", — добавили в ведомстве.
В Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе ей удалось выбраться из автомобиля, запереться в туалете заправки и попросить персонал вызвать полицию. После этого злоумышленник скрылся, позднее его задержали вместе с подельником. Пострадавшую госпитализировали с переломами носа и руки.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКурортный районЛенинградская область
 
 
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