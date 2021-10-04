https://ria.ru/20211004/svidanie-1753071975.html
В Петербурге мужчина избил женщину после отказа продолжить знакомство
В Петербурге мужчина избил женщину после отказа продолжить знакомство - РИА Новости, 04.10.2021
В Петербурге мужчина избил женщину после отказа продолжить знакомство
В Петербурге задержали мужчину, который избил и пытался силой увезти женщину на своем автомобиле после отказа продолжить знакомство, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:40
2021-10-04T20:40
2021-10-04T20:55
происшествия
санкт-петербург
курортный район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, который избил и пытался силой увезти женщину на своем автомобиле после отказа продолжить знакомство, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону.Сообщение о происшествии поступило в полицию утром в понедельник. Там пояснили, что потерпевшая познакомилась с мужчиной месяц назад через специальный сайт."После первого свидания женщина не захотела продолжать общение и, не смотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение", — добавили в ведомстве.В Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе ей удалось выбраться из автомобиля, запереться в туалете заправки и попросить персонал вызвать полицию. После этого злоумышленник скрылся, позднее его задержали вместе с подельником. Пострадавшую госпитализировали с переломами носа и руки.
https://ria.ru/20211002/draka-1752806494.html
санкт-петербург
курортный район
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происшествия, санкт-петербург, курортный район, ленинградская область
20:40 04.10.2021 (обновлено: 20:55 04.10.2021)
В Петербурге мужчина избил женщину после отказа продолжить знакомство
В Петербурге полиции задержала мужчину, который избил и пытался похитить женщину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости.
В Петербурге
задержали мужчину, который избил и пытался силой увезти женщину на своем автомобиле после отказа продолжить знакомство, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону.
Сообщение о происшествии поступило в полицию утром в понедельник. Там пояснили, что потерпевшая познакомилась с мужчиной месяц назад через специальный сайт.
"После первого свидания женщина не захотела продолжать общение и, не смотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение", — добавили в ведомстве.
В Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе ей удалось выбраться из автомобиля, запереться в туалете заправки и попросить персонал вызвать полицию. После этого злоумышленник скрылся, позднее его задержали вместе с подельником. Пострадавшую госпитализировали с переломами носа и руки.