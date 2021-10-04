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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/peresild-1752950160.html
Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС
Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС - РИА Новости, 04.10.2021
Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС
"Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после двухнедельного полета в космос будет неделю проходить реабилитацию в Звездном... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:02
2021-10-04T11:15
культура
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после двухнедельного полета в космос будет неделю проходить реабилитацию в Звездном городке, заявил в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."В Звездном городке. Опыт краткосрочных полетов говорит, что в течение недели организм восстанавливается до предполетного уровня, после чего участники полета отпускаются по домам", - рассказал космонавт.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым &gt;&gt;
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
11:02 04.10.2021 (обновлено: 11:15 04.10.2021)
 
Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС

Космонавт Котов: актриса Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС

© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/RoscosmosЧлен экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/Roscosmos
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после двухнедельного полета в космос будет неделю проходить реабилитацию в Звездном городке, заявил в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"В Звездном городке. Опыт краткосрочных полетов говорит, что в течение недели организм восстанавливается до предполетного уровня, после чего участники полета отпускаются по домам", - рассказал космонавт.
Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.
Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>
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29 сентября, 12:17Культура
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КультураКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культуры
 
 
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