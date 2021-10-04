https://ria.ru/20211004/peresild-1752950160.html
Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС
Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС - РИА Новости, 04.10.2021
Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС
"Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после двухнедельного полета в космос будет неделю проходить реабилитацию в Звездном... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:02
2021-10-04T11:02
2021-10-04T11:15
культура
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751488444_0:309:3000:1997_1920x0_80_0_0_d91feda1a29374761e73c3cc00205c03.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после двухнедельного полета в космос будет неделю проходить реабилитацию в Звездном городке, заявил в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."В Звездном городке. Опыт краткосрочных полетов говорит, что в течение недели организм восстанавливается до предполетного уровня, после чего участники полета отпускаются по домам", - рассказал космонавт.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>
https://ria.ru/20210929/pugacheva-1752280730.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751488444_0:0:2663:1997_1920x0_80_0_0_decfb36c95539c0f94c747d5f340bf33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
11:02 04.10.2021 (обновлено: 11:15 04.10.2021)
Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС
Космонавт Котов: актриса Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС