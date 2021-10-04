https://ria.ru/20211004/peresild-1752950160.html

Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС

Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС - РИА Новости, 04.10.2021

Пересильд будет неделю проходить реабилитацию после полета на МКС

"Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после двухнедельного полета в космос будет неделю проходить реабилитацию в Звездном... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:02

2021-10-04T11:02

2021-10-04T11:15

культура

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751488444_0:309:3000:1997_1920x0_80_0_0_d91feda1a29374761e73c3cc00205c03.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после двухнедельного полета в космос будет неделю проходить реабилитацию в Звездном городке, заявил в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."В Звездном городке. Опыт краткосрочных полетов говорит, что в течение недели организм восстанавливается до предполетного уровня, после чего участники полета отпускаются по домам", - рассказал космонавт.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>

https://ria.ru/20210929/pugacheva-1752280730.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры