Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211004/mks-1752941141.html
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд в первые дни на МКС
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд в первые дни на МКС - РИА Новости, 04.10.2021
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд в первые дни на МКС
Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые 5 октября отправятся на МКС, в первые дни ждет тошнота, отекшее от прилива крови к голове... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:14
2021-10-04T11:14
наука
байконур (город)
антон шкаплеров
российская академия наук
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
клим шипенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752614213_361:727:2710:2048_1920x0_80_0_0_10dfa5184089e2fe7e9156d74efb989d.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые 5 октября отправятся на МКС, в первые дни ждет тошнота, отекшее от прилива крови к голове лицо, мигрени и трудности координации движений, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнется после стыковки к МКС, начнется период адаптации к невесомости", - рассказал Котов.По его словам, адаптация к невесомости занимает до пяти дней, при этом наземные тесты и подготовка не могут заранее показать, кто из участников полета как будет переносить невесомость. "Было множество случаев, когда при тренировках на Земле человек прекрасно переносил все центрифуги, качели, кресла, а в космосе был никакой", - рассказал он. Космонавт уточнил, что всех членов отправляющегося на МКС экипажа ждет три типа проблем: вестибулярно-вегетативные расстройства, гемодинамические изменения и сенсорно-моторные нарушения.Симптомами первого являются тошнота и рвота, низкая физическая активность. Второе - это перераспределение крови, которая из-за отсутствия гравитации прильнет к голове. "Это вызывает головные боли, мигрени, отек лица, снижение аппетита", - рассказал космонавт.Третье - это проблемы с координацией. "Точные движения и самостоятельные перелеты по станции в этот период будут невозможны. Попытка перелететь, оттолкнувшись ногами, может привести к травмам, ударам. В физике как: действие равно противодействию. Сильные мышцы ног, адаптированные держать вес тела, дадут импульс, а тормозить придется более слабыми мышцами руками. Не понимая, как затормозить, новички раскидывают ноги и руки "звездочкой", пытаясь зацепиться за окружающие предметы, а в итоге сгребают все за собой, как грейдер. Нередка картина, когда вслед за новичком летит облако предметов - камеры, ручки, блокноты, аппаратура", - рассказал космонавт.Для того, чтобы пережить фазу адаптации, в корабле "Союз" и на МКС имеются специализированные аптечки для устранения симптомов болезни движения. Но у них есть побочный эффект - седативное действие препаратов. "В моей практике был случай, когда человек проспал на препаратах почти два дня, приходя в себя, пытаясь что-то поесть", - рассказал Котов.5 октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210929/putin-1752374329.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752614213_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_e15c5d21dce7a48c6229c5efbda214de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байконур (город), антон шкаплеров, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, петр дубров
10:14 04.10.2021 (обновлено: 11:14 04.10.2021)
 
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд в первые дни на МКС

Космонавт Котов: актрису Пересильд на МКС ждут тошнота и отекшее лицо

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУстановка РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" на стартовый комплекс космодрома "Байконур"
Установка РН Союз-2.1а с кораблем Союз МС-19 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые 5 октября отправятся на МКС, в первые дни ждет тошнота, отекшее от прилива крови к голове лицо, мигрени и трудности координации движений, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнется после стыковки к МКС, начнется период адаптации к невесомости", - рассказал Котов.
По его словам, адаптация к невесомости занимает до пяти дней, при этом наземные тесты и подготовка не могут заранее показать, кто из участников полета как будет переносить невесомость. "Было множество случаев, когда при тренировках на Земле человек прекрасно переносил все центрифуги, качели, кресла, а в космосе был никакой", - рассказал он. Космонавт уточнил, что всех членов отправляющегося на МКС экипажа ждет три типа проблем: вестибулярно-вегетативные расстройства, гемодинамические изменения и сенсорно-моторные нарушения.
Симптомами первого являются тошнота и рвота, низкая физическая активность. Второе - это перераспределение крови, которая из-за отсутствия гравитации прильнет к голове. "Это вызывает головные боли, мигрени, отек лица, снижение аппетита", - рассказал космонавт.
Третье - это проблемы с координацией. "Точные движения и самостоятельные перелеты по станции в этот период будут невозможны. Попытка перелететь, оттолкнувшись ногами, может привести к травмам, ударам. В физике как: действие равно противодействию. Сильные мышцы ног, адаптированные держать вес тела, дадут импульс, а тормозить придется более слабыми мышцами руками. Не понимая, как затормозить, новички раскидывают ноги и руки "звездочкой", пытаясь зацепиться за окружающие предметы, а в итоге сгребают все за собой, как грейдер. Нередка картина, когда вслед за новичком летит облако предметов - камеры, ручки, блокноты, аппаратура", - рассказал космонавт.
Для того, чтобы пережить фазу адаптации, в корабле "Союз" и на МКС имеются специализированные аптечки для устранения симптомов болезни движения. Но у них есть побочный эффект - седативное действие препаратов. "В моей практике был случай, когда человек проспал на препаратах почти два дня, приходя в себя, пытаясь что-то поесть", - рассказал Котов.
5 октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.
Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 18:20
Путин призвал смотреть за "горизонт" после окончания работы МКС
 
НаукаБайконур (город)Антон ШкаплеровРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляКлим ШипенкоПетр Дубров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
Лента новостейМолния