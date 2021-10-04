https://ria.ru/20211004/mks-1752941141.html

Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд в первые дни на МКС

Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд в первые дни на МКС - РИА Новости, 04.10.2021

Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд в первые дни на МКС

Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые 5 октября отправятся на МКС, в первые дни ждет тошнота, отекшее от прилива крови к голове... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:14

2021-10-04T10:14

2021-10-04T11:14

наука

байконур (город)

антон шкаплеров

российская академия наук

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

клим шипенко

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые 5 октября отправятся на МКС, в первые дни ждет тошнота, отекшее от прилива крови к голове лицо, мигрени и трудности координации движений, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнется после стыковки к МКС, начнется период адаптации к невесомости", - рассказал Котов.По его словам, адаптация к невесомости занимает до пяти дней, при этом наземные тесты и подготовка не могут заранее показать, кто из участников полета как будет переносить невесомость. "Было множество случаев, когда при тренировках на Земле человек прекрасно переносил все центрифуги, качели, кресла, а в космосе был никакой", - рассказал он. Космонавт уточнил, что всех членов отправляющегося на МКС экипажа ждет три типа проблем: вестибулярно-вегетативные расстройства, гемодинамические изменения и сенсорно-моторные нарушения.Симптомами первого являются тошнота и рвота, низкая физическая активность. Второе - это перераспределение крови, которая из-за отсутствия гравитации прильнет к голове. "Это вызывает головные боли, мигрени, отек лица, снижение аппетита", - рассказал космонавт.Третье - это проблемы с координацией. "Точные движения и самостоятельные перелеты по станции в этот период будут невозможны. Попытка перелететь, оттолкнувшись ногами, может привести к травмам, ударам. В физике как: действие равно противодействию. Сильные мышцы ног, адаптированные держать вес тела, дадут импульс, а тормозить придется более слабыми мышцами руками. Не понимая, как затормозить, новички раскидывают ноги и руки "звездочкой", пытаясь зацепиться за окружающие предметы, а в итоге сгребают все за собой, как грейдер. Нередка картина, когда вслед за новичком летит облако предметов - камеры, ручки, блокноты, аппаратура", - рассказал космонавт.Для того, чтобы пережить фазу адаптации, в корабле "Союз" и на МКС имеются специализированные аптечки для устранения симптомов болезни движения. Но у них есть побочный эффект - седативное действие препаратов. "В моей практике был случай, когда человек проспал на препаратах почти два дня, приходя в себя, пытаясь что-то поесть", - рассказал Котов.5 октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>

https://ria.ru/20210929/putin-1752374329.html

байконур (город)

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), антон шкаплеров, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, петр дубров