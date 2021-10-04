https://ria.ru/20211004/kiberataka-1753082818.html
В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя
В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя - РИА Новости, 04.10.2021
В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя
Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:47
2021-10-04T22:47
2021-10-04T23:49
технологии
сша
facebook
в мире
twitter
калифорния
марк цукерберг
forbes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали остаться неизвестными."Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", - говорится в сообщении на сайте газеты.Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда доллара.Штаб-квартира Facebook расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a78fc865646e1d0a7719c733cc350b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, facebook, в мире, twitter, калифорния, марк цукерберг, forbes, whatsapp inc., telegram (приложение), глобальный сбой в работе соцсетей
22:47 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя
NYT: в Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя работы сервисов компании