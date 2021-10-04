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В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя
В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя - РИА Новости, 04.10.2021
В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя
Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:47
2021-10-04T23:49
технологии
сша
facebook
в мире
twitter
калифорния
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали остаться неизвестными."Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", - говорится в сообщении на сайте газеты.Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда доллара.Штаб-квартира Facebook расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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технологии, сша, facebook, в мире, twitter, калифорния, марк цукерберг, forbes, whatsapp inc., telegram (приложение), глобальный сбой в работе соцсетей
22:47 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя

NYT: в Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя работы сервисов компании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали остаться неизвестными.
"Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", - говорится в сообщении на сайте газеты.
Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно.
В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда доллара.
Штаб-квартира Facebook расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Перевернутый символ Like на экране - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 21:13
Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
 
ТехнологииСШАFacebookВ миреTwitterКалифорнияМарк ЦукербергForbesWhatsApp Inc.Telegram (приложение)Глобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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