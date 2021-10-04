https://ria.ru/20211004/kiberataka-1753082818.html

В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя

В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя - РИА Новости, 04.10.2021

В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя

Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:47

2021-10-04T22:47

2021-10-04T23:49

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали остаться неизвестными."Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", - говорится в сообщении на сайте газеты.Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда доллара.Штаб-квартира Facebook расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, facebook, в мире, twitter, калифорния, марк цукерберг, forbes, whatsapp inc., telegram (приложение), глобальный сбой в работе соцсетей