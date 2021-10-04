https://ria.ru/20211004/facebook-1753085446.html
В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов
В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов - РИА Новости, 04.10.2021
В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов
Технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал сетевые проблемы причиной сбоев в работе соцсети. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:20
2021-10-04T23:20
2021-10-04T23:49
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал сетевые проблемы причиной сбоев в работе соцсети."Искренние извинения перед всеми, на кого повлиял сбой в работе сервисов Facebook. <...> команда работает, чтобы восстановить и отладить как можно скорее", — написал Шрепфер в Twitter.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4 процента и составило 116,1 миллиарда доллара.По данным СМИ, неполадки в работе Facebook стали самыми масштабными с 2008 года. Тогда доступа к соцсети не было на протяжении суток.Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20211004/ischeznovenie-1753083633.html
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в мире, весь мир, facebook, технологии, twitter, калифорния, марк цукерберг, forbes, whatsapp inc., telegram (приложение), глобальный сбой в работе соцсетей
23:20 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов
Глава техслужбы Facebook заявил о проблемах с сетью, команда занимается восстановлением