https://ria.ru/20211004/facebook-1753085446.html

В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов

В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов - РИА Новости, 04.10.2021

В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов

Технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал сетевые проблемы причиной сбоев в работе соцсети. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:20

2021-10-04T23:20

2021-10-04T23:49

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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал сетевые проблемы причиной сбоев в работе соцсети."Искренние извинения перед всеми, на кого повлиял сбой в работе сервисов Facebook. <...> команда работает, чтобы восстановить и отладить как можно скорее", — написал Шрепфер в Twitter.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4 процента и составило 116,1 миллиарда доллара.По данным СМИ, неполадки в работе Facebook стали самыми масштабными с 2008 года. Тогда доступа к соцсети не было на протяжении суток.Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20211004/ischeznovenie-1753083633.html

https://ria.ru/20211004/moshenniki-1753084351.html

весь мир

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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