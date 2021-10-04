https://ria.ru/20211004/aviabilety-1752953808.html
Определены самые бюджетные авианаправления октября
Определены самые бюджетные авианаправления октября - РИА Новости, 04.10.2021
Определены самые бюджетные авианаправления октября
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, в рейтинг вошли маршруты,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:36
2021-10-04T11:36
2021-10-04T11:36
туризм
калининград
санкт-петербург
ярославль
махачкала
оренбург
псков
пермь
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, в рейтинг вошли маршруты, где средний чек не превышает 3 500 рублей за билет в одну сторону, сообщает Туту.ру.В исследовании рассматривались данные по проездным документам, оформленным после 20 сентября с вылетами с 1 по 31 октября.Путешественникам из Москвы доступны 18 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. Самые дешевые билеты покупают в Курган (2 190 рублей), Брянск (2 397 рублей), Псков (2 518 рублей), Уфу (2 565 рублей) и Ярославль (2 659 рублей).Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Москвы в октябре вошли Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Махачкала, Липецк, Назрань, Анапа, Владикавказ, Нижнекамск, Оренбург, Геленджик, Нижний Новгород и Калининград.Путешественников из Санкт-Петербурга ждут девять направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. В числе самых доступных оказались Архангельск (2 729 рублей), Москва (2 821 рубль), Волгоград (2 839 рублей), Чебоксары (2 844 рубля) и Оренбург (3 051).Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Санкт-Петербурга в октябре вошли Элиста, Калуга, Калининград и Пермь.
https://ria.ru/20211004/puteshestviya-1752909761.html
калининград
санкт-петербург
ярославль
махачкала
оренбург
псков
пермь
владикавказ
чебоксары
назрань
анапа
нижнекамск
курган
элиста
брянск
липецк
калуга
архангельск
ульяновск
геленджик
краснодар
уфа
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калининград, санкт-петербург, ярославль, махачкала, оренбург, псков, пермь, владикавказ, чебоксары, назрань, анапа, нижнекамск, курган, элиста, брянск, липецк, калуга, архангельск, ульяновск, геленджик, краснодар, уфа, москва, нижний новгород, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
Определены самые бюджетные авианаправления октября
Эксперты назвали города, авиабилеты в которые из столиц стоят менее 3500 рублей
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, в рейтинг вошли маршруты, где средний чек не превышает 3 500 рублей за билет в одну сторону, сообщает Туту.ру.
В исследовании рассматривались данные по проездным документам, оформленным после 20 сентября с вылетами с 1 по 31 октября.
Путешественникам из Москвы доступны 18 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. Самые дешевые билеты покупают в Курган (2 190 рублей), Брянск (2 397 рублей), Псков (2 518 рублей), Уфу (2 565 рублей) и Ярославль (2 659 рублей).
Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Москвы в октябре вошли Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Махачкала, Липецк, Назрань, Анапа, Владикавказ, Нижнекамск, Оренбург, Геленджик, Нижний Новгород и Калининград.
Путешественников из Санкт-Петербурга ждут девять направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. В числе самых доступных оказались Архангельск (2 729 рублей), Москва (2 821 рубль), Волгоград (2 839 рублей), Чебоксары (2 844 рубля) и Оренбург (3 051).
Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Санкт-Петербурга в октябре вошли Элиста, Калуга, Калининград и Пермь.