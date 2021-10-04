https://ria.ru/20211004/aviabilety-1752953808.html

Определены самые бюджетные авианаправления октября

Определены самые бюджетные авианаправления октября - РИА Новости, 04.10.2021

Определены самые бюджетные авианаправления октября

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, в рейтинг вошли маршруты,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:36

2021-10-04T11:36

2021-10-04T11:36

туризм

калининград

санкт-петербург

ярославль

махачкала

оренбург

псков

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150099/25/1500992510_0:387:4966:3180_1920x0_80_0_0_d67411c585425aefc2850f0e7a300f7a.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, в рейтинг вошли маршруты, где средний чек не превышает 3 500 рублей за билет в одну сторону, сообщает Туту.ру.В исследовании рассматривались данные по проездным документам, оформленным после 20 сентября с вылетами с 1 по 31 октября.Путешественникам из Москвы доступны 18 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. Самые дешевые билеты покупают в Курган (2 190 рублей), Брянск (2 397 рублей), Псков (2 518 рублей), Уфу (2 565 рублей) и Ярославль (2 659 рублей).Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Москвы в октябре вошли Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Махачкала, Липецк, Назрань, Анапа, Владикавказ, Нижнекамск, Оренбург, Геленджик, Нижний Новгород и Калининград.Путешественников из Санкт-Петербурга ждут девять направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. В числе самых доступных оказались Архангельск (2 729 рублей), Москва (2 821 рубль), Волгоград (2 839 рублей), Чебоксары (2 844 рубля) и Оренбург (3 051).Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Санкт-Петербурга в октябре вошли Элиста, Калуга, Калининград и Пермь.

https://ria.ru/20211004/puteshestviya-1752909761.html

калининград

санкт-петербург

ярославль

махачкала

оренбург

псков

пермь

владикавказ

чебоксары

назрань

анапа

нижнекамск

курган

элиста

брянск

липецк

калуга

архангельск

ульяновск

геленджик

краснодар

уфа

москва

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, санкт-петербург, ярославль, махачкала, оренбург, псков, пермь, владикавказ, чебоксары, назрань, анапа, нижнекамск, курган, элиста, брянск, липецк, калуга, архангельск, ульяновск, геленджик, краснодар, уфа, москва, нижний новгород, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь