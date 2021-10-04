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Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС - РИА Новости, 04.10.2021
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
Российской актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко, которые 5 октября отправятся в космос, во время взлета на ракете "Союз-2.1а" предстоит пережить... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:27
2021-10-04T03:27
российская академия наук
космос - риа наука
олег котов
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российской актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко, которые 5 октября отправятся в космос, во время взлета на ракете "Союз-2.1а" предстоит пережить трудные минуты: нарастающее волнение, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."Внутри корабля темно, светит одна тусклая лампочка. Помогут пристегнуться. Затем начнут закрывать крышку входных люков. Тем, кто боится замкнутых пространств, в этот момент не позавидуешь. Командиру до старта будет чем заняться, он летит один, без бортинженера. А вот участникам заняться будет нечем. Иллюминаторы закрыты, тусклый свет. Да, включат музыку, будет момент, когда можно будет подремать, пообщаться с членами экипажа, но внутреннее ощущение того, что время идет, что все готовится к пуску, будет нарастать", - рассказал космонавт.Внутри корабля Пересильд и Шипенко будут слышать непривычные для них гул ракеты, щелчки аппаратуры, металлические звуки срабатывания агрегатов. Если погода будет ветреной, то будет ощущаться небольшое покачивание. "Волнение будет постепенно нарастать. Станет понятно, что обратной дороги нет и процесс не остановить, из корабля в гримерку не выйти", - отметил Котов.По его словам, во время полета отделение четырех блоков первой ступени будет ощущаться как удары по корпусу ракеты. Когда отойдет вторая ступень, экипаж переживет наиболее жесткую перегрузку, которая дойдет до 3g – это трехкратное давление веса тела. Затем перегрузка станет минимальной."Это как воздушная яма при полете на самолете – аналогичные провалы, только намного жестче. А через секунду - пинок, сопоставимый с тем, как если бы в легковую машину въехал грузовик. Вроде мощный удар, но не резкий. Это скорее толчок вперед", - сказал космонавт.Работа двигателей третьей ступени будет восприниматься экипажем как самая спокойная: перегрузка будет расти медленно, вибрации будут почти отсутствовать."И потом, когда ракета отталкивает корабль, самый сильный удар. Я новичков всегда предупреждал, что в такие моменты происходит удар, словно попал в дорожную аварию. А потом спокойствие. И тут ты понимаешь – все, прилетели. Космос", - рассказал космонавт.
https://ria.ru/20210909/ekschamen-1749422224.html
https://ria.ru/20211001/kinoekipazh-1752602715.html
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российская академия наук, космос - риа наука, олег котов, юлия пересильд, клим шипенко
03:27 04.10.2021
 
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС

Космонавт Котов рассказал, что актрису Пересильд ждут перегрузки и волнение на пути к МКС

© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/RoscosmosЧлен экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/Roscosmos
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российской актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко, которые 5 октября отправятся в космос, во время взлета на ракете "Союз-2.1а" предстоит пережить трудные минуты: нарастающее волнение, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"Внутри корабля темно, светит одна тусклая лампочка. Помогут пристегнуться. Затем начнут закрывать крышку входных люков. Тем, кто боится замкнутых пространств, в этот момент не позавидуешь. Командиру до старта будет чем заняться, он летит один, без бортинженера. А вот участникам заняться будет нечем. Иллюминаторы закрыты, тусклый свет. Да, включат музыку, будет момент, когда можно будет подремать, пообщаться с членами экипажа, но внутреннее ощущение того, что время идет, что все готовится к пуску, будет нарастать", - рассказал космонавт.
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Внутри корабля Пересильд и Шипенко будут слышать непривычные для них гул ракеты, щелчки аппаратуры, металлические звуки срабатывания агрегатов. Если погода будет ветреной, то будет ощущаться небольшое покачивание. "Волнение будет постепенно нарастать. Станет понятно, что обратной дороги нет и процесс не остановить, из корабля в гримерку не выйти", - отметил Котов.
По его словам, во время полета отделение четырех блоков первой ступени будет ощущаться как удары по корпусу ракеты. Когда отойдет вторая ступень, экипаж переживет наиболее жесткую перегрузку, которая дойдет до 3g – это трехкратное давление веса тела. Затем перегрузка станет минимальной.
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"Это как воздушная яма при полете на самолете – аналогичные провалы, только намного жестче. А через секунду - пинок, сопоставимый с тем, как если бы в легковую машину въехал грузовик. Вроде мощный удар, но не резкий. Это скорее толчок вперед", - сказал космонавт.
Работа двигателей третьей ступени будет восприниматься экипажем как самая спокойная: перегрузка будет расти медленно, вибрации будут почти отсутствовать.
"И потом, когда ракета отталкивает корабль, самый сильный удар. Я новичков всегда предупреждал, что в такие моменты происходит удар, словно попал в дорожную аварию. А потом спокойствие. И тут ты понимаешь – все, прилетели. Космос", - рассказал космонавт.
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Российская академия наукКосмос - РИА НаукаОлег КотовЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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