Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана
Премьер Армении Пашинян подтвердил готовность к встречи с президентом Азербайджана Алиевым
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Вильнюсе с представителями армянской общины Литвы подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает госагентство "Арменпресс".
Ранее Алиев заявил испанскому агентству EFE, что готов встретиться с Пашиняном, если к этой встрече готова армянская сторона.
"Президент Азербайджана заявил, что готов со мной встретиться. Еще в июле я говорил, что мы готовы к встречам на высоком и высшем уровнях, то есть это означает, что готовы встретиться на уровне министров иностранных дел и премьера-президента. Недавно в своем выступлении на Генассамблее ООН я заявил, что нагорно-карабахский вопрос ждет своего решения, и могу сказать, что я приветствовал заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.), где они несколько раз констатировали необходимость решения карабахского конфликта и возобновления с этой целью мирного процесса", - приводит "Арменпресс" слова Пашиняна.
По сообщению агентства, в этом контексте армянский премьер отметил, что "как прежде, так и сейчас заявляет, что готов встретиться с президентом Азербайджана".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.