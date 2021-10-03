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Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана
Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана - РИА Новости, 03.10.2021
Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана
Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Вильнюсе с представителями армянской общины Литвы подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T21:48
2021-10-03T21:48
в мире
армения
азербайджан
баку
оон
ильхам алиев
генеральная ассамблея оон
обсе
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Вильнюсе с представителями армянской общины Литвы подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает госагентство "Арменпресс".Ранее Алиев заявил испанскому агентству EFE, что готов встретиться с Пашиняном, если к этой встрече готова армянская сторона."Президент Азербайджана заявил, что готов со мной встретиться. Еще в июле я говорил, что мы готовы к встречам на высоком и высшем уровнях, то есть это означает, что готовы встретиться на уровне министров иностранных дел и премьера-президента. Недавно в своем выступлении на Генассамблее ООН я заявил, что нагорно-карабахский вопрос ждет своего решения, и могу сказать, что я приветствовал заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.), где они несколько раз констатировали необходимость решения карабахского конфликта и возобновления с этой целью мирного процесса", - приводит "Арменпресс" слова Пашиняна.По сообщению агентства, в этом контексте армянский премьер отметил, что "как прежде, так и сейчас заявляет, что готов встретиться с президентом Азербайджана".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211003/ucheniya-1752874717.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, оон, ильхам алиев, генеральная ассамблея оон, обсе, никол пашинян
21:48 03.10.2021
 
Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана

Премьер Армении Пашинян подтвердил готовность к встречи с президентом Азербайджана Алиевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Вильнюсе с представителями армянской общины Литвы подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает госагентство "Арменпресс".
Ранее Алиев заявил испанскому агентству EFE, что готов встретиться с Пашиняном, если к этой встрече готова армянская сторона.
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"Президент Азербайджана заявил, что готов со мной встретиться. Еще в июле я говорил, что мы готовы к встречам на высоком и высшем уровнях, то есть это означает, что готовы встретиться на уровне министров иностранных дел и премьера-президента. Недавно в своем выступлении на Генассамблее ООН я заявил, что нагорно-карабахский вопрос ждет своего решения, и могу сказать, что я приветствовал заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.), где они несколько раз констатировали необходимость решения карабахского конфликта и возобновления с этой целью мирного процесса", - приводит "Арменпресс" слова Пашиняна.
По сообщению агентства, в этом контексте армянский премьер отметил, что "как прежде, так и сейчас заявляет, что готов встретиться с президентом Азербайджана".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанБакуООНИльхам АлиевГенеральная Ассамблея ООНОБСЕНикол Пашинян
 
 
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