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Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана

Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана - РИА Новости, 03.10.2021

Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Вильнюсе с представителями армянской общины Литвы подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T21:48

2021-10-03T21:48

2021-10-03T21:48

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азербайджан

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обсе

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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Вильнюсе с представителями армянской общины Литвы подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает госагентство "Арменпресс".Ранее Алиев заявил испанскому агентству EFE, что готов встретиться с Пашиняном, если к этой встрече готова армянская сторона."Президент Азербайджана заявил, что готов со мной встретиться. Еще в июле я говорил, что мы готовы к встречам на высоком и высшем уровнях, то есть это означает, что готовы встретиться на уровне министров иностранных дел и премьера-президента. Недавно в своем выступлении на Генассамблее ООН я заявил, что нагорно-карабахский вопрос ждет своего решения, и могу сказать, что я приветствовал заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.), где они несколько раз констатировали необходимость решения карабахского конфликта и возобновления с этой целью мирного процесса", - приводит "Арменпресс" слова Пашиняна.По сообщению агентства, в этом контексте армянский премьер отметил, что "как прежде, так и сейчас заявляет, что готов встретиться с президентом Азербайджана".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211003/ucheniya-1752874717.html

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752906868.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку, оон, ильхам алиев, генеральная ассамблея оон, обсе, никол пашинян