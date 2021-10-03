https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html

Почему еще не поздно поехать в сап-тур

"Лед отодвинул и греби": почему еще не поздно поехать в сап-тур - РИА Новости, 03.10.2021

Почему еще не поздно поехать в сап-тур

"Лед отодвинул и греби!" — таков девиз поклонников сапсерфинга. Хотя появился он в жаркой стране, холод ему не помеха: в гидрокостюме кататься на доске можно... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T08:00

2021-10-03T08:00

2021-10-03T08:04

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Лед отодвинул и греби!" — таков девиз поклонников сапсерфинга. Хотя появился он в жаркой стране, холод ему не помеха: в гидрокостюме кататься на доске можно хоть до поздней осени, удовольствия — море. О том, какой "лифтинг-эффект" у этого вида спорта, сколько стоит такое хобби и почему освоить его может почти любой, — в материале РИА Новости."Лифтинг-эффект" "Проверено на себе — сап помогает в укреплении супружеских и романтических отношений! Ведь на воде мы учимся сохранять баланс не только буквально, но и фигурально, — уверяет сотрудник клуба GorkySup. — Так что если вторая половинка отказывается идти к психологу, астрологу или модному нумерологу, предложите вместе покататься на доске".Сейчас сапсерфинг в моде. Многие открыли его для себя во время пандемии, когда список стран для поездок сильно сократился и пришлось искать новые способы развлечения дома. "Катание требует концентрации: думать о горящих дедлайнах, немытой посуде и некормленом коте просто некогда. Ты — особенно если только начинаешь путь в этом виде спорта — сконцентрирован на том, как бы удержать равновесие, догнать группу, не уронить весло", — говорит менеджер Ольга Качанова, которая увлеклась сапом этой весной."Ставишь на доску, например, уставшую и сердитую женщину — а встречаешь на берегу уже довольную и расслабленную, — отмечает сотрудник GorkySup. — А еще сапсерфинг обладает великолепным "лифтинг-эффектом" — подтягиваются не только мышцы, но и ближайшие родственники и друзья". В общем, увлечение, на которое подсаживаешься. Мама, папа и собакаКататься на сап-борде можно круглый год, главное — чтобы вода не покрылась льдом, рассказывает Сергей Стариков, инструктор Sup-club.ru. Но самое популярное время — с мая по октябрь, когда на улице тепло и не нужно даже никакого спецснаряжения."Летом — это обычные купальные принадлежности, весной и осенью — неопреновые или сухие гидрокостюмы, гидрообувь и виндстопперы, а зимой — то же самое, только утепленное", — говорит Сергей.Главный плюс сапсерфинга — в том, что освоить его могут абсолютно все. Вне зависимости от возраста, веса и роста. Проблемой для сплава может стать только неумение плавать.Правда, к весу "пассажира" нужно прибавлять все, что он возьмет с собой на борт: собака, мокрая одежда, сумка с едой и водой, приготовленные для привала туристические или рыболовные снасти. Доска подбирается всегда под конкретного человека: так, чтобы он смог без труда поднять ее и перенести к месту катания.Помимо обычных досок, есть и тандемные — рассчитанные на двух человек. А еще —сапы, созданные, чтобы перевозить всю семью разом (маму, папу и двоих детей).Родом с ГавайевСтолицей отечественного серфинга считают Санкт-Петербург. В Ленинградской области — городе Выборге — в 2012-м прошел первый неофициальный чемпионат России по этой дисциплине.А вообще родина сапсерфинга — Гавайские острова: еще в XVIII веке местные жители там выходили в море, стоя на деревянных досках и используя весла для гребли. Однако как вид спорта направление стало формироваться только в начале XXI века.Помимо Северной столицы, сапсерфинг развивается в Москве, Владивостоке (там доска есть почти в каждой семье), Сочи, Крыму, Новосибирске, Екатеринбурге, Мурманске, Нижнем Новгороде.Где покататься на сапе в Москве и не толькоЗнакомиться с доской инструкторы советуют на прогулках для новичков. Длятся они недолго — от часа до трех. За это время можно освоить основные техники и научиться держать равновесие.Перед прогулкой обязательно проводят инструктаж. Тренер объясняет и показывает, как работать веслом, сидеть и стоять на доске, как забираться на нее, если упал в воду, рассказывает о маршруте. Каждому участнику выдают жилет, страховочный элемент для фиксации ноги — "лиш", гермочехол для телефона, перечисляет Владимир Бузин, директор яхт-клуба Meduza, где организуют сап-туры.Самые распространенные маршруты в Москве — в Серебряном Бору: к Живописному мосту и Бездонному озеру.Во время прогулки участники делают несколько остановок — отдохнуть, искупаться и сфотографироваться. "В зависимости от продолжительности тура в середине маршрута может быть обед, — объясняет инструктор Сергей Стариков. — Если кто-то устал и больше не хочет грести, берем его на буксир".Туристы, которые любят разнообразие, могут поиграть в сап-поло или записаться на йогу. "Участники тренируют баланс и растяжку прямо на воде, — рассказывает Владимир Бузин. — На такие занятия приходят не только девушки, но и брутальные парни".Освоив сап, можно отправиться в многодневное путешествие. Например, на Камчатку. Гиды планируют сплавы до минуты — чтобы никто не устал, не замерз и "не умер от голода". Учитывают, в частности, время восхода и захода солнца, погоду, силу течения и направление ветра, физические возможности группы, чтобы понимать, сколько энергии туристы будут затрачивать на сопротивление воде.Цена вопросаСтоимость прогулки на сапе вполне доступна. Аренда доски на час начинается от 400 рублей, сплав в группе (в ней может быть от двух и до нескольких десятков человек) — от двух тысяч. Правда, путешествие на Камчатку — от 60 тысяч. Если доска своя — цена ниже.На прогулках можно встретить туристов в возрасте от четырех до 65 лет и старше. Но наибольшей популярностью сапы пользуются у тех, кому от 25 до 34."В сапсерфинге нет четкого разделения в стиле "мальчики — налево, девочки — направо", — говорит инструктор из GorkySup. — Девушки часто выступают за экстрим, а парни могут бесконечно делать селфи для инстаграма". Так что маршрут корректируют в зависимости от пожеланий участников. "Хочешь — проводи время в компании "на чиле, на расслабоне", как в той песне. Если нет, то, напротив, можно погрузиться в состояние осознанности и отпустить проблемы", — говорит Ольга Качанова. В общем, не сушите весла — они пригодятся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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