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Туризм
https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html
Почему еще не поздно поехать в сап-тур
"Лед отодвинул и греби": почему еще не поздно поехать в сап-тур - РИА Новости, 03.10.2021
Почему еще не поздно поехать в сап-тур
"Лед отодвинул и греби!" — таков девиз поклонников сапсерфинга. Хотя появился он в жаркой стране, холод ему не помеха: в гидрокостюме кататься на доске можно... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T08:00
2021-10-03T08:04
туризм
спорт
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Лед отодвинул и греби!" — таков девиз поклонников сапсерфинга. Хотя появился он в жаркой стране, холод ему не помеха: в гидрокостюме кататься на доске можно хоть до поздней осени, удовольствия — море. О том, какой "лифтинг-эффект" у этого вида спорта, сколько стоит такое хобби и почему освоить его может почти любой, — в материале РИА Новости."Лифтинг-эффект" "Проверено на себе — сап помогает в укреплении супружеских и романтических отношений! Ведь на воде мы учимся сохранять баланс не только буквально, но и фигурально, — уверяет сотрудник клуба GorkySup. — Так что если вторая половинка отказывается идти к психологу, астрологу или модному нумерологу, предложите вместе покататься на доске".Сейчас сапсерфинг в моде. Многие открыли его для себя во время пандемии, когда список стран для поездок сильно сократился и пришлось искать новые способы развлечения дома. "Катание требует концентрации: думать о горящих дедлайнах, немытой посуде и некормленом коте просто некогда. Ты — особенно если только начинаешь путь в этом виде спорта — сконцентрирован на том, как бы удержать равновесие, догнать группу, не уронить весло", — говорит менеджер Ольга Качанова, которая увлеклась сапом этой весной."Ставишь на доску, например, уставшую и сердитую женщину — а встречаешь на берегу уже довольную и расслабленную, — отмечает сотрудник GorkySup. — А еще сапсерфинг обладает великолепным "лифтинг-эффектом" — подтягиваются не только мышцы, но и ближайшие родственники и друзья". В общем, увлечение, на которое подсаживаешься. Мама, папа и собакаКататься на сап-борде можно круглый год, главное — чтобы вода не покрылась льдом, рассказывает Сергей Стариков, инструктор Sup-club.ru. Но самое популярное время — с мая по октябрь, когда на улице тепло и не нужно даже никакого спецснаряжения."Летом — это обычные купальные принадлежности, весной и осенью — неопреновые или сухие гидрокостюмы, гидрообувь и виндстопперы, а зимой — то же самое, только утепленное", — говорит Сергей.Главный плюс сапсерфинга — в том, что освоить его могут абсолютно все. Вне зависимости от возраста, веса и роста. Проблемой для сплава может стать только неумение плавать.Правда, к весу "пассажира" нужно прибавлять все, что он возьмет с собой на борт: собака, мокрая одежда, сумка с едой и водой, приготовленные для привала туристические или рыболовные снасти. Доска подбирается всегда под конкретного человека: так, чтобы он смог без труда поднять ее и перенести к месту катания.Помимо обычных досок, есть и тандемные — рассчитанные на двух человек. А еще —сапы, созданные, чтобы перевозить всю семью разом (маму, папу и двоих детей).Родом с ГавайевСтолицей отечественного серфинга считают Санкт-Петербург. В Ленинградской области — городе Выборге — в 2012-м прошел первый неофициальный чемпионат России по этой дисциплине.А вообще родина сапсерфинга — Гавайские острова: еще в XVIII веке местные жители там выходили в море, стоя на деревянных досках и используя весла для гребли. Однако как вид спорта направление стало формироваться только в начале XXI века.Помимо Северной столицы, сапсерфинг развивается в Москве, Владивостоке (там доска есть почти в каждой семье), Сочи, Крыму, Новосибирске, Екатеринбурге, Мурманске, Нижнем Новгороде.Где покататься на сапе в Москве и не толькоЗнакомиться с доской инструкторы советуют на прогулках для новичков. Длятся они недолго — от часа до трех. За это время можно освоить основные техники и научиться держать равновесие.Перед прогулкой обязательно проводят инструктаж. Тренер объясняет и показывает, как работать веслом, сидеть и стоять на доске, как забираться на нее, если упал в воду, рассказывает о маршруте. Каждому участнику выдают жилет, страховочный элемент для фиксации ноги — "лиш", гермочехол для телефона, перечисляет Владимир Бузин, директор яхт-клуба Meduza, где организуют сап-туры.Самые распространенные маршруты в Москве — в Серебряном Бору: к Живописному мосту и Бездонному озеру.Во время прогулки участники делают несколько остановок — отдохнуть, искупаться и сфотографироваться. "В зависимости от продолжительности тура в середине маршрута может быть обед, — объясняет инструктор Сергей Стариков. — Если кто-то устал и больше не хочет грести, берем его на буксир".Туристы, которые любят разнообразие, могут поиграть в сап-поло или записаться на йогу. "Участники тренируют баланс и растяжку прямо на воде, — рассказывает Владимир Бузин. — На такие занятия приходят не только девушки, но и брутальные парни".Освоив сап, можно отправиться в многодневное путешествие. Например, на Камчатку. Гиды планируют сплавы до минуты — чтобы никто не устал, не замерз и "не умер от голода". Учитывают, в частности, время восхода и захода солнца, погоду, силу течения и направление ветра, физические возможности группы, чтобы понимать, сколько энергии туристы будут затрачивать на сопротивление воде.Цена вопросаСтоимость прогулки на сапе вполне доступна. Аренда доски на час начинается от 400 рублей, сплав в группе (в ней может быть от двух и до нескольких десятков человек) — от двух тысяч. Правда, путешествие на Камчатку — от 60 тысяч. Если доска своя — цена ниже.На прогулках можно встретить туристов в возрасте от четырех до 65 лет и старше. Но наибольшей популярностью сапы пользуются у тех, кому от 25 до 34."В сапсерфинге нет четкого разделения в стиле "мальчики — налево, девочки — направо", — говорит инструктор из GorkySup. — Девушки часто выступают за экстрим, а парни могут бесконечно делать селфи для инстаграма". Так что маршрут корректируют в зависимости от пожеланий участников. "Хочешь — проводи время в компании "на чиле, на расслабоне", как в той песне. Если нет, то, напротив, можно погрузиться в состояние осознанности и отпустить проблемы", — говорит Ольга Качанова. В общем, не сушите весла — они пригодятся.
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спорт, отдых, санкт-петербург, камчатский край, владивосток, москва, туристы, маршруты, россия, екатеринбург, маршруты - туризм, туризм, впечатления - туризм, стиль жизни
08:00 03.10.2021 (обновлено: 08:04 03.10.2021)
 

"Лед отодвинул и греби": почему еще не поздно поехать в сап-тур

© Фото : SUP-clubСап-тур
Сап-тур - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Фото : SUP-club
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Лед отодвинул и греби!" — таков девиз поклонников сапсерфинга. Хотя появился он в жаркой стране, холод ему не помеха: в гидрокостюме кататься на доске можно хоть до поздней осени, удовольствия — море. О том, какой "лифтинг-эффект" у этого вида спорта, сколько стоит такое хобби и почему освоить его может почти любой, — в материале РИА Новости.

"Лифтинг-эффект"

"Проверено на себе — сап помогает в укреплении супружеских и романтических отношений! Ведь на воде мы учимся сохранять баланс не только буквально, но и фигурально, — уверяет сотрудник клуба GorkySup. — Так что если вторая половинка отказывается идти к психологу, астрологу или модному нумерологу, предложите вместе покататься на доске".
Сейчас сапсерфинг в моде. Многие открыли его для себя во время пандемии, когда список стран для поездок сильно сократился и пришлось искать новые способы развлечения дома.
© Depositphotos / Alex.S.

Сапсерфинг на горной реке Анюй в Хабаровском крае

Люди катаются на сапсерфинге на горной реке Анюй в Хабаровском крае
1 из 3

Сапсерфинг на горной реке Анюй в Хабаровском крае

© Depositphotos / Alex.S.
© Фото : клуб "Gorky SUP"

Туристы во время прогулки на сапах

Сап-тур
2 из 3

Туристы во время прогулки на сапах

© Фото : клуб "Gorky SUP"
© Фото : клуб "Gorky SUP"

Сапсерфинг на закате

Сап-тур
3 из 3

Сапсерфинг на закате

© Фото : клуб "Gorky SUP"
1 из 3

Сапсерфинг на горной реке Анюй в Хабаровском крае

© Depositphotos / Alex.S.
2 из 3

Туристы во время прогулки на сапах

© Фото : клуб "Gorky SUP"
3 из 3

Сапсерфинг на закате

© Фото : клуб "Gorky SUP"
"Катание требует концентрации: думать о горящих дедлайнах, немытой посуде и некормленом коте просто некогда. Ты — особенно если только начинаешь путь в этом виде спорта — сконцентрирован на том, как бы удержать равновесие, догнать группу, не уронить весло", — говорит менеджер Ольга Качанова, которая увлеклась сапом этой весной.
© Фото : яхт-клуб "Медуза"Прогулки на сапах одинаково любят мужчины и женщины
Сап-тур - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : яхт-клуб "Медуза"
Прогулки на сапах одинаково любят мужчины и женщины
"Ставишь на доску, например, уставшую и сердитую женщину — а встречаешь на берегу уже довольную и расслабленную, — отмечает сотрудник GorkySup. — А еще сапсерфинг обладает великолепным "лифтинг-эффектом" — подтягиваются не только мышцы, но и ближайшие родственники и друзья". В общем, увлечение, на которое подсаживаешься.

Мама, папа и собака

Кататься на сап-борде можно круглый год, главное — чтобы вода не покрылась льдом, рассказывает Сергей Стариков, инструктор Sup-club.ru. Но самое популярное время — с мая по октябрь, когда на улице тепло и не нужно даже никакого спецснаряжения.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗимний сапсерфинг в Новосибирске
Зимний сап-серфинг в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Зимний сапсерфинг в Новосибирске
"Летом — это обычные купальные принадлежности, весной и осенью — неопреновые или сухие гидрокостюмы, гидрообувь и виндстопперы, а зимой — то же самое, только утепленное", — говорит Сергей.
Главный плюс сапсерфинга — в том, что освоить его могут абсолютно все. Вне зависимости от возраста, веса и роста. Проблемой для сплава может стать только неумение плавать.
© Фото : клуб "Gorky SUP"Сап-тур
Сап-тур - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : клуб "Gorky SUP"
Сап-тур
Правда, к весу "пассажира" нужно прибавлять все, что он возьмет с собой на борт: собака, мокрая одежда, сумка с едой и водой, приготовленные для привала туристические или рыболовные снасти. Доска подбирается всегда под конкретного человека: так, чтобы он смог без труда поднять ее и перенести к месту катания.
Помимо обычных досок, есть и тандемные — рассчитанные на двух человек. А еще —сапы, созданные, чтобы перевозить всю семью разом (маму, папу и двоих детей).
© Фото : клуб "Gorky SUP"Сап-тур
Сап-тур - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : клуб "Gorky SUP"
Сап-тур

Родом с Гавайев

Столицей отечественного серфинга считают Санкт-Петербург. В Ленинградской области — городе Выборге — в 2012-м прошел первый неофициальный чемпионат России по этой дисциплине.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОткрытие летнего сезона Aquafest 2018 в Хабаровске
Открытие летнего сезона Aquafest 2018 в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Открытие летнего сезона Aquafest 2018 в Хабаровске
А вообще родина сапсерфинга — Гавайские острова: еще в XVIII веке местные жители там выходили в море, стоя на деревянных досках и используя весла для гребли. Однако как вид спорта направление стало формироваться только в начале XXI века.
© Depositphotos / Flydragonfly

Подготовка к сапсерфингу

Люди на пляже готовятся кататься на сапсерфинге
1 из 5

Подготовка к сапсерфингу

© Depositphotos / Flydragonfly
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На сапсерфинге в Уссурийском заливе

Люди катаются на сапсерфинге в Уссурийском заливе
2 из 5

На сапсерфинге в Уссурийском заливе

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© Pixabay / Cody Edwards

Занятия сапсерфингом

Занятия SUP серфингом
3 из 5

Занятия сапсерфингом

© Pixabay / Cody Edwards
© Фото : клуб "Gorky SUP"

На доске можно сидеть, стоять и даже лежать

Сап-тур
4 из 5

На доске можно сидеть, стоять и даже лежать

© Фото : клуб "Gorky SUP"
© Фото : клуб "Gorky SUP"

Прогулка на сап-бордах

Сап-тур
5 из 5

Прогулка на сап-бордах

© Фото : клуб "Gorky SUP"
1 из 5

Подготовка к сапсерфингу

© Depositphotos / Flydragonfly
2 из 5

На сапсерфинге в Уссурийском заливе

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Занятия сапсерфингом

© Pixabay / Cody Edwards
4 из 5

На доске можно сидеть, стоять и даже лежать

© Фото : клуб "Gorky SUP"
5 из 5

Прогулка на сап-бордах

© Фото : клуб "Gorky SUP"
Помимо Северной столицы, сапсерфинг развивается в Москве, Владивостоке (там доска есть почти в каждой семье), Сочи, Крыму, Новосибирске, Екатеринбурге, Мурманске, Нижнем Новгороде.

Где покататься на сапе в Москве и не только

Знакомиться с доской инструкторы советуют на прогулках для новичков. Длятся они недолго — от часа до трех. За это время можно освоить основные техники и научиться держать равновесие.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Инструктаж перед катанием на сап-бордах в северном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве

Инструктаж перед катанием на SUP-бордах
1 из 4

Инструктаж перед катанием на сап-бордах в северном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мужчина накачивает насосом сап-борд на берегу Енисея

Мужчина накачивает насосом SUP-board на берегу Енисея
2 из 4

Мужчина накачивает насосом сап-борд на берегу Енисея

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© Фото : клуб "Gorky SUP"

Перед началом сап-тура

Сап-тур
3 из 4

Перед началом сап-тура

© Фото : клуб "Gorky SUP"
© Фото : яхт-клуб "Медуза"

Сап-борды

Сап-тур
4 из 4

Сап-борды

© Фото : яхт-клуб "Медуза"
1 из 4

Инструктаж перед катанием на сап-бордах в северном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 4

Мужчина накачивает насосом сап-борд на берегу Енисея

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Перед началом сап-тура

© Фото : клуб "Gorky SUP"
4 из 4

Сап-борды

© Фото : яхт-клуб "Медуза"
Перед прогулкой обязательно проводят инструктаж. Тренер объясняет и показывает, как работать веслом, сидеть и стоять на доске, как забираться на нее, если упал в воду, рассказывает о маршруте. Каждому участнику выдают жилет, страховочный элемент для фиксации ноги — "лиш", гермочехол для телефона, перечисляет Владимир Бузин, директор яхт-клуба Meduza, где организуют сап-туры.
Самые распространенные маршруты в Москве — в Серебряном Бору: к Живописному мосту и Бездонному озеру.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИнструктор группы прогулочного сапсерфинга проводит инструктаж для новичков перед началом прогулки по Оби в Новосибирске
Инструктор группы прогулочного сапсерфинга проводит инструктаж для новичков перед началом прогулки по Оби в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Инструктор группы прогулочного сапсерфинга проводит инструктаж для новичков перед началом прогулки по Оби в Новосибирске
Во время прогулки участники делают несколько остановок — отдохнуть, искупаться и сфотографироваться. "В зависимости от продолжительности тура в середине маршрута может быть обед, — объясняет инструктор Сергей Стариков. — Если кто-то устал и больше не хочет грести, берем его на буксир".
© Фото : клуб "Gorky SUP"Отдых во время сап-тура
Сап-тур - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : клуб "Gorky SUP"
Отдых во время сап-тура
Туристы, которые любят разнообразие, могут поиграть в сап-поло или записаться на йогу. "Участники тренируют баланс и растяжку прямо на воде, — рассказывает Владимир Бузин. — На такие занятия приходят не только девушки, но и брутальные парни".
Освоив сап, можно отправиться в многодневное путешествие. Например, на Камчатку.
© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкДевушка катается на сапборде по озеру в Приморском крае
Девушка катается на сапборде по озеру в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
Девушка катается на сапборде по озеру в Приморском крае
Гиды планируют сплавы до минуты — чтобы никто не устал, не замерз и "не умер от голода". Учитывают, в частности, время восхода и захода солнца, погоду, силу течения и направление ветра, физические возможности группы, чтобы понимать, сколько энергии туристы будут затрачивать на сопротивление воде.

Цена вопроса

Стоимость прогулки на сапе вполне доступна. Аренда доски на час начинается от 400 рублей, сплав в группе (в ней может быть от двух и до нескольких десятков человек) — от двух тысяч. Правда, путешествие на Камчатку — от 60 тысяч. Если доска своя — цена ниже.
© Фото : SUP-clubСап-тур
Сап-тур - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : SUP-club
Сап-тур
На прогулках можно встретить туристов в возрасте от четырех до 65 лет и старше. Но наибольшей популярностью сапы пользуются у тех, кому от 25 до 34.
"В сапсерфинге нет четкого разделения в стиле "мальчики — налево, девочки — направо", — говорит инструктор из GorkySup. — Девушки часто выступают за экстрим, а парни могут бесконечно делать селфи для инстаграма".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники группы любительского сапсерфинга во время вечерней прогулки по Оби в Новосибирске
Участники группы любительского сапсерфинга во время вечерней прогулки по Оби в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники группы любительского сапсерфинга во время вечерней прогулки по Оби в Новосибирске
Так что маршрут корректируют в зависимости от пожеланий участников.
"Хочешь — проводи время в компании "на чиле, на расслабоне", как в той песне. Если нет, то, напротив, можно погрузиться в состояние осознанности и отпустить проблемы", — говорит Ольга Качанова. В общем, не сушите весла — они пригодятся.
Фиш-тур - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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