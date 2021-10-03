https://ria.ru/20211003/izrail-1752837152.html

В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана

В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана - РИА Новости, 03.10.2021

В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана

Иранские власти обеспокоены стремлением Израиля воспользоваться ситуацией вокруг Нагорного Карабаха в своих интересах и под этим предлогом приблизиться к... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T01:26

2021-10-03T01:26

2021-10-03T10:08

в мире

израиль

армения

азербайджан

ильхам алиев

хоссейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Иранские власти обеспокоены стремлением Израиля воспользоваться ситуацией вокруг Нагорного Карабаха в своих интересах и под этим предлогом приблизиться к границам Ирана, заявил глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у граждан страны появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем вооруженных сил Армении.Власти Ирана подозревают, что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".

https://ria.ru/20210916/karabakh-1750222214.html

израиль

армения

азербайджан

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в мире, израиль, армения, азербайджан, ильхам алиев, хоссейн амир абдоллахиан