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В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана - РИА Новости, 03.10.2021
В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
Иранские власти обеспокоены стремлением Израиля воспользоваться ситуацией вокруг Нагорного Карабаха в своих интересах и под этим предлогом приблизиться к... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T01:26
2021-10-03T10:08
в мире
израиль
армения
азербайджан
ильхам алиев
хоссейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Иранские власти обеспокоены стремлением Израиля воспользоваться ситуацией вокруг Нагорного Карабаха в своих интересах и под этим предлогом приблизиться к границам Ирана, заявил глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у граждан страны появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем вооруженных сил Армении.Власти Ирана подозревают, что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".
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в мире, израиль, армения, азербайджан, ильхам алиев, хоссейн амир абдоллахиан
01:26 03.10.2021 (обновлено: 10:08 03.10.2021)
 
В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Израиль стремится воспользоваться ситуацией вокруг Карабаха

© REUTERS / West Asia News Agency/Iranian ArmyВоеннослужащие иранской армии принимают участие в военных учениях "Фатехан Хейбар" на ирано-азербайджанской границе
Военнослужащие иранской армии принимают участие в военных учениях Фатехан Хейбар на ирано-азербайджанской границе - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© REUTERS / West Asia News Agency/Iranian Army
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Иранские власти обеспокоены стремлением Израиля воспользоваться ситуацией вокруг Нагорного Карабаха в своих интересах и под этим предлогом приблизиться к границам Ирана, заявил глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.
"Вслед за освобождением Нагорного Карабаха произошли прискорбные события… Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана он установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.
Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у граждан страны появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем вооруженных сил Армении.
Власти Ирана подозревают, что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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В миреИзраильАрменияАзербайджанИльхам АлиевХоссейн Амир Абдоллахиан
 
 
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