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Туризм
https://ria.ru/20211002/poezda-1752637856.html
Определены самые бюджетные направления для путешествия на поезде в октябре
Определены самые бюджетные направления для путешествия на поезде в октябре - РИА Новости, 02.10.2021
Определены самые бюджетные направления для путешествия на поезде в октябре
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, сообщает... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T05:27
2021-10-02T05:52
туризм
сольцы
данилов
малая вишера
республика карелия
санкт-петербург
сортавала
чудово
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, сообщает Туту.ру.В рейтинг вошли маршруты, где средний чек не превышает 1 000 рублей за билет в одну сторону. Анализировались данные по проездным документам, оформленным после 20 сентября и для путешествия с 1 по 31 октября.В случае Москвы из рейтинга исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга –Ленинградской области.Путешественникам из столицы на октябрь доступны 36 направлений, которые укладываются в бюджет до тысячи рублей за поездку в одну сторону. Для сравнения, в сентябре таких маршрутов было 22. Причем отправиться можно в 11 разных областей: Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Смоленскую, Ярославскую, Тверскую, Орловскую, Ивановскую, Тульскую и Владимирскую.Список бюджетных направлений с выездом из Москвы возглавляет Кольчугино во Владимирской области. Средний чек туда из Москвы составляет 320 рублей в одну сторону. Помимо Кольчугино, вошли и другие станции Владимирской области: Струнино (на третьем месте рейтинга), Александров, Петушки и сам город Золотого кольца. Средний чек за билет из Москвы во Владимир на октябрь составляет 998 рублей.На втором месте рейтинга расположился Переславль-Залесский в Ярославской области, средний чек за билет на поезд в этот город равен 362 рублям. Также в топ вошли его соседи по региону: Ростов Великий, Данилов и Ярославль. Средний чек за поездку в Ярославль равен 889 рублям в одну сторону.Из областных центров в рейтинг самых бюджетных направлений на октябрь с отправлением из Москвы также вошли Тула, Калуга, Рязань, Брянск и Тверь.Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать по 12 разным направлениям. В список вошли города, находящиеся на территории четырех регионов: Новгородской, Псковской и Тверской областей, а также Республики Карелия.В первой тройке оказались станции Новгородской области: Чудово, Малая Вишера и Окуловка. Средние чеки туда составляют от 409 до 533 рублей.Далее следует Лахденпохья — город в Республике Карелия. Билеты туда на поезд из Санкт-Петербурга оформляют в среднем за 663 рубля. Также в рейтинг попали еще две станции в Карелии: Сортавала и Кондопога.Кроме того, в топ бюджетных направлений на октябрь из Санкт-Петербурга вошли Бологое, Псков, Валдай, Максатиха, Сольцы и Бежецк.
https://ria.ru/20210928/dostoprimechatelnosti-1752015447.html
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сольцы
данилов
малая вишера
республика карелия
санкт-петербург
сортавала
чудово
ярославль
ярославская область
тверь
тульская область
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сольцы, данилов, малая вишера, республика карелия, санкт-петербург, сортавала, чудово, ярославль, ярославская область, тверь, тульская область, переславль-залесский, псков, лахденпохья, рязань, новгородская область, балабаново, ростов, бологое, валдай, калужская область, петушки, кольчугино, владимирская область, смоленская область, владимир, брянск, псковская область, тула, калуга, ивановская область, орловская область, тверская область, окуловка, александров, москва, новости - туризм, поезда, туристы, туту.ру, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать
05:27 02.10.2021 (обновлено: 05:52 02.10.2021)
 
Определены самые бюджетные направления для путешествия на поезде в октябре

Эксперты назвали самые дешевые маршруты для путешествий на поезде из Москвы и Петербурга

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Пассажиры в купе поезда Таврия, следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, сообщает Туту.ру.
В рейтинг вошли маршруты, где средний чек не превышает 1 000 рублей за билет в одну сторону. Анализировались данные по проездным документам, оформленным после 20 сентября и для путешествия с 1 по 31 октября.
В случае Москвы из рейтинга исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга –Ленинградской области.
Путешественникам из столицы на октябрь доступны 36 направлений, которые укладываются в бюджет до тысячи рублей за поездку в одну сторону. Для сравнения, в сентябре таких маршрутов было 22. Причем отправиться можно в 11 разных областей: Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Смоленскую, Ярославскую, Тверскую, Орловскую, Ивановскую, Тульскую и Владимирскую.
Список бюджетных направлений с выездом из Москвы возглавляет Кольчугино во Владимирской области. Средний чек туда из Москвы составляет 320 рублей в одну сторону. Помимо Кольчугино, вошли и другие станции Владимирской области: Струнино (на третьем месте рейтинга), Александров, Петушки и сам город Золотого кольца. Средний чек за билет из Москвы во Владимир на октябрь составляет 998 рублей.
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На втором месте рейтинга расположился Переславль-Залесский в Ярославской области, средний чек за билет на поезд в этот город равен 362 рублям. Также в топ вошли его соседи по региону: Ростов Великий, Данилов и Ярославль. Средний чек за поездку в Ярославль равен 889 рублям в одну сторону.
Из областных центров в рейтинг самых бюджетных направлений на октябрь с отправлением из Москвы также вошли Тула, Калуга, Рязань, Брянск и Тверь.
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Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать по 12 разным направлениям. В список вошли города, находящиеся на территории четырех регионов: Новгородской, Псковской и Тверской областей, а также Республики Карелия.
В первой тройке оказались станции Новгородской области: Чудово, Малая Вишера и Окуловка. Средние чеки туда составляют от 409 до 533 рублей.
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Далее следует Лахденпохья — город в Республике Карелия. Билеты туда на поезд из Санкт-Петербурга оформляют в среднем за 663 рубля. Также в рейтинг попали еще две станции в Карелии: Сортавала и Кондопога.
Кроме того, в топ бюджетных направлений на октябрь из Санкт-Петербурга вошли Бологое, Псков, Валдай, Максатиха, Сольцы и Бежецк.
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