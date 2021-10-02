https://ria.ru/20211002/poezda-1752637856.html

Определены самые бюджетные направления для путешествия на поезде в октябре

Определены самые бюджетные направления для путешествия на поезде в октябре - РИА Новости, 02.10.2021

Определены самые бюджетные направления для путешествия на поезде в октябре

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, сообщает... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T05:27

2021-10-02T05:27

2021-10-02T05:52

туризм

сольцы

данилов

малая вишера

республика карелия

санкт-петербург

сортавала

чудово

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь, сообщает Туту.ру.В рейтинг вошли маршруты, где средний чек не превышает 1 000 рублей за билет в одну сторону. Анализировались данные по проездным документам, оформленным после 20 сентября и для путешествия с 1 по 31 октября.В случае Москвы из рейтинга исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга –Ленинградской области.Путешественникам из столицы на октябрь доступны 36 направлений, которые укладываются в бюджет до тысячи рублей за поездку в одну сторону. Для сравнения, в сентябре таких маршрутов было 22. Причем отправиться можно в 11 разных областей: Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Смоленскую, Ярославскую, Тверскую, Орловскую, Ивановскую, Тульскую и Владимирскую.Список бюджетных направлений с выездом из Москвы возглавляет Кольчугино во Владимирской области. Средний чек туда из Москвы составляет 320 рублей в одну сторону. Помимо Кольчугино, вошли и другие станции Владимирской области: Струнино (на третьем месте рейтинга), Александров, Петушки и сам город Золотого кольца. Средний чек за билет из Москвы во Владимир на октябрь составляет 998 рублей.На втором месте рейтинга расположился Переславль-Залесский в Ярославской области, средний чек за билет на поезд в этот город равен 362 рублям. Также в топ вошли его соседи по региону: Ростов Великий, Данилов и Ярославль. Средний чек за поездку в Ярославль равен 889 рублям в одну сторону.Из областных центров в рейтинг самых бюджетных направлений на октябрь с отправлением из Москвы также вошли Тула, Калуга, Рязань, Брянск и Тверь.Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать по 12 разным направлениям. В список вошли города, находящиеся на территории четырех регионов: Новгородской, Псковской и Тверской областей, а также Республики Карелия.В первой тройке оказались станции Новгородской области: Чудово, Малая Вишера и Окуловка. Средние чеки туда составляют от 409 до 533 рублей.Далее следует Лахденпохья — город в Республике Карелия. Билеты туда на поезд из Санкт-Петербурга оформляют в среднем за 663 рубля. Также в рейтинг попали еще две станции в Карелии: Сортавала и Кондопога.Кроме того, в топ бюджетных направлений на октябрь из Санкт-Петербурга вошли Бологое, Псков, Валдай, Максатиха, Сольцы и Бежецк.

https://ria.ru/20210928/dostoprimechatelnosti-1752015447.html

https://ria.ru/20211001/puteshestviya-1752626313.html

https://ria.ru/20211001/egipet-1752534852.html

https://ria.ru/20211001/bilety-1752525523.html

сольцы

данилов

малая вишера

республика карелия

санкт-петербург

сортавала

чудово

ярославль

ярославская область

тверь

тульская область

переславль-залесский

псков

лахденпохья

рязань

новгородская область

балабаново

ростов

бологое

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владимирская область

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калуга

ивановская область

орловская область

тверская область

окуловка

александров

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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