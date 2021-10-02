https://ria.ru/20211002/myasnikov-1752776915.html

Доктор Мясников заявил об опасности популярного "эликсира молодости"

Доктор Мясников заявил об опасности популярного "эликсира молодости"

Доктор Мясников заявил об опасности популярного "эликсира молодости"

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал озвученный певицей Машей Распутиной способ сохранения молодости: шесть стаканов теплой воды натощак с... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:24

2021-10-02T10:24

2021-10-02T10:25

российская академия наук

здоровье - общество

маша распутина

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал озвученный певицей Машей Распутиной способ сохранения молодости: шесть стаканов теплой воды натощак с добавлением перекиси водорода.По словам специалиста, такой рецепт не просто бесполезен, но может нанести вред здоровью, если "переборщить" с дозировкой. "Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", — заявил Мясников в эфире онлайн-платформы "Смотрим", подчеркнув, что подавляющее большинство советов в Сети "глупые, а то и опасные".Наиболее верные способы сохранить молодость — заниматься спортом, не переедать и отказаться от вредных привычек, подытожил врач.Ранее российские ученые из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН первыми в мире доказали, что сибирская пихта может послужить "эликсиром молодости". По результатам исследования выяснилось, что терпены дерева способны запускать в организме человека процесс аутофагии — очищения от "клеточного мусора", тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.

https://rsport.ria.ru/20210925/kapusta-1751770154.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, здоровье - общество, маша распутина, александр мясников (врач)