Доктор Мясников заявил об опасности популярного "эликсира молодости"

10:24 02.10.2021 (обновлено: 10:25 02.10.2021)
Мясников развеял популярный миф об "эликсире молодости"
Доктор Мясников предостерег от употребления "эликсира молодости" с перекисью водорода
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал озвученный певицей Машей Распутиной способ сохранения молодости: шесть стаканов теплой воды натощак с добавлением перекиси водорода.
По словам специалиста, такой рецепт не просто бесполезен, но может нанести вред здоровью, если "переборщить" с дозировкой. "Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", — заявил Мясников в эфире онлайн-платформы "Смотрим", подчеркнув, что подавляющее большинство советов в Сети "глупые, а то и опасные".
Наиболее верные способы сохранить молодость — заниматься спортом, не переедать и отказаться от вредных привычек, подытожил врач.
Ранее российские ученые из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН первыми в мире доказали, что сибирская пихта может послужить "эликсиром молодости". По результатам исследования выяснилось, что терпены дерева способны запускать в организме человека процесс аутофагии — очищения от "клеточного мусора", тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.
25 сентября, 15:23ЗОЖДиетолог назвала овощ для долголетия и борьбы с раком