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Доктор Мясников заявил об опасности популярного "эликсира молодости"
Доктор Мясников заявил об опасности популярного "эликсира молодости"
Доктор Мясников заявил об опасности популярного "эликсира молодости"
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал озвученный певицей Машей Распутиной способ сохранения молодости: шесть стаканов теплой воды натощак с... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T10:24
2021-10-02T10:25
российская академия наук
здоровье - общество
маша распутина
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал озвученный певицей Машей Распутиной способ сохранения молодости: шесть стаканов теплой воды натощак с добавлением перекиси водорода.По словам специалиста, такой рецепт не просто бесполезен, но может нанести вред здоровью, если "переборщить" с дозировкой. "Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", — заявил Мясников в эфире онлайн-платформы "Смотрим", подчеркнув, что подавляющее большинство советов в Сети "глупые, а то и опасные".Наиболее верные способы сохранить молодость — заниматься спортом, не переедать и отказаться от вредных привычек, подытожил врач.Ранее российские ученые из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН первыми в мире доказали, что сибирская пихта может послужить "эликсиром молодости". По результатам исследования выяснилось, что терпены дерева способны запускать в организме человека процесс аутофагии — очищения от "клеточного мусора", тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.
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российская академия наук, здоровье - общество, маша распутина, александр мясников (врач)
10:24 02.10.2021 (обновлено: 10:25 02.10.2021)
 
Мясников развеял популярный миф об "эликсире молодости"

Доктор Мясников предостерег от употребления "эликсира молодости" с перекисью водорода

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал озвученный певицей Машей Распутиной способ сохранения молодости: шесть стаканов теплой воды натощак с добавлением перекиси водорода.
По словам специалиста, такой рецепт не просто бесполезен, но может нанести вред здоровью, если "переборщить" с дозировкой. "Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", — заявил Мясников в эфире онлайн-платформы "Смотрим", подчеркнув, что подавляющее большинство советов в Сети "глупые, а то и опасные".
Наиболее верные способы сохранить молодость — заниматься спортом, не переедать и отказаться от вредных привычек, подытожил врач.
Ранее российские ученые из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН первыми в мире доказали, что сибирская пихта может послужить "эликсиром молодости". По результатам исследования выяснилось, что терпены дерева способны запускать в организме человека процесс аутофагии — очищения от "клеточного мусора", тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.
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Российская академия наукЗдоровье - ОбществоМаша РаспутинаАлександр Мясников (врач)
 
 
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