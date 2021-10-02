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Китайский блогер рассказал, как его поразила русская баня
Китайский блогер рассказал, как его поразила русская баня
Китайский блогер рассказал, как его поразила русская баня
Пользователь WeChat рассказал об особенностях русской бани, которые его поразили. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:29
2021-10-02T17:15
в мире
китай
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пользователь WeChat рассказал об особенностях русской бани, которые его поразили."Многие считают, что, если вы приезжали в Россию, но так и не сходили в баню, то, значит, вы вовсе и не были в этой стране", — написал блогер.По его мнению, это утверждение преувеличено, но при этом он выделил некоторые особенности банной культуры. Так, китаец рассказал, что бани есть в каждом районе, как правило, это двухэтажные здания с заурядной отделкой."Особую атмосферу славянской культуры создают дерево и традиционная русская резьба", — продолжил он.Блогер отметил, что в бане есть общее помещение и "комнаты для влюбленных". В заведениях можно купить необходимые принадлежности, алкоголь или сладости, а также посидеть в кафе."Русские любят баню равно так же, как и выпить", — утверждает пользователь WeChat.Он объяснил это суровым климатом: из-за сильных морозов потоотделение у россиян не очень активное, из-за чего в организме накапливаются токсины — именно их и помогает вывести баня."Отдых на даче, посиделки с друзьями, деловые переговоры, встречи и проводы — все это легко может проходить в русской бане", — продолжил автор.Он также обратил внимание на "банную терапию", в частности "порку" веником, способствующую кровообращению. Выходя из парной, некоторые сразу идут в холодный душ, а особо крепкие люди могут повторить процедуру несколько раз. Блогер пояснил, что парение вениками по эффекту похоже на массаж и помогает в профилактике различных болезней.Автор публикации также предупредил об очень высокой температуре, из-за чего приходится надевать фетровую шапку, чтобы избежать перегрева.В заключение китаец назвал русскую баню местом, где можно укрепить здоровье и хорошо отдохнуть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, россия
16:29 02.10.2021 (обновлено: 17:15 02.10.2021)
 
Китайский блогер восхитился русской баней

Китайский блогер рассказал, чем его восхитила русская баня

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБаня на берегу Онежского озера в Республике Карелия
Баня на берегу Онежского озера в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пользователь WeChat рассказал об особенностях русской бани, которые его поразили.
"Многие считают, что, если вы приезжали в Россию, но так и не сходили в баню, то, значит, вы вовсе и не были в этой стране", — написал блогер.
По его мнению, это утверждение преувеличено, но при этом он выделил некоторые особенности банной культуры. Так, китаец рассказал, что бани есть в каждом районе, как правило, это двухэтажные здания с заурядной отделкой.
"Особую атмосферу славянской культуры создают дерево и традиционная русская резьба", — продолжил он.
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Блогер отметил, что в бане есть общее помещение и "комнаты для влюбленных". В заведениях можно купить необходимые принадлежности, алкоголь или сладости, а также посидеть в кафе.
"Русские любят баню равно так же, как и выпить", — утверждает пользователь WeChat.
Он объяснил это суровым климатом: из-за сильных морозов потоотделение у россиян не очень активное, из-за чего в организме накапливаются токсины — именно их и помогает вывести баня.
"Отдых на даче, посиделки с друзьями, деловые переговоры, встречи и проводы — все это легко может проходить в русской бане", — продолжил автор.
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Автор публикации также предупредил об очень высокой температуре, из-за чего приходится надевать фетровую шапку, чтобы избежать перегрева.
В заключение китаец назвал русскую баню местом, где можно укрепить здоровье и хорошо отдохнуть.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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