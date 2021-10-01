https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

За уколом за границу: как и зачем вакцинироваться в другой стране

За уколом за границу: как и зачем вакцинироваться в другой стране - РИА Новости, 01.10.2021

За уколом за границу: как и зачем вакцинироваться в другой стране

"Прививочные туры" — пожалуй, один из главных трендов сезона. Компании расширяют выбор направлений, а путешественники делятся в Сети лайфхаками: где получить... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:00

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туризм

армения

азербайджан

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Светлана Баева. "Прививочные туры" — пожалуй, один из главных трендов сезона. Компании расширяют выбор направлений, а путешественники делятся в Сети лайфхаками: где получить одобренную EMA и ВОЗ вакцину, которая открывает многие границы. О том, куда поехать, стоит ли это делать, и о тех, кто, напротив, готов отправиться за уколом к нам — в материале РИА Новости.Свобода перемещения"Разные ограничения в Европе больше меня не будут касаться через 14 дней", — уверен Данис Сахабутдинов, автор телеграм-канала Travelhacks. Совсем недавно он вакцинировался в Германии: первая прививка — в августе, вторая — в сентябре. Выбор пал на Moderna.Российские препараты пока официально не признаны ВОЗ и ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), хотя "Спутник V" и одобрили в 70 странах.За уколами туристы едут, например, в Германию, Францию, Италию, Испанию и другие государства, где вакцинируют иностранцев."Разве только мороженое не давали"Данис объясняет, что делал вакцину в Германии, так как дважды за шесть недель должен был оказаться в Берлине по делам. "В августе я привился без записи в ТЦ Alexа в Берлине. На выбор там предлагали однокомпонентную Johnson & Johnson и Moderna. Решив, что все равно вернусь через месяц, выбрал вторую", — говорит он.По словам путешественника, в первый раз это напоминало то, что было в торговых центрах в России. "Спутник V" я получил в ГУМе, в Германии то же самое, разве что мороженое (в ГУМе это фирменное лакомство вручали привившимся. — Прим. ред.) не давали", — пояснил Данис. По его словам, для вакцинации обязателен желтый прививочный паспорт, который нужно самостоятельно купить в любой аптеке (стоит около двух евро). "Во второй раз я делал прививку в центре вакцинации в бывшем аэропорту Тегель. Записался по интернету на сайте doctolib.de, но это необязательно. Никаких очередей не было, процесс занял не более получаса. На выходе из центра мне распечатали сертификат, QR-код", — рассказал Сахабутдинов.Похожий опыт и у других россиян. "В сентябре я поехала к мужу в Германию и узнала, что там можно бесплатно сделать прививку, даже если ты не резидент. По времени подходила только однокомпонентная, — говорит Ирина Кудрявцева. — В ТЦ Alexа в центре Берлина Johnson & Johnson уже не было, посоветовали съездить в "Икею" в районе Лихтенберг. Возле магазина стояли специальные палатки".После прививки дали распечатку с QR-кодом. "Я скачала приложение и загрузила в него код, — продолжает Ирина. — Сначала высвечивался статус "еще не полностью защищен", а через две недели он сменился на "полностью защищен". Без записи в пунктах вакцинации россияне прививались и, например, во Франции, и в Испании.Ассортимент прививочных туровПодключились и туроператоры. "Мы предлагаем такие поездки с сентября, в день получали одну-две заявки. Но когда в СМИ стали говорить об этом, интерес вырос раз в двадцать!" — рассказывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Сначала у них были лишь организованные туры в Сербию: там путешественникам доступны Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. Но многие клиенты хотели привиться однокомпонентной вакциной, так что добавили Хорватию.Стоимость поездок в Сербию — примерно 59 тысяч рублей (перелет, проживание, прививка, сопровождение, страховка), в Хорватию — дешевле. "Можно сделать их разной продолжительности, от двух ночей и больше, совместить вакцинацию с отдыхом и экскурсиями", — уточняет Анна Филатовская.Плюсы и минусы: в Сербию придется съездить дважды, а в Хорватию требуется виза. Для путешествий по странам ЕС сербский сертификат необходимо конвертировать в европейский. В Хорватии сразу выдадут нужного образца. В Сербии на прививку записывают только через отель, зарегистрированный в системе E-turista. В Хорватии таких ограничений нет.В компании BSI Gruop, помимо Сербии, предлагают вакцинироваться и в Германии. Дорого. Прививка Pfizer/BioNTech в Мюнхене — 580 евро с человека за один укол, а однокомпонентная Johnson & Johnson в Баден-Бадене — 870 евро. По словам директора департамента продвижения и рекламы Иветты Вердиян, в стоимость входит сама прививка и медицинское приглашение, по которому турист оформляет документы для въезда. Проживание и перелет оплачивают отдельно, нужна виза.Если пробраться — то бесплатноПлатить или нет? Данис Сахабутдинов уточняет: "Что бы ни сказали вам в турфирмах, в Германии, например, записаться и вакцинироваться бесплатно может кто угодно". Во всех ТЦ говорят по-английски и помогут с заполнением форм на немецком.Главный вопрос — как попасть в страну. С Сербией и Хорватией проблем нет, россиян принимают, есть прямые рейсы. Но большинство государств ЕС официально закрыты для наших туристов."Если есть шенгенская виза, самый простой вариант — прилететь через Венгрию или Грецию. Чтобы уж наверняка, надо провести в этих странах по десять дней, иначе по правилам придется заполнить форму для въезда и пообещать отсидеть в Германии в карантине как минимум пять дней, потому что недавно были в России", — объясняет Данис. Для перелета во Францию, Италию, Испанию опытные путешественники советуют выбрать не Афины, а Будапешт, там проверок меньше.Не все так простоПравда, отправляясь в такую поездку самостоятельно или с туроператором, стоит учесть некоторые нюансы. Во-первых, список стран постоянно меняется. Отдельные пункты уже закрыли, и туристам, в частности из России, прививки больше недоступны.Недавно путешественники из России могли вакцинироваться в Венгрии, но, по отзывам, с середины сентября возможности нет. Иностранцев прививала Румыния. В замке графа Дракулы в Бране предлагали: сделай прививку и получи бесплатный билет на выставку средневековых орудий пыток.Второй нюанс: ВЗР, или страховка путешественников. "Если после прививки от COVID-19 возникли осложнения, то решение о том, покрывать ли расходы на лечение, принимает страховая компания", — говорит генеральный директор AP Companies Виктория Цирер. Ведь это плановая медуслуга."Если связки с вакциной нет — страховой случай, если есть — не страховой, кроме прямой угрозы для жизни, — уточняет исполнительный директор компании ERV Юлия Алчеева. — Если в момент обращения случай идентифицировать не могут, то просто гарантию оплаты не дают. У туриста всегда есть право лечиться за свой счет".Правда, на рынке уже разрабатывают специальные полисы для вакцинного туризма.Опасно ли ставить разные вакциныУчитывая, что в России одобрены только наши препараты, многие путешественники делают себе две прививки, как они говорят, "чтобы уж наверняка". Медики, как правило, не могут точно сказать, каким будет ответ организма. Совмещения вакцин детально не изучены."Я прочитал мнения нескольких врачей, которые сами себе прививали "Спутник V" на Moderna, и решил, что это не самая плохая идея", — рассказывает Данис Сахабутдинов."Исследования об использовании комбинаций вакцин сейчас ведут. В мае 2021-го в журнале The Lancet опубликовали предварительные результаты Оксфордского университета, где изучали сочетание препаратов AstraZeneca (векторная вакцина, как и российский "Спутник V") и Pfizer (мРНК-вакцина)", — говорит кандидат медицинских наук, медицинский директор российского офиса медико-сервисной компании AP Companies Илья Рапопорт.Комбинация двух препаратов показала более высокую эффективность, чем вакцинация двумя дозами AstraZeneca. Правда, для первой схемы возросла частота побочных реакций, но, по словам Рапопорта, "серьезных нежелательных явлений не регистрировали".С 26 июля 2021-го компания AstraZeneca начала исследование сочетания своей вакцины со "Спутником Лайт" в Азербайджане. По предварительным данным, опубликованным 27 сентября 2021-го, такая комбинация может оказаться действеннее стандартной.Но речь идет о комбинации вакцин, а не двойных прививках двумя дозами препаратов.По словам Рапопорта, есть данные о том, что можно вакцинироваться "Спутником Лайт" после Pfizer. "О других сочетаниях российских препаратов с зарубежными никто из ведущих ученых пока не высказывался, — добавляет эксперт.— Считается, что в среднем разные вакцины защищают не менее чем на полгода, так что чаще их делать не надо".Поедут ли в Россию за "Спутником"В России уже давно говорят о возможности организовывать прививочные туры за "Спутником V". Даже примерные цены называли — от 700 долларов. В июне президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос об организации "вакцинных" поездок. Ростуризм рассчитывает до конца года запустить такие проекты.Эксперты, правда, сомневаются, что спрос будет массовым, так как пока список стран, принимающих наши вакцины, не так велик.Но, по словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, интерес есть, "свои 25-30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме".В Сан-Марино, где проживает около 35 тысяч человек и практически все население привито "Спутником V", такие туры уже организовывают. Спрос есть. Препаратом привились примерно 1,2 тысячи человек. Первыми стали путешественники из Латвии.И еще один момент: не всегда вакцинный туризм касается только свободного перемещения по миру. Например, в июне-июле улицы Еревана (Армения бесплатно прививает иностранцев AstraZeneca) были заполнены гостями из Ирана. В то время в их стране привиться могли лишь уязвимые группы: старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Так что иногда это просто желание защитить жизнь.

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https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

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https://ria.ru/20210927/vaktsiny-1751956759.html

https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752002240.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/egipet-1751628842.html

https://ria.ru/20210928/sertifikaty-1752138044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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