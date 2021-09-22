https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751256679.html

Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу

Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу - РИА Новости, 22.09.2021

Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу

Туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:11

2021-09-22T11:11

2021-09-22T11:32

сербия

здоровье - общество

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

туризм

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Представители ВОЗ в середине сентября заявили о приостановке заявки России на одобрение препарата "Спутник V" до проведения новой инспекции завода производителя."Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим "зеленый свет" для въезда в большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях туроператоров", - сказала Ломидзе.Она отметила, что чаще всего для вакцинации предлагается Сербия. "Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. В плюс балканскому направлению безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение. Регулярные рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга", - уточнила глава АТОР. Туры в Сербию с целью получения прививки от COVID-19 предлагает ряд туроператоров, а стоимость такого тура - от 59 тысяч рублей на человека."В предложениях туроператоров есть и туры на вакцинацию в Германию. С сентября такой продукт совместно с немецкими партнерами предлагает BSI Group. Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене – 580 евро с человека, одна доза. Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от 60 евро в час. Также потребуется отплатить перелет и проживание", - указала Ломидзе."Спрос на прививочные туры за границу есть: ежемесячно поступает от 10 и более заявок от тех, кому нужна признанная ВОЗ вакцина. В первую очередь иностранные вакцины востребованы у россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам, а также по делам бизнеса. Находятся и те, кому заграничная прививка нужна для более комфортных туристических поездок, особенно в Европу, где для посещения многих общественных мест нужен сертификат о вакцинации препаратором, одобренным ЕС или ВОЗ", - заключила она.

https://ria.ru/20210921/privivochnyetury-1751134449.html

https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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