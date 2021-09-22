Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751256679.html
Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу
Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу - РИА Новости, 22.09.2021
Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу
Туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:11
2021-09-22T11:32
сербия
здоровье - общество
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675976_0:90:3480:2048_1920x0_80_0_0_6d54aeb60a26175d3b3af989f41dcbb7.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Представители ВОЗ в середине сентября заявили о приостановке заявки России на одобрение препарата "Спутник V" до проведения новой инспекции завода производителя."Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим "зеленый свет" для въезда в большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях туроператоров", - сказала Ломидзе.Она отметила, что чаще всего для вакцинации предлагается Сербия. "Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. В плюс балканскому направлению безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение. Регулярные рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга", - уточнила глава АТОР. Туры в Сербию с целью получения прививки от COVID-19 предлагает ряд туроператоров, а стоимость такого тура - от 59 тысяч рублей на человека."В предложениях туроператоров есть и туры на вакцинацию в Германию. С сентября такой продукт совместно с немецкими партнерами предлагает BSI Group. Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене – 580 евро с человека, одна доза. Прививка Johnson &amp; Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от 60 евро в час. Также потребуется отплатить перелет и проживание", - указала Ломидзе."Спрос на прививочные туры за границу есть: ежемесячно поступает от 10 и более заявок от тех, кому нужна признанная ВОЗ вакцина. В первую очередь иностранные вакцины востребованы у россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам, а также по делам бизнеса. Находятся и те, кому заграничная прививка нужна для более комфортных туристических поездок, особенно в Европу, где для посещения многих общественных мест нужен сертификат о вакцинации препаратором, одобренным ЕС или ВОЗ", - заключила она.
https://ria.ru/20210921/privivochnyetury-1751134449.html
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675976_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_22b7a5144562e70b03e446daa6d29800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербия, здоровье - общество, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, johnson & johnson, туристы, вакцина "спутник v"
11:11 22.09.2021 (обновлено: 11:32 22.09.2021)
 
Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу

Российские туроператоры запустили туры в Европу для вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкЖители Белграда во время регистрации перед вакцинацией от COVID-19 российским препаратом Sputnik V
Жители Белграда во время регистрации перед вакцинацией от COVID-19 российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Представители ВОЗ в середине сентября заявили о приостановке заявки России на одобрение препарата "Спутник V" до проведения новой инспекции завода производителя.
Вакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 15:25Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоят "прививочные туры"
"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим "зеленый свет" для въезда в большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях туроператоров", - сказала Ломидзе.
Она отметила, что чаще всего для вакцинации предлагается Сербия. "Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. В плюс балканскому направлению безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение. Регулярные рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга", - уточнила глава АТОР. Туры в Сербию с целью получения прививки от COVID-19 предлагает ряд туроператоров, а стоимость такого тура - от 59 тысяч рублей на человека.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:49Распространение коронавируса
В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России
"В предложениях туроператоров есть и туры на вакцинацию в Германию. С сентября такой продукт совместно с немецкими партнерами предлагает BSI Group. Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене – 580 евро с человека, одна доза. Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от 60 евро в час. Также потребуется отплатить перелет и проживание", - указала Ломидзе.
"Спрос на прививочные туры за границу есть: ежемесячно поступает от 10 и более заявок от тех, кому нужна признанная ВОЗ вакцина. В первую очередь иностранные вакцины востребованы у россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам, а также по делам бизнеса. Находятся и те, кому заграничная прививка нужна для более комфортных туристических поездок, особенно в Европу, где для посещения многих общественных мест нужен сертификат о вакцинации препаратором, одобренным ЕС или ВОЗ", - заключила она.
 
ТуризмСербияЗдоровье - ОбществоАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Johnson & JohnsonтуристыВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния