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В России оценили стоимость "вакцинных туров" для иностранцев
В России оценили стоимость "вакцинных туров" для иностранцев - РИА Новости, 07.06.2021
В России оценили стоимость "вакцинных туров" для иностранцев
Стоимость "вакцинных" туров для иностранных туристов в Россию может составить от 700 долларов, включая проживание и консультации, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:21
2021-06-07T15:21
2021-06-07T15:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
здоровье - общество
российский союз туриндустрии (рст)
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стоимость "вакцинных" туров для иностранных туристов в Россию может составить от 700 долларов, включая проживание и консультации, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку."На сегодня туроператоры разрабатывают два варианта "вакцинных" туров. Первый вариант - поездка на 21 день. Это сочетание вакцинации с культурной и экскурсионной программой, которую можно сделать интересной и разнообразной, захватывая разные регионы России. Ее стоимость составит 1,5-2,5 тысячи долларов без авиаперелета", - сказал Игнатьев."Второй вариант - две поездки, каждая сроком на три дня. Стоимость, включающая проживание, трансферы, консультации и вакцинацию – от 700 долларов без учета перелета", - добавил он.Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее прокомментировала РИА Новости, что вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца. По ее мнению, такой туризм будет легче всего организовать в Москве и Санкт-Петербурге - спрос на подобные туры также, скорее всего, сосредоточится в этих городах.
https://ria.ru/20210402/tury-1603987673.html
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, здоровье - общество, российский союз туриндустрии (рст), владимир путин