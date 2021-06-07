Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210607/rossiya-1736013620.html
В России оценили стоимость "вакцинных туров" для иностранцев
В России оценили стоимость "вакцинных туров" для иностранцев - РИА Новости, 07.06.2021
В России оценили стоимость "вакцинных туров" для иностранцев
Стоимость "вакцинных" туров для иностранных туристов в Россию может составить от 700 долларов, включая проживание и консультации, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:21
2021-06-07T15:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
здоровье - общество
российский союз туриндустрии (рст)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594274950_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3fd1041b75ba4eae49339db93472fb19.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стоимость "вакцинных" туров для иностранных туристов в Россию может составить от 700 долларов, включая проживание и консультации, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку."На сегодня туроператоры разрабатывают два варианта "вакцинных" туров. Первый вариант - поездка на 21 день. Это сочетание вакцинации с культурной и экскурсионной программой, которую можно сделать интересной и разнообразной, захватывая разные регионы России. Ее стоимость составит 1,5-2,5 тысячи долларов без авиаперелета", - сказал Игнатьев."Второй вариант - две поездки, каждая сроком на три дня. Стоимость, включающая проживание, трансферы, консультации и вакцинацию – от 700 долларов без учета перелета", - добавил он.Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее прокомментировала РИА Новости, что вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца. По ее мнению, такой туризм будет легче всего организовать в Москве и Санкт-Петербурге - спрос на подобные туры также, скорее всего, сосредоточится в этих городах.
https://ria.ru/20210402/tury-1603987673.html
https://ria.ru/20210604/inostrantsy-1735689511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594274950_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_9b75bede8973a12fa0a2cf9b1ba5dcfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, здоровье - общество, российский союз туриндустрии (рст), владимир путин

В России оценили стоимость "вакцинных туров" для иностранцев

15:21 07.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стоимость "вакцинных" туров для иностранных туристов в Россию может составить от 700 долларов, включая проживание и консультации, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку.
Новые мобильные бригады вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 16:31Распространение коронавируса
В Турции заинтересовались "вакцинными турами" в Россию
"На сегодня туроператоры разрабатывают два варианта "вакцинных" туров. Первый вариант - поездка на 21 день. Это сочетание вакцинации с культурной и экскурсионной программой, которую можно сделать интересной и разнообразной, захватывая разные регионы России. Ее стоимость составит 1,5-2,5 тысячи долларов без авиаперелета", - сказал Игнатьев.
"Второй вариант - две поездки, каждая сроком на три дня. Стоимость, включающая проживание, трансферы, консультации и вакцинацию – от 700 долларов без учета перелета", - добавил он.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее прокомментировала РИА Новости, что вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца. По ее мнению, такой туризм будет легче всего организовать в Москве и Санкт-Петербурге - спрос на подобные туры также, скорее всего, сосредоточится в этих городах.
Объявление о проведении вакцинации в центре госуслуг Мои документы в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 17:46Распространение коронавируса
Мурашко объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
Лента новостейМолния