Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210518/sputnikv-1732804296.html
Латыши стали первыми туристами, привитыми "Спутником V" в Сан-Марино
Латыши стали первыми туристами, привитыми "Спутником V" в Сан-Марино - РИА Новости, 18.05.2021
Латыши стали первыми туристами, привитыми "Спутником V" в Сан-Марино
Республика Сан-Марино получила более 100 заявок из-за рубежа на получение вакцины "Спутник V" в рамках начавшейся в понедельник кампании для иностранных... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:10
2021-05-18T14:25
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
латвия
сан-марино
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1a5658a2db2e1ff88e77a4a2ce7ed86a.jpg
РИМ, 18 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Республика Сан-Марино получила более 100 заявок из-за рубежа на получение вакцины "Спутник V" в рамках начавшейся в понедельник кампании для иностранных туристов, сообщили РИА Новости в госсекретариате по здравоохранению и социальным вопросам.С 17 мая желающие привиться от коронавирусной инфекции могут получить вакцину на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове. Иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано как минимум в общей сложности шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро."Вчера поступило 100 заявок, еще 20 – сегодня утром, их предстоит обработать. Мы уже провели первые пять первых прививок для туристов из Латвии. Они забронировали места заранее", - сказал представитель ведомства. По его словам, многие заявки поступают для иностранцев, проживающих в Италии – для них предлагается вакцинация "Спутником", российский препарат использовался почти в 90% случаях прививки для граждан Сан-Марино. При этом самих итальянцев в небольшой республике принимать не могут из-за отсутствия соглашении о признании вакцинации в Сан-Марино.Проживающие за рубежом санмаринцы могут выбрать между российской вакциной и препаратом от Pfizer. "Иностранцы решают, что им проще поехать в Сан-Марино, чем возвращаться в свои страны. Большая их часть из Европы: Бельгии, Швейцарии, Ирландии. Сегодня поступили звонки из Китая, Филиппин и Дубая", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что туризм с целью получения вакцины осуществляется через более 20 аккредитованных гостиничных структур, график работы которых позволяет наблюдать за вакцинацией приезжих. Получив заявку, отели передают ее в службу бронирования в государственную больницу.Ранее РИА Новости сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый "излишек" доз "Спутника", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев. По последним данным, в республике проведено более 38 тысяч инъекций - причем первую дозу препарата получили 21,8 тысяч человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино. Кампанию по вакцинации в государстве-анклаве планируется завершить 31 мая.
https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html
латвия
сан-марино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_8df80f1f487036b77fe156d7b589696f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, латвия, сан-марино, в мире

Латыши стали первыми туристами, привитыми "Спутником V" в Сан-Марино

14:10 18.05.2021 (обновлено: 14:25 18.05.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 18 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Республика Сан-Марино получила более 100 заявок из-за рубежа на получение вакцины "Спутник V" в рамках начавшейся в понедельник кампании для иностранных туристов, сообщили РИА Новости в госсекретариате по здравоохранению и социальным вопросам.
С 17 мая желающие привиться от коронавирусной инфекции могут получить вакцину на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове. Иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано как минимум в общей сложности шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
"Вчера поступило 100 заявок, еще 20 – сегодня утром, их предстоит обработать. Мы уже провели первые пять первых прививок для туристов из Латвии. Они забронировали места заранее", - сказал представитель ведомства. По его словам, многие заявки поступают для иностранцев, проживающих в Италии – для них предлагается вакцинация "Спутником", российский препарат использовался почти в 90% случаях прививки для граждан Сан-Марино. При этом самих итальянцев в небольшой республике принимать не могут из-за отсутствия соглашении о признании вакцинации в Сан-Марино.
Проживающие за рубежом санмаринцы могут выбрать между российской вакциной и препаратом от Pfizer. "Иностранцы решают, что им проще поехать в Сан-Марино, чем возвращаться в свои страны. Большая их часть из Европы: Бельгии, Швейцарии, Ирландии. Сегодня поступили звонки из Китая, Филиппин и Дубая", - сказал собеседник агентства.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 08:00
"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России
Он добавил, что туризм с целью получения вакцины осуществляется через более 20 аккредитованных гостиничных структур, график работы которых позволяет наблюдать за вакцинацией приезжих. Получив заявку, отели передают ее в службу бронирования в государственную больницу.
Ранее РИА Новости сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый "излишек" доз "Спутника", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев. По последним данным, в республике проведено более 38 тысяч инъекций - причем первую дозу препарата получили 21,8 тысяч человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино. Кампанию по вакцинации в государстве-анклаве планируется завершить 31 мая.
 
Распространение коронавирусаТуризмНовости - ТуризмВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ЛатвияСан-МариноВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
Лента новостейМолния