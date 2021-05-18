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Латыши стали первыми туристами, привитыми "Спутником V" в Сан-Марино

Латыши стали первыми туристами, привитыми "Спутником V" в Сан-Марино - РИА Новости, 18.05.2021

Латыши стали первыми туристами, привитыми "Спутником V" в Сан-Марино

Республика Сан-Марино получила более 100 заявок из-за рубежа на получение вакцины "Спутник V" в рамках начавшейся в понедельник кампании для иностранных... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:10

2021-05-18T14:10

2021-05-18T14:25

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РИМ, 18 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Республика Сан-Марино получила более 100 заявок из-за рубежа на получение вакцины "Спутник V" в рамках начавшейся в понедельник кампании для иностранных туристов, сообщили РИА Новости в госсекретариате по здравоохранению и социальным вопросам.С 17 мая желающие привиться от коронавирусной инфекции могут получить вакцину на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове. Иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано как минимум в общей сложности шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро."Вчера поступило 100 заявок, еще 20 – сегодня утром, их предстоит обработать. Мы уже провели первые пять первых прививок для туристов из Латвии. Они забронировали места заранее", - сказал представитель ведомства. По его словам, многие заявки поступают для иностранцев, проживающих в Италии – для них предлагается вакцинация "Спутником", российский препарат использовался почти в 90% случаях прививки для граждан Сан-Марино. При этом самих итальянцев в небольшой республике принимать не могут из-за отсутствия соглашении о признании вакцинации в Сан-Марино.Проживающие за рубежом санмаринцы могут выбрать между российской вакциной и препаратом от Pfizer. "Иностранцы решают, что им проще поехать в Сан-Марино, чем возвращаться в свои страны. Большая их часть из Европы: Бельгии, Швейцарии, Ирландии. Сегодня поступили звонки из Китая, Филиппин и Дубая", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что туризм с целью получения вакцины осуществляется через более 20 аккредитованных гостиничных структур, график работы которых позволяет наблюдать за вакцинацией приезжих. Получив заявку, отели передают ее в службу бронирования в государственную больницу.Ранее РИА Новости сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый "излишек" доз "Спутника", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев. По последним данным, в республике проведено более 38 тысяч инъекций - причем первую дозу препарата получили 21,8 тысяч человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино. Кампанию по вакцинации в государстве-анклаве планируется завершить 31 мая.

https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html

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туризм, новости - туризм, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, латвия, сан-марино, в мире