https://ria.ru/20211001/rak-1752631197.html

Ученые обнаружили связь рака кишечника с бактериями полости рта

Ученые обнаружили связь рака кишечника с бактериями полости рта - РИА Новости, 01.10.2021

Ученые обнаружили связь рака кишечника с бактериями полости рта

Результаты исследования ирландских ученых предполагают, что существует прямая связь между присутствием в кишечнике бактерий Fusobacterium nucleatum, обычно... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:37

2021-10-01T11:37

2021-10-01T13:29

наука

ирландия

воз

здоровье

рак

биология

бактерии

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Результаты исследования ирландских ученых предполагают, что существует прямая связь между присутствием в кишечнике бактерий Fusobacterium nucleatum, обычно обитающих в полости рта, и распространением колоректального рака. Статья опубликована в журнале Gut.По данным ВОЗ, в 2020 году в мире поставили 1,9 миллиона диагнозов рака кишечника. Это примерно десять процентов от всех новых случаев рака за год.Исследователи из Королевского колледжа хирургов Ирландии (RCSI) совместно с коллегами из Королевского университета в Белфасте проанализировали более 600 образцов раковых опухолей пациентов из Северной Ирландии из Атласа генома рака. Этот международный проект посвящен изучению генетических мутаций, ответственных за тот или иной тип рака с целью совершенствования диагностики, прогноза исхода и способов лечения.Используя методы геномного секвенирования, авторы обнаружили в материалах проб следы инфекций, вызванных бактериями, которые невозможно было обнаружить ранее. Исследователи ставили перед собой задачу понять, какие опухоли могут быть инфицированы и какими бактериями, и как эти инфекции влияют на рост и распространение опухолей.Ученые установили, что инфекция опухоли кишечника бактериями Fusobacterium nucleatum меняет поведение раковых клеток и может спровоцировать распространение опухоли на другие органы."Это исследование демонстрирует роль бактерий Fusobacterium nucleatum в распространении рака кишечника у пациентов. Мы надеемся, что эти открытия улучшат диагностику для повышения эффективности текущего лечения и помогут в дальнейшем продвижении использования новых терапевтических средств для пациентов, инфицированных этой бактерией", — приводятся в пресс-релизе Королевского колледжа хирургов Ирландии слова руководителя исследования доктора Йохена Прена (Jochen Prehn), профессора физиологии и директора Центра системной медицины RCSI.Fusobacterium nucleatum — это бактерия ротовой полости человека, которая играет ключевую роль в заболеваниях пародонта, ключевой компонент зубного налета. Ранее была установлена связь этой бактерии с риском развития у женщин бактериального вагиноза и преждевременных родов, а также развития рака толстой кишки. Фузобактерии создают вокруг себя провоспалительную среду, которая способствует росту опухоли за счет привлечения проникающих в опухоль иммунных клеток. Сейчас исследователи доказали связь Fusobacterium nucleatum с колоректальной карциномой.Авторы считают, что в будущем эффективность лечения рака во многом будет зависеть от глубины исследований по каждому пациенту."Срочно необходим эффективный инструмент, который поможет онкологам персонализировать лечение колоректального рака", — говорит Прен.Ученые надеются, что их результаты помогут клиницистам своевременно выявлять риск неблагоприятного исхода и принимать решения о вариантах лечения для пациентов с раком кишечника, опухоли которых инфицированы бактерией.

https://ria.ru/20210921/nitrity-1751159589.html

https://ria.ru/20210920/rak-1750980146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирландия, воз, здоровье, рак, биология, бактерии