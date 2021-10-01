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Путин поручил представить предложения по трассировке КАД-2 в Петербурге
Путин поручил представить предложения по трассировке КАД-2 в Петербурге - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил представить предложения по трассировке КАД-2 в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения по трассировке дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2), следует из... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T21:57
2021-10-01T21:57
экономика
ленинградская область
владимир путин
вячеслав петушенко
автодор
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения по трассировке дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2), следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения... по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга", - отмечается в поручении.Отмечается, что КАД-2 будет создаваться на принципах государственно-частного партнерства и обеспечит транзитное сообщение от портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ.Как ранее отмечал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, новый обход будет платным, ориентир его строительства - 2024 год.
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экономика, ленинградская область, владимир путин, вячеслав петушенко, автодор, россия
21:57 01.10.2021
 
Путин поручил представить предложения по трассировке КАД-2 в Петербурге

Путин поручил до декабря представить предложения по трассировке КАД-2 в Петербурге

© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкПункт приема платы за проезд на южном участке Западного скоростного диаметра КАД Санкт-Петербурга
Пункт приема платы за проезд на южном участке Западного скоростного диаметра КАД Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения по трассировке дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2), следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения... по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга", - отмечается в поручении.
Отмечается, что КАД-2 будет создаваться на принципах государственно-частного партнерства и обеспечит транзитное сообщение от портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ.
Как ранее отмечал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, новый обход будет платным, ориентир его строительства - 2024 год.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 18:55
Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге
 
ЭкономикаЛенинградская областьВладимир ПутинВячеслав ПетушенкоАвтодорРоссия
 
 
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