https://ria.ru/20211001/putin-1752751681.html

Путин поручил представить предложения по трассировке КАД-2 в Петербурге

Путин поручил представить предложения по трассировке КАД-2 в Петербурге - РИА Новости, 01.10.2021

Путин поручил представить предложения по трассировке КАД-2 в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения по трассировке дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2), следует из... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T21:57

2021-10-01T21:57

2021-10-01T21:57

экономика

ленинградская область

владимир путин

вячеслав петушенко

автодор

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения по трассировке дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2), следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения... по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга", - отмечается в поручении.Отмечается, что КАД-2 будет создаваться на принципах государственно-частного партнерства и обеспечит транзитное сообщение от портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ.Как ранее отмечал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, новый обход будет платным, ориентир его строительства - 2024 год.

https://ria.ru/20211001/metro-1752732219.html

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экономика, ленинградская область, владимир путин, вячеслав петушенко, автодор, россия