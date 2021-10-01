https://ria.ru/20211001/litvinova-1752610972.html

В "Триумфе" открылась выставка Рубчинского и Литвиновой "Северный ветер"

В "Триумфе" открылась выставка Рубчинского и Литвиновой "Северный ветер" - РИА Новости, 01.10.2021

В "Триумфе" открылась выставка Рубчинского и Литвиновой "Северный ветер"

В галерее "Триумф" открылась выставка фотографий Гоши Рубчинского, посвященных вселенной спектакля и фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Работы, которые... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:06

2021-10-01T13:06

2021-10-01T13:07

культура

фотография

рената литвинова

выставки

галерея "триумф"

спектакль

ксения собчак

земфира

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В галерее "Триумф" открылась выставка фотографий Гоши Рубчинского, посвященных вселенной спектакля и фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Работы, которые можно увидеть в экспозиции, вошли также в книгу худржника, ставшую частью проекта.Таким образом, выставка — это своеобразное продолжением мира "Северного ветра". Критики называли эти фильм и пьесу "мрачной сказкой" о любви и смерти. Действие кинокартины, которая вышла в российский прокат в феврале 2021 года, разворачивается во времена матриархата: женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, но в один миг все меняется и начинается хаос. Рената — сценарист, режиссер и исполнительница главной роли в этом проекте. Музыку к фильму написала Земфира.В центре экспозиции в галерее "Триумф" также Литвинова, которая на многочисленных кадрах перевоплощается в разных персонажей "Северного ветра": в столетнюю Алису, кузена Бориса, Бенедикта и его невесту Фанни.На черно-белых снимках образы предстают в окутанных дымом пространствах — в фойе театра, заброшенном особняке, едва различимом ландшафте. Художественное решение кадров отсылает к ретроэстетике и классикам портретной фотографии, таким как Сесил Битон и Ли Миллер.Всего показано более 60 фотографий, включая уникальные полароидные снимки. Кадров было сделано больше – не вошедшие в экспозицию можно увидеть в книге. Для пространства галереи отбирали наиболее выигрышные экспонаты.В экспозицию также вошли предметы из постановки, видео и аудио инсталляции.Галерист говорит о черно-белом видео, на котором позирует Литвинова. Рубчинский снял его на пленку специально для этой экспозиции. На открытие поздравить Литвинову и Рубчинского пришли Ксения Собчак, Константин Богомолов, Земфира, Дмитрий Исхаков, Александр Гудков и многие другие. Филипп Киркоров преподнес артистке корзину цветов.Выставка продлится до 24 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210206/litvinova-1596141941.html

https://ria.ru/20210609/zemfira-1736277379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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