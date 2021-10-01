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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211001/litvinova-1752610972.html
В "Триумфе" открылась выставка Рубчинского и Литвиновой "Северный ветер"
В "Триумфе" открылась выставка Рубчинского и Литвиновой "Северный ветер" - РИА Новости, 01.10.2021
В "Триумфе" открылась выставка Рубчинского и Литвиновой "Северный ветер"
В галерее "Триумф" открылась выставка фотографий Гоши Рубчинского, посвященных вселенной спектакля и фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Работы, которые... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:06
2021-10-01T13:07
культура
фотография
рената литвинова
выставки
галерея "триумф"
спектакль
ксения собчак
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В галерее "Триумф" открылась выставка фотографий Гоши Рубчинского, посвященных вселенной спектакля и фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Работы, которые можно увидеть в экспозиции, вошли также в книгу худржника, ставшую частью проекта.Таким образом, выставка — это своеобразное продолжением мира "Северного ветра". Критики называли эти фильм и пьесу "мрачной сказкой" о любви и смерти. Действие кинокартины, которая вышла в российский прокат в феврале 2021 года, разворачивается во времена матриархата: женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, но в один миг все меняется и начинается хаос. Рената — сценарист, режиссер и исполнительница главной роли в этом проекте. Музыку к фильму написала Земфира.В центре экспозиции в галерее "Триумф" также Литвинова, которая на многочисленных кадрах перевоплощается в разных персонажей "Северного ветра": в столетнюю Алису, кузена Бориса, Бенедикта и его невесту Фанни.На черно-белых снимках образы предстают в окутанных дымом пространствах — в фойе театра, заброшенном особняке, едва различимом ландшафте. Художественное решение кадров отсылает к ретроэстетике и классикам портретной фотографии, таким как Сесил Битон и Ли Миллер.Всего показано более 60 фотографий, включая уникальные полароидные снимки. Кадров было сделано больше – не вошедшие в экспозицию можно увидеть в книге. Для пространства галереи отбирали наиболее выигрышные экспонаты.В экспозицию также вошли предметы из постановки, видео и аудио инсталляции.Галерист говорит о черно-белом видео, на котором позирует Литвинова. Рубчинский снял его на пленку специально для этой экспозиции. На открытие поздравить Литвинову и Рубчинского пришли Ксения Собчак, Константин Богомолов, Земфира, Дмитрий Исхаков, Александр Гудков и многие другие. Филипп Киркоров преподнес артистке корзину цветов.Выставка продлится до 24 октября 2021 года.
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фотография, рената литвинова, выставки, галерея "триумф", спектакль, ксения собчак, земфира, филипп киркоров, кино, москва, куда сходить , что посмотреть , шоу-бизнес, константин богомолов, новости культуры, александр гудков
13:06 01.10.2021 (обновлено: 13:07 01.10.2021)
 
В "Триумфе" открылась выставка Рубчинского и Литвиновой "Северный ветер"

Рената Литвинова и Гоша Рубчинский открыли выставку "Северный ветер" в галерее "Триумф"

© РИА Новости / Григорий СысоевДизайнер, фотограф Гоша Рубчинский и актриса, режиссер Рената Литвинова на открытии своей выставки "Северный ветер" в галерее "Триумф"
Дизайнер, фотограф Гоша Рубчинский и актриса, режиссер Рената Литвинова на открытии своей выставки Северный ветер в галерее Триумф - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В галерее "Триумф" открылась выставка фотографий Гоши Рубчинского, посвященных вселенной спектакля и фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Работы, которые можно увидеть в экспозиции, вошли также в книгу худржника, ставшую частью проекта.

"Этот проект мы вынашивали так много лет – с 2017 года, когда пьеса вышла на сцену МХТ имени Чехова. Я там делал костюмы и часть декораций. После премьеры мы решили с Ренатой сделать и фотопроект, снимали его в течение всех этих лет. Хотелось, чтобы текст появился не только на сцене, но и как книга художника, с красивой фотоисторией", – рассказывает Гоша Рубчинский.

© РИА Новости / Григорий СысоевАктриса и режиссер Рената Литвинова на открытии своей выставки "Северный ветер" в галерее "Триумф"
Актриса и режиссер Рената Литвинова на открытии своей выставки Северный ветер в галерее Триумф - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Таким образом, выставка — это своеобразное продолжением мира "Северного ветра". Критики называли эти фильм и пьесу "мрачной сказкой" о любви и смерти.
Действие кинокартины, которая вышла в российский прокат в феврале 2021 года, разворачивается во времена матриархата: женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, но в один миг все меняется и начинается хаос.
Кадр из фильма Северный ветер
6 февраля, 08:00Культура
"Северный ветер" Ренаты Литвиновой — причудливый фильм о русской магии
Рената — сценарист, режиссер и исполнительница главной роли в этом проекте. Музыку к фильму написала Земфира.
В центре экспозиции в галерее "Триумф" также Литвинова, которая на многочисленных кадрах перевоплощается в разных персонажей "Северного ветра": в столетнюю Алису, кузена Бориса, Бенедикта и его невесту Фанни.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Северный ветер" проекта Ренаты Литвиновой и Гоши Рубчинского в галерее "Триумф"
Посетительница на открытии выставки Северный ветер проекта Ренаты Литвиновой и Гоши Рубчинского в галерее Триумф - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"В этой выставке нет ничего, что мы называем гламуром. Это профессиональная, замечательно сделанная, умная, тонкая художественная выставка. Вне зависимости от медиа, от сюжета", – считает совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин.

На черно-белых снимках образы предстают в окутанных дымом пространствах — в фойе театра, заброшенном особняке, едва различимом ландшафте. Художественное решение кадров отсылает к ретроэстетике и классикам портретной фотографии, таким как Сесил Битон и Ли Миллер.
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"Гоша Рубчинский. Из проекта "Северный ветер"
Гоша Рубчинский. Из проекта Северный ветер - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
Всего показано более 60 фотографий, включая уникальные полароидные снимки. Кадров было сделано больше – не вошедшие в экспозицию можно увидеть в книге. Для пространства галереи отбирали наиболее выигрышные экспонаты.
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"Гоша Рубчинский. Из проекта "Северный ветер"
Гоша Рубчинский. Из проекта Северный ветер - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"

"Мой любимый снимок – на котором Рената изображена с собаками и который является постером выставки. Он воплощает идею пьесы, когда сильные женщины наперекор судьбе идут напролом", – рассказывает Гоша Рубчинский.

В экспозицию также вошли предметы из постановки, видео и аудио инсталляции.

"Выставка получилась немного театральной, что я сам очень люблю. Я люблю большие инсталляции. Наверное, из всех экспонатов я бы выделил видеоработу, она изумительная", – отметил Дмитрий Ханкин.

Галерист говорит о черно-белом видео, на котором позирует Литвинова. Рубчинский снял его на пленку специально для этой экспозиции.
На открытие поздравить Литвинову и Рубчинского пришли Ксения Собчак, Константин Богомолов, Земфира, Дмитрий Исхаков, Александр Гудков и многие другие. Филипп Киркоров преподнес артистке корзину цветов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Гоша Рубчинский, Ксения Собчак, Рената Литвинова и Константин Богомолов на открытии выставки "Северный ветер".

Вернисаж выставки Северный ветер. Проект Ренаты Литвиновой и Гоши Рубчинского
1 из 4

Гоша Рубчинский, Ксения Собчак, Рената Литвинова и Константин Богомолов на открытии выставки "Северный ветер".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров дарит цветы актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой на открытии выставки "Северный ветер" в галерее "Триумф".

выставка
2 из 4

Певец Филипп Киркоров дарит цветы актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой на открытии выставки "Северный ветер" в галерее "Триумф".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дизайнер, фотограф Гоша Рубчинский, певец Филипп Киркоров и актриса, режиссер Рената Литвинова на открытии выставки "Северный ветер".

Вернисаж выставки Северный ветер. Проект Ренаты Литвиновой и Гоши Рубчинского
3 из 4

Дизайнер, фотограф Гоша Рубчинский, певец Филипп Киркоров и актриса, режиссер Рената Литвинова на открытии выставки "Северный ветер".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Выставка "Северный ветер" в галерее "Триумф".

Посетительница со своим питомцем на открытии выставки Северный ветер проекта Ренаты Литвиновой и Гоши Рубчинского в галерее Триумф
4 из 4

Выставка "Северный ветер" в галерее "Триумф".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Гоша Рубчинский, Ксения Собчак, Рената Литвинова и Константин Богомолов на открытии выставки "Северный ветер".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
2 из 4

Певец Филипп Киркоров дарит цветы актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой на открытии выставки "Северный ветер" в галерее "Триумф".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Дизайнер, фотограф Гоша Рубчинский, певец Филипп Киркоров и актриса, режиссер Рената Литвинова на открытии выставки "Северный ветер".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Выставка "Северный ветер" в галерее "Триумф".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Выставка продлится до 24 октября 2021 года.
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