https://ria.ru/20211001/johansson-1752620996.html

Скарлетт Йоханссон уладила конфликт с Disney из-за премьеры "Черной вдовы"

Скарлетт Йоханссон уладила конфликт с Disney из-за премьеры "Черной вдовы" - РИА Новости, 01.10.2021

Скарлетт Йоханссон уладила конфликт с Disney из-за премьеры "Черной вдовы"

Актриса Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney из-за премьеры фильма "Черная вдова", сообщает компания. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:51

2021-10-01T10:51

2021-10-01T10:52

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney из-за премьеры фильма "Черная вдова", сообщает компания.Как говорится в сообщении на сайте Disneynews.us, Йоханссон и студия достигли соглашения. "Подробности не разглашаются", - говорится в сообщении.Ранее Disney назвал необоснованным иск актрисы из-за онлайн-выпуска фильма "Черная вдова" и обвинил ее в том, что поданное заявление не учитывает "ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе". Агент актрисы назвал подобное заявление бессовестным и ложным.В поданном иске актриса указала, что компания нарушила контракты на онлайн-показы фильма "Черная вдова". Согласно иску, контракт актрисы на съемки в фильме предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга картины.По данным издания Indie Wire, картина "Черная вдова", вышедшая в кинотеатрах и на платформе Disney+ 9 июля, собрала суммарно в американском и мировом прокате 318 миллионов долларов, значительно ниже ожиданий. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров США, низкие кассовые сборы во многом стали следствием онлайн-релиза картины.Согласно иску, представители актрисы были заинтересованы в обсуждении новых условий и доработке контракта, но ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. По данным, которые приводит Washington Post, выход картины на платформе Disney+ мог стоить Йоханссон более 50 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210819/yokhansson-1746314125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the walt disney company, скарлетт йоханссон, новости культуры, кино и сериалы