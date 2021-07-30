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В Disney отреагировали на иск Скарлетт Йоханссон о релизе "Черной вдовы"
В Disney отреагировали на иск Скарлетт Йоханссон о релизе "Черной вдовы" - РИА Новости, 30.07.2021
В Disney отреагировали на иск Скарлетт Йоханссон о релизе "Черной вдовы"
Представители The Walt Disney Company назвали необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска блокбастера Marvel "Черная вдова". РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:44
2021-07-30T10:44
2021-07-30T10:44
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Представители The Walt Disney Company назвали необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска блокбастера Marvel "Черная вдова". В компании уверяют, что полностью соблюдали условия контракта, заключенного с актрисой, которая в фильме исполнила главную роль. В четверг Скарлетт Йоханссон подала в суд Лос-Анджелеса иск. Согласно документу, который цитирует The Washington Post, в контракте актрисы указано вознаграждение в зависимости от кассовых сборов ленты в кинотеатрах, а не онлайн-стриминга.В иске также отмечено, что представители актрисы были готовы обсудить новые условия и доработать контракт. Однако Marvel и Disney не откликнулись на это предложение. Выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов.По данным издания IndieWire, картина "Черная вдова", вышедшая в кинотеатрах и на платформе Disney+ 9 июля, собрала 318 миллионов долларов — это значительно ниже ожиданий. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров США, низкие кассовые сборы во многом стали следствием онлайн-релиза картины.
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Представители The Walt Disney Company назвали необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска блокбастера Marvel "Черная вдова".
"Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Еще больше печалит и расстраивает то, что он совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе", — говорится в заявлении компании, которое цитирует Los Angeles Times.
В компании уверяют, что полностью соблюдали условия контракта, заключенного с актрисой, которая в фильме исполнила главную роль.
"Кроме того, выпуск "Черной вдовы" на Disney+ с премиум-подпиской значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства помимо тех 20 миллионов, которые она получила до настоящего времени (за фильм)", — отмечают в заявлении.
В четверг Скарлетт Йоханссон подала
в суд Лос-Анджелеса иск. Согласно документу, который цитирует The Washington Post, в контракте актрисы указано вознаграждение в зависимости от кассовых сборов ленты в кинотеатрах, а не онлайн-стриминга.
В иске также отмечено, что представители актрисы были готовы обсудить новые условия и доработать контракт. Однако Marvel и Disney не откликнулись на это предложение. Выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов.
По данным издания IndieWire, картина "Черная вдова", вышедшая в кинотеатрах и на платформе Disney+ 9 июля, собрала 318 миллионов долларов — это значительно ниже ожиданий. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров США, низкие кассовые сборы во многом стали следствием онлайн-релиза картины.