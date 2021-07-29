https://ria.ru/20210729/skarlet-1743525282.html
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы" - РИА Новости, 29.07.2021
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"
Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, она обвиняет ее в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова", сообщают местные СМИ. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:42
2021-07-29T22:42
2021-07-29T22:42
культура
скарлетт йоханссон
the walt disney company
лос-анджелес
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740259387_124:0:837:401_1920x0_80_0_0_4c5f06eeaeff89a50ad5d63ee59aa84a.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, она обвиняет ее в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова", сообщают местные СМИ.Иск был подан в суде Лос-Анджелеса в четверг. Согласно документу, который цитирует The Washington Post, контракт актрисы на съемке в фильме предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов картины в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга картины."Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контракта со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney), чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта с Marvel", - приводит издание выдержку из искового заявления.По данным издания Indie Wire, картина "Черная вдова", вышедшая в кинотеатрах и на платформе Disney+ 9 июля, собрала 318 миллионов долларов, значительно ниже ожиданий. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров США, низкие кассовые сборы во многом стали следствием онлайн-релиза картины.Согласно иску, представители актрисы были заинтересованы в обсуждении новых условий и доработке контракта, но ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. По данным, которые приводит Washington Post, выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html
https://ria.ru/20210707/johansson-1740240178.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740259387_213:0:748:401_1920x0_80_0_0_0b7225ff853bdea4cfced71977b84e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скарлетт йоханссон, the walt disney company, лос-анджелес, сша, технологии
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза "Черной вдовы"