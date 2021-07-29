https://ria.ru/20210729/skarlet-1743525282.html

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы" - РИА Новости, 29.07.2021

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"

Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, она обвиняет ее в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова", сообщают местные СМИ. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T22:42

2021-07-29T22:42

2021-07-29T22:42

культура

скарлетт йоханссон

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лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, она обвиняет ее в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова", сообщают местные СМИ.Иск был подан в суде Лос-Анджелеса в четверг. Согласно документу, который цитирует The Washington Post, контракт актрисы на съемке в фильме предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов картины в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга картины."Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контракта со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney), чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта с Marvel", - приводит издание выдержку из искового заявления.По данным издания Indie Wire, картина "Черная вдова", вышедшая в кинотеатрах и на платформе Disney+ 9 июля, собрала 318 миллионов долларов, значительно ниже ожиданий. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров США, низкие кассовые сборы во многом стали следствием онлайн-релиза картины.Согласно иску, представители актрисы были заинтересованы в обсуждении новых условий и доработке контракта, но ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. По данным, которые приводит Washington Post, выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html

https://ria.ru/20210707/johansson-1740240178.html

лос-анджелес

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скарлетт йоханссон, the walt disney company, лос-анджелес, сша, технологии