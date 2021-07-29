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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/skarlet-1743525282.html
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы" - РИА Новости, 29.07.2021
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"
Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, она обвиняет ее в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова", сообщают местные СМИ. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:42
2021-07-29T22:42
культура
скарлетт йоханссон
the walt disney company
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, она обвиняет ее в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова", сообщают местные СМИ.Иск был подан в суде Лос-Анджелеса в четверг. Согласно документу, который цитирует The Washington Post, контракт актрисы на съемке в фильме предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов картины в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга картины."Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контракта со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney), чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта с Marvel", - приводит издание выдержку из искового заявления.По данным издания Indie Wire, картина "Черная вдова", вышедшая в кинотеатрах и на платформе Disney+ 9 июля, собрала 318 миллионов долларов, значительно ниже ожиданий. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров США, низкие кассовые сборы во многом стали следствием онлайн-релиза картины.Согласно иску, представители актрисы были заинтересованы в обсуждении новых условий и доработке контракта, но ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. По данным, которые приводит Washington Post, выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html
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скарлетт йоханссон, the walt disney company, лос-анджелес, сша, технологии
22:42 29.07.2021
 
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза "Черной вдовы"

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная Вдова"
Кадр из фильма Черная Вдова
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, она обвиняет ее в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова", сообщают местные СМИ.
Иск был подан в суде Лос-Анджелеса в четверг. Согласно документу, который цитирует The Washington Post, контракт актрисы на съемке в фильме предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов картины в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга картины.
Кадр из фильма Черная Вдова
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"Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контракта со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney), чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта с Marvel", - приводит издание выдержку из искового заявления.
По данным издания Indie Wire, картина "Черная вдова", вышедшая в кинотеатрах и на платформе Disney+ 9 июля, собрала 318 миллионов долларов, значительно ниже ожиданий. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров США, низкие кассовые сборы во многом стали следствием онлайн-релиза картины.
Согласно иску, представители актрисы были заинтересованы в обсуждении новых условий и доработке контракта, но ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. По данным, которые приводит Washington Post, выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов.
Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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КультураСкарлетт ЙоханссонThe Walt Disney CompanyЛос-АнджелесСШАТехнологии
 
 
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