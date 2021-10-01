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"Газпром" объяснил снижение транзита по газопроводу "Ямал — Европа"
"Газпром" объяснил снижение транзита по газопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 01.10.2021
"Газпром" объяснил снижение транзита по газопроводу "Ямал — Европа"
"Газпром" прокомментировал снижение транзита газа в пятницу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщив, что осуществляет поставки газа в соответствии с заявками... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:34
2021-10-01T15:34
экономика
природный газ
европа
газпром
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Газпром" прокомментировал снижение транзита газа в пятницу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщив, что осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей и исходя из возможностей компании по оптимизации транспортных мощностей.Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу сократилась в 4 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Поставки газа в точке на выходе в Германии из Польши в среднем составляют сейчас 0,5 миллиона кубометров в час, тогда как днем ранее они были на уровне 2,2 миллиона."Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам", - прокомментировали поставки по газопроводу в пресс-службе "Газпрома".При этом ранее "Газпром" забронировал на октябрь транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в объеме около 1,3 миллиона кубометров в час в точке входа в ГТС Германии.Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752632571.html
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экономика, природный газ, европа, газпром, россия
15:34 01.10.2021
 
"Газпром" объяснил снижение транзита по газопроводу "Ямал — Европа"

"Газпром" объяснил объемы и маршруты поставок в Европу заявками потребителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Газпром" прокомментировал снижение транзита газа в пятницу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщив, что осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей и исходя из возможностей компании по оптимизации транспортных мощностей.
Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу сократилась в 4 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Поставки газа в точке на выходе в Германии из Польши в среднем составляют сейчас 0,5 миллиона кубометров в час, тогда как днем ранее они были на уровне 2,2 миллиона.
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"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам", - прокомментировали поставки по газопроводу в пресс-службе "Газпрома".
"Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях", - добавили в компании.
При этом ранее "Газпром" забронировал на октябрь транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в объеме около 1,3 миллиона кубометров в час в точке входа в ГТС Германии.
Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
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