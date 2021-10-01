https://ria.ru/20211001/gaz-1752609511.html

В Германии заявили о резком падении прокачки по газопроводу "Ямал-Европа"

В Германии заявили о резком падении прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" - РИА Новости, 01.10.2021

В Германии заявили о резком падении прокачки по газопроводу "Ямал-Европа"

Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:36

2021-10-01T09:36

2021-10-01T09:36

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европа

германия

газпром

gaz-system

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Так, за период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 миллиона кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 миллиона кубометров.При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 миллиона кубометров в час в более чем 2 раза. "Газпром" объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, связанное с заявками одного из клиентов.Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.

https://ria.ru/20211001/gaz-1752607285.html

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германия

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экономика, европа, германия, газпром, gaz-system, россия