Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/gaz-1752609511.html
В Германии заявили о резком падении прокачки по газопроводу "Ямал-Европа"
В Германии заявили о резком падении прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" - РИА Новости, 01.10.2021
В Германии заявили о резком падении прокачки по газопроводу "Ямал-Европа"
Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:36
2021-10-01T09:36
экономика
европа
германия
газпром
gaz-system
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234497_0:346:2690:1859_1920x0_80_0_0_451008dd9b9491320beae4eb7a6a3fe6.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Так, за период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 миллиона кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 миллиона кубометров.При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 миллиона кубометров в час в более чем 2 раза. "Газпром" объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, связанное с заявками одного из клиентов.Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752607285.html
европа
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234497_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_04e0f5ba07ab58e621ae6247253d7edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, германия, газпром, gaz-system, россия
09:36 01.10.2021
 
В Германии заявили о резком падении прокачки по газопроводу "Ямал-Европа"

Немецкий оператор ГТС: прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" упала почти в три раза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Так, за период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 миллиона кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 миллиона кубометров.
При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 миллиона кубометров в час в более чем 2 раза. "Газпром" объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, связанное с заявками одного из клиентов.
Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
09:19
В Киеве заявили о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину
 
ЭкономикаЕвропаГерманияГазпромGaz-SystemРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
Лента новостейМолния