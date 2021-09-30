https://ria.ru/20210930/turizm-1752485252.html

Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября

Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября - РИА Новости, 30.09.2021

Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября

Концепцию развития круизного туризма до 2024 года представят правительству России до 15 ноября, сообщил зампред кабмина Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:49

2021-09-30T14:49

2021-09-30T14:57

туризм

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

дмитрий чернышенко

отдых

санкт-петербург

нижний новгород

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Концепцию развития круизного туризма до 2024 года представят правительству России до 15 ноября, сообщил зампред кабмина Дмитрий Чернышенко.Он провел первое совместное заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России, где рассмотрели проблему в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", говорится в сообщении пресс-службы аппарата вице-премьера."Инфраструктурный вопрос – один из ключевых. Не менее важным считаю обеспечить доступность круизных туров для граждан, создавать новые интересные маршруты по рекам нашей страны", — сказал чиновник. Отдельно, по его словам, необходимо проработать предложения по развитию круизного судоходства на территории Дальнего Востока и Арктики и представить проекты мер поддержки строительства и модернизации круизных судов. Ростуризм до 15 ноября должен согласовать все вопросы с заинтересованными ведомствами и представить правительству концепцию развития круизного туризма до 2024 года, отметил Чернышенко.Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что для развития этой отрасли нужны кредиты, которые должны пойти на создание и ремонт инфраструктуры. "В свое время все причальные стенки были переданы регионам. Субъекты самостоятельно не могут уделить должное внимание их состоянию. Кредиты могли бы стать инструментом решения этого проблемного вопроса", — привел он пример.Чернышенко, в свою очередь, уточнил, что несмотря на короткий период навигации, который в среднем длится с мая по октябрь, круизный туризм может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного потоков гостей. Вице-премьер также подчеркнул, что российская водотранспортная сеть является одной из самых протяженных в мире. "Она составляет 6,5 тысячи километров. Наша задача создать условия для увеличения морских и речных круизов по России, а также навести порядок в действующих ключевых пунктах притяжения: Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород", — отметил Чернышенко.В пресс-службе аппарата вице-премьера сказали, что в России ежегодно может быть организовано в три раза больше морских и речных круизов. "Их могут принимать 67 морских портов с перспективной пропускной способностью 11,2 миллиона пассажиров в год. С учетом протяженности водных путей, количество гаваней крайне невысокое. Требуется увеличить их число в два-три раза и развить систему зеленых стоянок", — заключили в пресс-службе.Чернышенко также сказал, что наиболее популярными речными круизными маршрутами являются путешествия по Волге и ее притокам. Самые востребованные точки старта — Москва (208 маршрутов), Нижний Новгород (84) и Санкт-Петербург (76).

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/krym-1752254125.html

https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html

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