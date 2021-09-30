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Туризм
https://ria.ru/20210930/turizm-1752485252.html
Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября
Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября - РИА Новости, 30.09.2021
Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября
Концепцию развития круизного туризма до 2024 года представят правительству России до 15 ноября, сообщил зампред кабмина Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:49
2021-09-30T14:57
туризм
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
дмитрий чернышенко
отдых
санкт-петербург
нижний новгород
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Концепцию развития круизного туризма до 2024 года представят правительству России до 15 ноября, сообщил зампред кабмина Дмитрий Чернышенко.Он провел первое совместное заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России, где рассмотрели проблему в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", говорится в сообщении пресс-службы аппарата вице-премьера."Инфраструктурный вопрос – один из ключевых. Не менее важным считаю обеспечить доступность круизных туров для граждан, создавать новые интересные маршруты по рекам нашей страны", — сказал чиновник. Отдельно, по его словам, необходимо проработать предложения по развитию круизного судоходства на территории Дальнего Востока и Арктики и представить проекты мер поддержки строительства и модернизации круизных судов. Ростуризм до 15 ноября должен согласовать все вопросы с заинтересованными ведомствами и представить правительству концепцию развития круизного туризма до 2024 года, отметил Чернышенко.Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что для развития этой отрасли нужны кредиты, которые должны пойти на создание и ремонт инфраструктуры. "В свое время все причальные стенки были переданы регионам. Субъекты самостоятельно не могут уделить должное внимание их состоянию. Кредиты могли бы стать инструментом решения этого проблемного вопроса", — привел он пример.Чернышенко, в свою очередь, уточнил, что несмотря на короткий период навигации, который в среднем длится с мая по октябрь, круизный туризм может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного потоков гостей. Вице-премьер также подчеркнул, что российская водотранспортная сеть является одной из самых протяженных в мире. "Она составляет 6,5 тысячи километров. Наша задача создать условия для увеличения морских и речных круизов по России, а также навести порядок в действующих ключевых пунктах притяжения: Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород", — отметил Чернышенко.В пресс-службе аппарата вице-премьера сказали, что в России ежегодно может быть организовано в три раза больше морских и речных круизов. "Их могут принимать 67 морских портов с перспективной пропускной способностью 11,2 миллиона пассажиров в год. С учетом протяженности водных путей, количество гаваней крайне невысокое. Требуется увеличить их число в два-три раза и развить систему зеленых стоянок", — заключили в пресс-службе.Чернышенко также сказал, что наиболее популярными речными круизными маршрутами являются путешествия по Волге и ее притокам. Самые востребованные точки старта — Москва (208 маршрутов), Нижний Новгород (84) и Санкт-Петербург (76).
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
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москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, дмитрий чернышенко, отдых, санкт-петербург, нижний новгород, игорь левитин, круизы, россия, куда поехать, новости - туризм
14:49 30.09.2021 (обновлено: 14:57 30.09.2021)
 
Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября

Ростуризм представит в правительство концепцию развития круизного туризма до 15 ноября

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГруппы туристов на речной пристани Углича
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Концепцию развития круизного туризма до 2024 года представят правительству России до 15 ноября, сообщил зампред кабмина Дмитрий Чернышенко.
Он провел первое совместное заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России, где рассмотрели проблему в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", говорится в сообщении пресс-службы аппарата вице-премьера.
"Инфраструктурный вопрос – один из ключевых. Не менее важным считаю обеспечить доступность круизных туров для граждан, создавать новые интересные маршруты по рекам нашей страны", — сказал чиновник.
Отдельно, по его словам, необходимо проработать предложения по развитию круизного судоходства на территории Дальнего Востока и Арктики и представить проекты мер поддержки строительства и модернизации круизных судов.
Ростуризм до 15 ноября должен согласовать все вопросы с заинтересованными ведомствами и представить правительству концепцию развития круизного туризма до 2024 года, отметил Чернышенко.
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Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что для развития этой отрасли нужны кредиты, которые должны пойти на создание и ремонт инфраструктуры. "В свое время все причальные стенки были переданы регионам. Субъекты самостоятельно не могут уделить должное внимание их состоянию. Кредиты могли бы стать инструментом решения этого проблемного вопроса", — привел он пример.
Чернышенко, в свою очередь, уточнил, что несмотря на короткий период навигации, который в среднем длится с мая по октябрь, круизный туризм может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного потоков гостей.
"Общий объем мирового круизного рынка до пандемии оценивался на уровне 29 миллионов туристов в год, из которых всего 500 тысяч приходится на Россию. Это совсем немного, нам есть куда расти", — указал он.
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Вице-премьер также подчеркнул, что российская водотранспортная сеть является одной из самых протяженных в мире. "Она составляет 6,5 тысячи километров. Наша задача создать условия для увеличения морских и речных круизов по России, а также навести порядок в действующих ключевых пунктах притяжения: Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород", — отметил Чернышенко.
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В пресс-службе аппарата вице-премьера сказали, что в России ежегодно может быть организовано в три раза больше морских и речных круизов. "Их могут принимать 67 морских портов с перспективной пропускной способностью 11,2 миллиона пассажиров в год. С учетом протяженности водных путей, количество гаваней крайне невысокое. Требуется увеличить их число в два-три раза и развить систему зеленых стоянок", — заключили в пресс-службе.
Чернышенко также сказал, что наиболее популярными речными круизными маршрутами являются путешествия по Волге и ее притокам. Самые востребованные точки старта — Москва (208 маршрутов), Нижний Новгород (84) и Санкт-Петербург (76).
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