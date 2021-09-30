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Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов

Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов - РИА Новости, 30.09.2021

Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов

Минобороны в годовщину начала Битвы за Москву открыло на своем сайте новый раздел, посвященный подвигу подольских курсантов — "Заслонили Родину собою". Там... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T00:38

2021-09-30T00:38

2021-09-30T01:10

малоярославец

москва

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Минобороны в годовщину начала Битвы за Москву открыло на своем сайте новый раздел, посвященный подвигу подольских курсантов — "Заслонили Родину собою". Там опубликована серия рассекреченных документов, рассказывающих об обороне курсантов под Малоярославцем, в том числе приведены донесения немецкой стороны.Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года и стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны — в результате фашистов отбросили от столицы на сотни километров. Курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ на рубеже у села Ильинское смогли две недели — с 5 по 18 октября — сдерживать наступление превосходящих сил противника и выиграли время для укрепления подступов к столице.Как указывается в оперативных сводках за октябрь 1941 года немецкой группы армий "Центр", которые публикуются впервые, советские курсанты под Ильинским оказали наступающим частям вермахта "необычайно упорное сопротивление".В другом донесении группы армий "Центр" прорыв обороны курсантов оценивается как большое достижение немецких сил."Успех прорыва через упорно обороняемую позицию в районе Ильинского, укрепленную современными бетонными бункерами с бронекуполами, в первую очередь обусловлен атакой с востока роты средних танков. Смелость и храбрость этой роты заслуживают самого высокого признания, поскольку эти бои, по мнению командующего генерала и командира дивизии, являются самыми тяжелыми за всю русскую кампанию (речь идет о периоде с 22 июня 1941 года и до описываемых событий. — Прим. ред.)", — говорится в сводке.Боям с курсантами немцы отводят особое место — другим эпизодам начала Битвы за Москву в рассекреченных сводках группы армий не уделяется такого внимания.Дни героической обороны подольских курсантов у деревни Ильинское описаны в докладе командующему 43-й армией от начальника Подольского пехотного училища генерал-майора Смирнова.В частности, по состоянию на 16 октября Смирнов пишет, что немцы обрушили на позиции курсантов минометный огонь и удары авиации. Затем пехотой и танками одновременно с фронта и тыла атаковали вдоль шоссе командный пункт советских бойцов."Атака была отражена силами комсостава и батальоном 12-го стрелкового полка. Во время этого боя командир батальона ранен, а комиссар убит. Из всего батальона к вечеру удалось собрать и сформировать одну роту. <...> После отражения атаки на командный пункт противник своими танками и пехотой атаковал с тыла район обороны 8-й роты. Атака была отражена, причем было подбито два танка", — указывается в докладе.Боевые действия за 17 октября начальник училища описывает как наиболее ожесточенные. По его словам, утром фашисты подтянули в Ильинское артиллерию и под прикрытием авиации начали прямой наводкой разрушать ДОТы. После немцы вновь атаковали командный пункт танками и пехотой, но их атаку отбили — фашисты потеряли восемь танков.18 октября, несмотря на самое критическое положение, курсанты смогли удерживать свои позиции до глубокой ночи, затем им пришлось начать отступление за Малоярославец. Как докладывает начальник училища: "Занимая до 22:00 оборону, не имея ни с кем связи, я понял, что нахожусь отрезанным от своих войск. Принял решение отойти для восстановления связи со своими частями в обход с севера Малоярославца".В докладе начальника пехотного училища также рассказывается, что все курсанты были вооружены винтовками, у них было 23 станковых пулемета, по восемь ручных пулеметов и по девять минометов на каждый из четырех батальонов. При этом Смирнов отмечает, что у училища не было походных кухонь, поэтому курсанты на протяжении всех боев горячей пищи не получали, а с 15 по 20 октября подвоз питания и боеприпасов и вовсе отсутствовал.Доклад Смирнова включает описание всех дней обороны курсантов с 5 по 18 октября 1941 года, а также содержит выводы из полученного боевого опыта. Так, генерал указывает, что у курсантов не было достаточного числа артиллерии для огня с закрытых позиций, не были закончены работы по устройству укрепрайона — ДОТы были не достроены, не имели связи и не были замаскированы. Также Смирнов отмечает, что не было транспорта для подвоза боеприпасов, а наша авиация практически бездействовала.Несмотря на эти сложные условия политработник училища в своей докладной записке указывает, что курсанты стойко выполняли свою задачу и "весь личный состав был воодушевлен желанием не допустить врага в район обороны".Вместе с четырьмя батальонами пехотного училища под Малоярославцем сражался один батальон Подольского артиллерийского училища.Как отмечается в приказе командующего Московским военным округом от 3 ноября 1941 года, обороняя Ильинский боевой участок, курсанты, командиры и политработники батальона артиллерийского училища "проявили в борьбе исключительную стойкость, мужество и отвагу, чем доказали свою преданность Социалистической Родине; за время боевых действий уничтожено 14 вражеских танков, до 400 человек немецкой пехоты и несколько десятков броне- и автомашин"."Особо отличившихся курсантов, командиров и политработников, представляю к правительственной награде", — указывается в документе.В новом разделе Минобороны также приведены боевые донесения, журнал боевых действий 43-й армии, карты и схемы, списки наград и другие документы.

https://ria.ru/20201203/dokumenty-1587433190.html

https://ria.ru/20200404/1569563887.html

https://ria.ru/20210507/medsestry-1731409999.html

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малоярославец, москва, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), общество, министерство обороны рф (минобороны рф)