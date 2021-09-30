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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Эрдогана
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 30.09.2021
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные и своевременные переговоры, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:10
2021-09-30T14:30
в мире
реджеп тайип эрдоган
сирия
владимир путин
дмитрий песков
идлиб (мухафаза)
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные и своевременные переговоры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча состоялась накануне в Сочи. ЭкономикаПо его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях."По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20 процентов, но за первые семь-восемь месяцев этого года уже на 55 процентов подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30 процентов, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран", — отметил Песков.Также Путин поднял на переговорах тему ограничений, которые Анкара ввела в отношении российских товаров."Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины", — уточнил пресс-секретарь.Кроме того, лидеры обсудили и сотрудничество в космической сфере, включая подготовку к полету турецкого космонавта.Региональные конфликтыПрезиденты детально обсудили Афганистан, Ливию и Сирию, на последней теме остановились подробней."Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии", — сказал Песков.Также затрагивалась тема урегулирования в Нагорном Карабахе."С российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссное решение по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры", — отметил представитель Кремля.Военное сотрудничествоЕще стороны побеседовали о поставках Турции российских комплексов "Триумф"."Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, ВТС. И продолжения сотрудничества и расширения по С-400, по другим направлениям. Обсуждали возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории", — сказал Песков журналистам.Помимо этого, президенты обсудили взаимодействие в авиации с учетом исключения американцами Турции из программы создания F-35, добавил он.В заключение Путин и Эрдоган договорились о новой встрече до конца года, если позволит санитарно-эпидемическая ситуация.
https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, владимир путин, дмитрий песков, идлиб (мухафаза), россия
13:10 30.09.2021 (обновлено: 14:30 30.09.2021)
 
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Эрдогана

Песков назвал прошедшие переговоры Путина и Эрдогана полезными и своевременными

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные и своевременные переговоры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча состоялась накануне в Сочи.
"Это были <...> нужные контакты, очень полезные для двух сторон", — добавил представитель Кремля.

Экономика

По его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях.
"По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20 процентов, но за первые семь-восемь месяцев этого года уже на 55 процентов подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30 процентов, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран", — отметил Песков.
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Межгосударственные отношения России и Турции
Также Путин поднял на переговорах тему ограничений, которые Анкара ввела в отношении российских товаров.
"Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины", — уточнил пресс-секретарь.
Кроме того, лидеры обсудили и сотрудничество в космической сфере, включая подготовку к полету турецкого космонавта.

Региональные конфликты

Президенты детально обсудили Афганистан, Ливию и Сирию, на последней теме остановились подробней.
"Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии", — сказал Песков.
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Также затрагивалась тема урегулирования в Нагорном Карабахе.
"С российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссное решение по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры", — отметил представитель Кремля.

Военное сотрудничество

Еще стороны побеседовали о поставках Турции российских комплексов "Триумф".
"Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, ВТС. И продолжения сотрудничества и расширения по С-400, по другим направлениям. Обсуждали возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории", — сказал Песков журналистам.
Помимо этого, президенты обсудили взаимодействие в авиации с учетом исключения американцами Турции из программы создания F-35, добавил он.
В заключение Путин и Эрдоган договорились о новой встрече до конца года, если позволит санитарно-эпидемическая ситуация.
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганСирияВладимир ПутинДмитрий ПесковИдлиб (мухафаза)Россия
 
 
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