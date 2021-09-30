https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html

США взяли Украину в НАТО, предав Германию и Францию

В США назвали Украину "де-факто членом НАТО" - РИА Новости, 30.09.2021

США взяли Украину в НАТО, предав Германию и Францию

Вашингтон старается избегать темы формального вступления Украины в НАТО, однако воспринимает Киев как члена альянса, пишет The American Conservative. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T20:12

2021-09-30T20:12

2021-09-30T20:24

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вашингтон старается избегать темы формального вступления Украины в НАТО, однако воспринимает Киев как члена альянса, пишет The American Conservative.Одновременно с этим, как отметил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер, отношения США с Германией и Францией сейчас оставляют желать лучшего: сотрудничество с Берлином омрачал конфликт интересов, связанный со строительством "Северного потока — 2", а доверие Парижа пошатнулось после дипломатического кризиса из-за скандала с продажей американских подлодок Австралии.Карпентер напомнил, что Франция и Германия расценивают Киев как "неудобного" партнера — обеспокоенность, в первую очередь, вызывает уровень коррупции. Также в статье отмечается, что расширение НАТО вызовет недовольство Москвы, так как в альянс получит возможность беспрепятственно подходить к российским границам."Вашингтону следует прислушаться к ним и отказаться от опасной блажи, коей является его нынешнее отношение к Украине как к фактическому союзнику НАТО", — заключил автор материала.Карпетнер напомнил, что в этом вопросе США игнорируют союзников, выражающих недовольство."Нынешние отношения Вашингтона и Киева в области безопасности выходят далеко за рамки продажи оружия", — добавил он.Вступление в альянс официально является целью внешней политики Украины с 2016 года. В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в НАТО и Евросоюз.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в ближайшие 20 лет.На днях пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин касался темы размещения войск НАТО на Украине во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле отметили, что Путин неоднократно подчеркивал, что считает подобные действия пересечением "красных линий".

https://ria.ru/20210930/naglost-1752526350.html

https://ria.ru/20210930/zelenskiy-1752499991.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1751925554.html

https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html

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