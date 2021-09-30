США взяли Украину в НАТО, предав Германию и Францию

20:12 30.09.2021 (обновлено: 20:24 30.09.2021)
В США назвали Украину "де-факто членом НАТО"
The American Conservative: США де-факто воспринимают Украину как члена НАТО
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вашингтон старается избегать темы формального вступления Украины в НАТО, однако воспринимает Киев как члена альянса, пишет The American Conservative.
Одновременно с этим, как отметил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер, отношения США с Германией и Францией сейчас оставляют желать лучшего: сотрудничество с Берлином омрачал конфликт интересов, связанный со строительством "Северного потока — 2", а доверие Парижа пошатнулось после дипломатического кризиса из-за скандала с продажей американских подлодок Австралии.
Карпентер напомнил, что Франция и Германия расценивают Киев как "неудобного" партнера — обеспокоенность, в первую очередь, вызывает уровень коррупции. Также в статье отмечается, что расширение НАТО вызовет недовольство Москвы, так как в альянс получит возможность беспрепятственно подходить к российским границам.
"Вашингтону следует прислушаться к ним и отказаться от опасной блажи, коей является его нынешнее отношение к Украине как к фактическому союзнику НАТО", — заключил автор материала.
Карпетнер напомнил, что в этом вопросе США игнорируют союзников, выражающих недовольство.
"Нынешние отношения Вашингтона и Киева в области безопасности выходят далеко за рамки продажи оружия", — добавил он.
Вступление в альянс официально является целью внешней политики Украины с 2016 года. В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в НАТО и Евросоюз.
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в ближайшие 20 лет.
На днях пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин касался темы размещения войск НАТО на Украине во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле отметили, что Путин неоднократно подчеркивал, что считает подобные действия пересечением "красных линий".
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