13:03 27.09.2021 (обновлено: 13:07 27.09.2021)
Песков подтвердил беседу Лукашенко с Путиным о войсках НАТО на Украине
Песков: Путин и Лукашенко обсуждали тему НАТО на Украине, это за гранью "красных линий"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным про НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью "красных линий".
Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине.
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"Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил ранее", - сказал Песков журналистам.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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