https://ria.ru/20210927/nato-1751983899.html

Песков подтвердил беседу Лукашенко с Путиным о войсках НАТО на Украине

Песков подтвердил беседу Лукашенко с Путиным о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 27.09.2021

Песков подтвердил беседу Лукашенко с Путиным о войсках НАТО на Украине

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с президентом РФ... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:03

2021-09-27T13:03

2021-09-27T13:07

украина

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нато

россия

в мире

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным про НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью "красных линий".Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине."Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил ранее", - сказал Песков журналистам.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210922/kuleba-1751380963.html

https://ria.ru/20210902/kontrmery-1748355374.html

украина

белоруссия

россия

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украина, белоруссия, нато, россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко