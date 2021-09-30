https://ria.ru/20210930/gosduma-1752510067.html

Володин заявил об обновлении списка депутатов Госдумы почти наполовину

Володин заявил об обновлении списка депутатов Госдумы почти наполовину - РИА Новости, 30.09.2021

Володин заявил об обновлении списка депутатов Госдумы почти наполовину

Обновление депутатского корпуса в новом созыве Госдумы составило почти половину, 48,5% - столько же, сколько и у "Единой России", заявил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:06

2021-09-30T16:06

2021-09-30T16:06

выборы в государственную думу

политика

вячеслав володин

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

партия "новые люди"

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обновление депутатского корпуса в новом созыве Госдумы составило почти половину, 48,5% - столько же, сколько и у "Единой России", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Из 450 избранных депутатов - 232 были в предыдущем созыве, новых депутатов - 48,5%. Тренд задает "Единая Россия" - у нее ровно такое же обновление, 48,5%", - сказал Володин журналистам.По данным, которые привел председатель Госдумы, из 324 депутатов ЕР 167 были в предыдущем созыве на момент его завершения, в КПРФ обновление составило 40,4% (из 57 депутатов - 34 работали в Госдуме VII созыва), в "Справедливой России" - 51,9% (из 27 - 13 прежних депутатов), в ЛДПР - 33,3% (из 21 депутата - 14 были в предыдущем созыве).Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"