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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210930/gosduma-1752510067.html
Володин заявил об обновлении списка депутатов Госдумы почти наполовину
Володин заявил об обновлении списка депутатов Госдумы почти наполовину - РИА Новости, 30.09.2021
Володин заявил об обновлении списка депутатов Госдумы почти наполовину
Обновление депутатского корпуса в новом созыве Госдумы составило почти половину, 48,5% - столько же, сколько и у "Единой России", заявил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:06
2021-09-30T16:06
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
партия "новые люди"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обновление депутатского корпуса в новом созыве Госдумы составило почти половину, 48,5% - столько же, сколько и у "Единой России", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Из 450 избранных депутатов - 232 были в предыдущем созыве, новых депутатов - 48,5%. Тренд задает "Единая Россия" - у нее ровно такое же обновление, 48,5%", - сказал Володин журналистам.По данным, которые привел председатель Госдумы, из 324 депутатов ЕР 167 были в предыдущем созыве на момент его завершения, в КПРФ обновление составило 40,4% (из 57 депутатов - 34 работали в Госдуме VII созыва), в "Справедливой России" - 51,9% (из 27 - 13 прежних депутатов), в ЛДПР - 33,3% (из 21 депутата - 14 были в предыдущем созыве).Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html
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политика, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
16:06 30.09.2021
 
Володин заявил об обновлении списка депутатов Госдумы почти наполовину

Володин заявил об обновлении депутатского корпуса в новом созыве Госдумы на 48,5%

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обновление депутатского корпуса в новом созыве Госдумы составило почти половину, 48,5% - столько же, сколько и у "Единой России", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Из 450 избранных депутатов - 232 были в предыдущем созыве, новых депутатов - 48,5%. Тренд задает "Единая Россия" - у нее ровно такое же обновление, 48,5%", - сказал Володин журналистам.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 16:10
Получили пятерку. В новом парламенте — и хорошо знакомые, и новые люди
По данным, которые привел председатель Госдумы, из 324 депутатов ЕР 167 были в предыдущем созыве на момент его завершения, в КПРФ обновление составило 40,4% (из 57 депутатов - 34 работали в Госдуме VII созыва), в "Справедливой России" - 51,9% (из 27 - 13 прежних депутатов), в ЛДПР - 33,3% (из 21 депутата - 14 были в предыдущем созыве).
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Итоги выборов в Госдуму — 2021
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВячеслав ВолодинЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРПартия "Новые люди"Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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