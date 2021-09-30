Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/foto-1752372818.html
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2021 года - РИА Новости, 30.09.2021
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:04
2021-09-30T13:39
фото
выборы
казань
тайга
санкт-петербург
киргизия
паралимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749378447_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_1b57f8e2d96e32a6127826b548f12522.jpg
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
казань
тайга
санкт-петербург
киргизия
оренбургская область
нижегородская область
владивосток
сочи
республика алтай
псковская область
волгоград
москва
сахалин
красная поляна
ханты-мансийский автономный округ
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749378447_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_fc16d50cc9319a4bcda2670d0cb54f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, выборы, казань, тайга, санкт-петербург, киргизия, паралимпийские игры, оренбургская область, нижегородская область, владивосток, сочи, республика алтай, псковская область, волгоград, москва, владимир путин, венецианский кинофестиваль, спасская башня, цик рф, сахалин, государственный кремлевский дворец, роза хутор, ямало-ненецкий автономный округ (янао), день знаний, мирная миссия (военные учения), ансамбль народного танца имени игоря моисеева, евгения медведева, олени, красная поляна, образовательный центр "сириус", ханты-мансийский автономный округ, тундра, "запад-2021" (военные учения), восточный экономический форум — 2021 (вэф), краснодар
11:04 30.09.2021 (обновлено: 13:39 30.09.2021)
 

Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2021 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Гости на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" на 78-м Венецианском международном кинофестивале.

Гости на красной дорожке фильма Вот я смеюсь \ Король смеха (Qui Rido Io \ The King of Laughter) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
1 из 35

Гости на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" на 78-м Венецианском международном кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы "Украина" в Москве.

Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы Украина в Москве
2 из 35

Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы "Украина" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Курсантки Дальневосточного юридического института МВД России перед церемонией приведения к присяге во Владивостоке.

Курсанты Дальневосточного юридического института МВД России перед началом церемонии приведения присяги у Мемориала памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, во Владивостоке
3 из 35

Курсантки Дальневосточного юридического института МВД России перед церемонией приведения к присяге во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на отдыхе в тайге.

 Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
4 из 35

Владимир Путин на отдыхе в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Священники на церемонии открытия храма Александра Невского в Волгограде.

Священники на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде
5 из 35

Священники на церемонии открытия храма Александра Невского в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Елена Иванова, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 100 метров среди женщин в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ПКР) Елена Иванова после финального забега на 100 метров среди женщин в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх
6 из 35

Елена Иванова, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 100 метров среди женщин в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча во время проведения досрочного голосования за депутатов Госдумы на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере.

Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча Улаганского района Республики Алтай во время проведения досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере
7 из 35

Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча во время проведения досрочного голосования за депутатов Госдумы на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.

Модель индийского происхождения, основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
8 из 35

Основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Уборка винограда в агрофирме "Южная" на Таманском полуострове.

Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино
9 из 35

Уборка винограда в агрофирме "Южная" на Таманском полуострове.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанк

Победители XXXII летних Олимпийских игр в Токио перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле.

Победители XXXII летних Олимпийских игр в Токио перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
10 из 35

Победители XXXII летних Олимпийских игр в Токио перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле.

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на совместных учениях с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии.

Военнослужащий на совместных учениях с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ Рубеж-2021 в Киргизии
11 из 35

Военнослужащий на совместных учениях с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Беатрис Вендрамин на премьере фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" на 78-м Венецианском международном кинофестивале.

Актриса Беатрис Вендрамин на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино Рука бога (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
12 из 35

Актриса Беатрис Вендрамин на премьере фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" на 78-м Венецианском международном кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Перевал Кату-Ярык на автомобильной дороге Улаган — Балыкча в Республике Алтай.

Перевал Кату-Ярык на автомобильной дороге Улаган - Балыкча в Республике Алтай
13 из 35

Перевал Кату-Ярык на автомобильной дороге Улаган — Балыкча в Республике Алтай.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время крестного хода, посвященного 250-летию основания Рогожского кладбища.

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время крестного хода на Рогожское кладбище в память 250-летия его основания
14 из 35

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время крестного хода, посвященного 250-летию основания Рогожского кладбища.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушка голосует за депутатов Госдумы на избирательном участке № 20-10 в Краснодаре.

Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
15 из 35

Девушка голосует за депутатов Госдумы на избирательном участке № 20-10 в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Экраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии во время выборов в Госдуму.

Экраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
16 из 35

Экраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии во время выборов в Госдуму.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе по улице Воскресенской федеральной территории Сириус в Сочи
17 из 35

Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе федеральной территории "Сириус" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лошадь пасется в долине реки Чулышман на Алтае.

Лошадь пасется возле автомобильной дороги в долине реки Чулышман в Республике Алтай
18 из 35

Лошадь пасется в долине реки Чулышман на Алтае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Владимир Путин наблюдает за учениями "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Президент РФ Владимир Путин во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
19 из 35

Владимир Путин наблюдает за учениями "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия — 2021" на Донгузском полигоне в Оренбургской области.

Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021
20 из 35

Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия — 2021" на Донгузском полигоне в Оренбургской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Девушки на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Девушки на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
21 из 35

Девушки на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтадо оленей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе.
Стадо оленей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе
22 из 35
Стадо оленей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Тушение пожара в здании общежития Военного университета Минобороны в Москве.

Пожарные во время тушения пожара в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве
23 из 35

Тушение пожара в здании общежития Военного университета Минобороны в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушка на смотровой площадке Думской башни в Санкт-Петербурге.

Девушка на смотровой площадке Думской башни, открытой в Санкт-Петербурге
24 из 35

Девушка на смотровой площадке Думской башни в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Евгения Медведева выступает на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.

Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на гала-шоу Влюбленные в фигурное катание на ЦСКА Арене в Москве
25 из 35

Евгения Медведева выступает на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений "Запад-2021" в Нижегородской области.

Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
26 из 35

Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений "Запад-2021" в Нижегородской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева выступают на концерте, приуроченном к открытию 85-го сезона, в Государственном Кремлевском дворце.

Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева выступают на концерте, приуроченном к открытию 85-го концертного сезона, в Государственном Кремлевском Дворце в Москве
27 из 35

Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева выступают на концерте, приуроченном к открытию 85-го сезона, в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающая на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

Отдыхающая на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
28 из 35

Отдыхающая на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Артистка выступает на торжественной церемонии открытия Игр стран СНГ на Аллее флагов в Деревне Универсиады в Казани.

Артистка во время выступления на торжественной церемонии открытия I Игр стран СНГ на Аллее флагов в Деревне Универсиады в Казани
29 из 35

Артистка выступает на торжественной церемонии открытия Игр стран СНГ на Аллее флагов в Деревне Универсиады в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Люди катаются на сапсерфах в Уссурийском заливе.

Люди катаются на сапсерфинге в Уссурийском заливе
30 из 35

Люди катаются на сапсерфах в Уссурийском заливе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Коренные жители Ямала ханты голосуют на досрочных выборах депутатов Госдумы.

Ханты - коренные жители Ямала - голосуют на досрочных выборах депутатов Государственной Думы РФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
31 из 35

Коренные жители Ямала ханты голосуют на досрочных выборах депутатов Госдумы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин/POOL / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области.

Президент РФ Владимир Путин после церемонии открытия мемориального комплекса Князь Александр Невский с дружиной в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
32 из 35

Владимир Путин на церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области.

© РИА Новости / Алексей Дружинин/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Артисты на торжественной церемонии закрытия XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Артисты на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
33 из 35

Артисты на торжественной церемонии закрытия XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня города на Поклонной горе в Москве.
Праздничный салют в Москве в честь Дня города
34 из 35
Праздничный салют в честь Дня города на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Девушка катается на горных качелях в парке аттракционов Gorky Fly в Красной Поляне.

Девушка катается на горных качелях в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае
35 из 35

Девушка катается на горных качелях в парке аттракционов Gorky Fly в Красной Поляне.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
ФотоВыборыКазаньТайгаСанкт-ПетербургКиргизияПаралимпийские игрыОренбургская областьНижегородская областьВладивостокСочиРеспублика АлтайПсковская областьВолгоградМоскваВладимир ПутинВенецианский кинофестивальСпасская башняЦИК РФСахалинГосударственный Кремлевский дворецРоза ХуторЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)День знанийМирная миссия (военные учения)Ансамбль народного танца имени Игоря МоисееваЕвгения МедведеваолениКрасная ПолянаОбразовательный центр "Сириус"Ханты-Мансийский автономный округТундра"Запад-2021" (военные учения)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Краснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
02:15Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
02:15Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Лента новостейМолния