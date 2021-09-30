Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2021 года
Гости на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Гости на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы "Украина" в Москве.
Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы "Украина" в Москве.
Курсантки Дальневосточного юридического института МВД России перед церемонией приведения к присяге во Владивостоке.
Курсантки Дальневосточного юридического института МВД России перед церемонией приведения к присяге во Владивостоке.
Владимир Путин на отдыхе в тайге.
Священники на церемонии открытия храма Александра Невского в Волгограде.
Священники на церемонии открытия храма Александра Невского в Волгограде.
Елена Иванова, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 100 метров среди женщин в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх.
Елена Иванова, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 100 метров среди женщин в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх.
Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча во время проведения досрочного голосования за депутатов Госдумы на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере.
Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча во время проведения досрочного голосования за депутатов Госдумы на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере.
Основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.
Основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.
Уборка винограда в агрофирме "Южная" на Таманском полуострове.
Уборка винограда в агрофирме "Южная" на Таманском полуострове.
Победители XXXII летних Олимпийских игр в Токио перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле.
Победители XXXII летних Олимпийских игр в Токио перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле.
Военнослужащий на совместных учениях с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии.
Военнослужащий на совместных учениях с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии.
Актриса Беатрис Вендрамин на премьере фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Актриса Беатрис Вендрамин на премьере фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Перевал Кату-Ярык на автомобильной дороге Улаган — Балыкча в Республике Алтай.
Перевал Кату-Ярык на автомобильной дороге Улаган — Балыкча в Республике Алтай.
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время крестного хода, посвященного 250-летию основания Рогожского кладбища.
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время крестного хода, посвященного 250-летию основания Рогожского кладбища.
Девушка голосует за депутатов Госдумы на избирательном участке № 20-10 в Краснодаре.
Девушка голосует за депутатов Госдумы на избирательном участке № 20-10 в Краснодаре.
Экраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии во время выборов в Госдуму.
Экраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии во время выборов в Госдуму.
Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе федеральной территории "Сириус" в Сочи.
Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе федеральной территории "Сириус" в Сочи.
Лошадь пасется в долине реки Чулышман на Алтае.
Лошадь пасется в долине реки Чулышман на Алтае.
Владимир Путин наблюдает за учениями "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Владимир Путин наблюдает за учениями "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия — 2021" на Донгузском полигоне в Оренбургской области.
Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия — 2021" на Донгузском полигоне в Оренбургской области.
Девушки на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Девушки на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Тушение пожара в здании общежития Военного университета Минобороны в Москве.
Тушение пожара в здании общежития Военного университета Минобороны в Москве.
Девушка на смотровой площадке Думской башни в Санкт-Петербурге.
Девушка на смотровой площадке Думской башни в Санкт-Петербурге.
Евгения Медведева выступает на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.
Евгения Медведева выступает на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.
Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений "Запад-2021" в Нижегородской области.
Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений "Запад-2021" в Нижегородской области.
Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева выступают на концерте, приуроченном к открытию 85-го сезона, в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева выступают на концерте, приуроченном к открытию 85-го сезона, в Государственном Кремлевском дворце.
Отдыхающая на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Отдыхающая на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Артистка выступает на торжественной церемонии открытия Игр стран СНГ на Аллее флагов в Деревне Универсиады в Казани.
Артистка выступает на торжественной церемонии открытия Игр стран СНГ на Аллее флагов в Деревне Универсиады в Казани.
Люди катаются на сапсерфах в Уссурийском заливе.
Коренные жители Ямала ханты голосуют на досрочных выборах депутатов Госдумы.
Коренные жители Ямала ханты голосуют на досрочных выборах депутатов Госдумы.
Владимир Путин на церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области.
Владимир Путин на церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области.
Артисты на торжественной церемонии закрытия XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Артисты на торжественной церемонии закрытия XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Девушка катается на горных качелях в парке аттракционов Gorky Fly в Красной Поляне.
Девушка катается на горных качелях в парке аттракционов Gorky Fly в Красной Поляне.