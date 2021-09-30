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Россия обратится в МАГАТЭ из-за альянса AUKUS
Россия обратится в МАГАТЭ из-за альянса AUKUS - РИА Новости, 30.09.2021
Россия обратится в МАГАТЭ из-за альянса AUKUS
РФ намерена поставить в МАГАТЭ вопрос о том, что альянс AUKUS противоречит режиму нераспространения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:24
2021-09-30T20:06
магатэ
россия
в мире
сша
австралия
франция
великобритания
сергей рябков
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ЖЕНЕВА, 30 сен - РИА Новости. РФ намерена поставить в МАГАТЭ вопрос о том, что альянс AUKUS противоречит режиму нераспространения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В Вене, по линии МАГАТЭ мы будем эти вопросы ставить. Ранее мы их уже изложили американцам через посла в Москве (Джона) Салливана. В эти дни аналогичную работу проводим в Канберре и Лондоне", - сказал Рябков журналистам."Мы также воспользовались сегодняшней встречей для того, чтобы изложить американцам, достаточно прямо, наши озабоченности, связанные с созданием ими совместно с Великобританией и Австралией нового высокотехнологического партнёрства AUKUS, в рамках которого предполагается передача технологий ядерной двигательной установки Австралии в контексте ожидаемого создания серии атомных подводных лодок", - сказал Рябков журналистам.Он отметил, что российская сторона обратила внимание на то, что "подобного рода действия плохо стыкуются с режимом нераспространения, включая его аспект, связанный с обеспечением гарантий непереключения ядерной деятельности с мирных на военные нужды".
https://ria.ru/20210929/aukus-1752279159.html
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магатэ, россия, в мире, сша, австралия, франция, великобритания, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), aukus
19:24 30.09.2021 (обновлено: 20:06 30.09.2021)
 
Россия обратится в МАГАТЭ из-за альянса AUKUS

Россия поставит в МАГАТЭ вопрос о противоречии альянса AUKUS режиму нераспространения

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : страница IAEA в Twitter
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ЖЕНЕВА, 30 сен - РИА Новости. РФ намерена поставить в МАГАТЭ вопрос о том, что альянс AUKUS противоречит режиму нераспространения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Вене, по линии МАГАТЭ мы будем эти вопросы ставить. Ранее мы их уже изложили американцам через посла в Москве (Джона) Салливана. В эти дни аналогичную работу проводим в Канберре и Лондоне", - сказал Рябков журналистам.
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Россия обратилась к США из-за создания альянса AUKUS
"Мы также воспользовались сегодняшней встречей для того, чтобы изложить американцам, достаточно прямо, наши озабоченности, связанные с созданием ими совместно с Великобританией и Австралией нового высокотехнологического партнёрства AUKUS, в рамках которого предполагается передача технологий ядерной двигательной установки Австралии в контексте ожидаемого создания серии атомных подводных лодок", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что российская сторона обратила внимание на то, что "подобного рода действия плохо стыкуются с режимом нераспространения, включая его аспект, связанный с обеспечением гарантий непереключения ядерной деятельности с мирных на военные нужды".
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МАГАТЭРоссияВ миреСШААвстралияФранцияВеликобританияСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)AUKUS
 
 
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