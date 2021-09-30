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https://ria.ru/20210930/aukus-1752481508.html
Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае
Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае - РИА Новости, 30.09.2021
Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае
Создание партнерства AUKUS и любое сотрудничество между США, Британией и Австралией в области атомных подлодок усилит гонку вооружений в регионе и поставит под... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:39
2021-09-30T13:46
в мире
сша
австралия
франция
великобритания
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у цянь
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ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Создание партнерства AUKUS и любое сотрудничество между США, Британией и Австралией в области атомных подлодок усилит гонку вооружений в регионе и поставит под угрозу безопасность всего мира, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Развитие сотрудничества США, Великобритании и Австралии в сфере атомных подводных лодок в любой форме, будь то в аренда, экспорт, совместные исследования и разработки, серьезно обострит гонку вооружений в регионе, подорвет региональный мир и стабильность, нанесет ущерб усилиям в области международной ядерной безопасности и поставит под угрозу мир и безопасность во всем мире", - заявил У Цянь.Он подчеркнул, что "Китай резко осуждает и решительно выступает против этого".Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html
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австралия
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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, мид франции‎, евросоюз, у цянь, минобороны кнр, aukus
13:39 30.09.2021 (обновлено: 13:46 30.09.2021)
 
Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае

В Минобороны Китая предрекли гонку вооружений в регионе из-за создания партнерства AUKUS

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне Цугол во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018
© Министерство обороны РФ
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ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Создание партнерства AUKUS и любое сотрудничество между США, Британией и Австралией в области атомных подлодок усилит гонку вооружений в регионе и поставит под угрозу безопасность всего мира, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Развитие сотрудничества США, Великобритании и Австралии в сфере атомных подводных лодок в любой форме, будь то в аренда, экспорт, совместные исследования и разработки, серьезно обострит гонку вооружений в регионе, подорвет региональный мир и стабильность, нанесет ущерб усилиям в области международной ядерной безопасности и поставит под угрозу мир и безопасность во всем мире", - заявил У Цянь.
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Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
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Россия обратилась к США из-за создания альянса AUKUS
 
В миреСШААвстралияФранцияВеликобританияМИД Франции‎ЕвросоюзУ ЦяньМинобороны КНРAUKUS
 
 
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