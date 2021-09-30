https://ria.ru/20210930/aukus-1752481508.html

Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае

Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае - РИА Новости, 30.09.2021

Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае

Создание партнерства AUKUS и любое сотрудничество между США, Британией и Австралией в области атомных подлодок усилит гонку вооружений в регионе и поставит под... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:39

2021-09-30T13:39

2021-09-30T13:46

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ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Создание партнерства AUKUS и любое сотрудничество между США, Британией и Австралией в области атомных подлодок усилит гонку вооружений в регионе и поставит под угрозу безопасность всего мира, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Развитие сотрудничества США, Великобритании и Австралии в сфере атомных подводных лодок в любой форме, будь то в аренда, экспорт, совместные исследования и разработки, серьезно обострит гонку вооружений в регионе, подорвет региональный мир и стабильность, нанесет ущерб усилиям в области международной ядерной безопасности и поставит под угрозу мир и безопасность во всем мире", - заявил У Цянь.Он подчеркнул, что "Китай резко осуждает и решительно выступает против этого".Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

https://ria.ru/20210929/aukus-1752279159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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