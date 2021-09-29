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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210929/vodyanova-1752318382.html
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды - РИА Новости, 29.09.2021
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды
Наталья Водянова поделилась в Instagram кадрами с Недели моды в Париже. Модель предстала в элегантном платье бежевого цвета. Часть поклонников решила, что... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:37
2021-09-29T14:37
шоубиз
мода
париж
наталья водянова
знаменитости
антуан арно
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Наталья Водянова поделилась в Instagram кадрами с Недели моды в Париже. Модель предстала в элегантном платье бежевого цвета. Часть поклонников решила, что звезда не надела нижнего белья.Остальные подписчики отметили безупречный внешний вид Водяновой.Сопровождал Наталью французский миллионер Антуан Арно. Пара официально зарегистрировала отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.
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мода, париж, наталья водянова, знаменитости, антуан арно
14:37 29.09.2021
 
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды

Наталья Водянова смутила поклонников возможным отсутствием белья на Неделе моды в Париже

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Наталья Водянова
Модель Наталья Водянова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Наталья Водянова поделилась в Instagram кадрами с Недели моды в Париже. Модель предстала в элегантном платье бежевого цвета. Часть поклонников решила, что звезда не надела нижнего белья.

"Вы без бюстгальтера?" – написали в комментариях.

Остальные подписчики отметили безупречный внешний вид Водяновой.

"Какая прелестная и восхитительная! Пять деток и так выглядеть! Восторг!" – восхитилась поклонница.

Сопровождал Наталью французский миллионер Антуан Арно. Пара официально зарегистрировала отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.
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10 октября 2020, 15:18Шоубиз
Фото Водяновой в маске люксового бренда возмутило подписчиков
 
ШоубизмодаПарижНаталья ВодяноваЗнаменитостиАнтуан Арно
 
 
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