https://ria.ru/20210929/vodyanova-1752318382.html
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды - РИА Новости, 29.09.2021
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды
Наталья Водянова поделилась в Instagram кадрами с Недели моды в Париже. Модель предстала в элегантном платье бежевого цвета. Часть поклонников решила, что... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:37
2021-09-29T14:37
2021-09-29T14:37
шоубиз
мода
париж
наталья водянова
знаменитости
антуан арно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/73/1555817379_0:228:2731:1764_1920x0_80_0_0_27a05dc8deda27a020fca7dc421750c3.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Наталья Водянова поделилась в Instagram кадрами с Недели моды в Париже. Модель предстала в элегантном платье бежевого цвета. Часть поклонников решила, что звезда не надела нижнего белья.Остальные подписчики отметили безупречный внешний вид Водяновой.Сопровождал Наталью французский миллионер Антуан Арно. Пара официально зарегистрировала отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.
https://ria.ru/20201010/vodyanova-1579182118.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/73/1555817379_38:0:2691:1990_1920x0_80_0_0_52233faad6394d764e34c31f2a35da9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мода, париж, наталья водянова, знаменитости, антуан арно
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды
Наталья Водянова смутила поклонников возможным отсутствием белья на Неделе моды в Париже