https://ria.ru/20210929/vodyanova-1752318382.html

Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды

Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды - РИА Новости, 29.09.2021

Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды

Наталья Водянова поделилась в Instagram кадрами с Недели моды в Париже. Модель предстала в элегантном платье бежевого цвета. Часть поклонников решила, что... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:37

2021-09-29T14:37

2021-09-29T14:37

шоубиз

мода

париж

наталья водянова

знаменитости

антуан арно

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Наталья Водянова поделилась в Instagram кадрами с Недели моды в Париже. Модель предстала в элегантном платье бежевого цвета. Часть поклонников решила, что звезда не надела нижнего белья.Остальные подписчики отметили безупречный внешний вид Водяновой.Сопровождал Наталью французский миллионер Антуан Арно. Пара официально зарегистрировала отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.

https://ria.ru/20201010/vodyanova-1579182118.html

париж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, париж, наталья водянова, знаменитости, антуан арно