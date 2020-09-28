https://ria.ru/20200928/foto-1577900952.html
Водянова поделилась первым "домашним" фото с мужем-миллиардером
Супермодель Наталья Водянова разместила на своей странице в Instagram первое фото после свадьбы с предпринимателем Антуаном Арно. Подписчики звезды оставили под РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:05
2020-09-28T17:05
2020-09-28T17:39
культура
шоу-бизнес
наталья водянова
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Супермодель <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> разместила на своей странице в Instagram первое фото после свадьбы с предпринимателем Антуаном Арно. Подписчики звезды оставили под снимком множество комплиментов паре.38-летняя русская красавица и 43-летний французский миллиардер предстали в кадре сидящими на диване в обнимку."Мистер и миссис", — подписала Водянова снимок в социальной сети.Фолловеры знаменитости заметили в глазах Натальи спокойствие, а ее супруга – любовь. "Все-таки штамп важен", "Совсем другой уровень отношений. Счастья!", "Сразу видно – поженились!", "Какая красивая пара!", "Потрясающее фото! У вас такое спокойствие в глазах, Наташа! А у вашего мужа — такая любовь!", — написали поклонники под постом. Напомним, что Водянова и Арно официально зарегистрировали отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.
https://ria.ru/20200919/svadba-1577494604.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, наталья водянова
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Супермодель Наталья Водянова
разместила на своей странице в Instagram первое фото после свадьбы с предпринимателем Антуаном Арно. Подписчики звезды оставили под снимком множество комплиментов паре.
38-летняя русская красавица и 43-летний французский миллиардер предстали в кадре сидящими на диване в обнимку.
"Мистер и миссис", — подписала Водянова снимок в социальной сети.
Фолловеры знаменитости заметили в глазах Натальи спокойствие, а ее супруга – любовь. "Все-таки штамп важен", "Совсем другой уровень отношений. Счастья!", "Сразу видно – поженились!", "Какая красивая пара!", "Потрясающее фото! У вас такое спокойствие в глазах, Наташа! А у вашего мужа — такая любовь!", — написали поклонники под постом.
Напомним, что Водянова и Арно официально зарегистрировали отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.