https://ria.ru/20200928/foto-1577900952.html

Водянова поделилась первым "домашним" фото с мужем-миллиардером

Супермодель Наталья Водянова разместила на своей странице в Instagram первое фото после свадьбы с предпринимателем Антуаном Арно. Подписчики звезды оставили под РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:05

2020-09-28T17:05

2020-09-28T17:39

культура

шоу-бизнес

наталья водянова

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Супермодель <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> разместила на своей странице в Instagram первое фото после свадьбы с предпринимателем Антуаном Арно. Подписчики звезды оставили под снимком множество комплиментов паре.38-летняя русская красавица и 43-летний французский миллиардер предстали в кадре сидящими на диване в обнимку."Мистер и миссис", — подписала Водянова снимок в социальной сети.Фолловеры знаменитости заметили в глазах Натальи спокойствие, а ее супруга – любовь. "Все-таки штамп важен", "Совсем другой уровень отношений. Счастья!", "Сразу видно – поженились!", "Какая красивая пара!", "Потрясающее фото! У вас такое спокойствие в глазах, Наташа! А у вашего мужа — такая любовь!", — написали поклонники под постом. Напомним, что Водянова и Арно официально зарегистрировали отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.

https://ria.ru/20200919/svadba-1577494604.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, наталья водянова