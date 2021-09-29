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В Киеве на митинге потребовали освободить осужденных в Крыму украинцев
В Киеве на митинге потребовали освободить осужденных в Крыму украинцев - РИА Новости, 29.09.2021
В Киеве на митинге потребовали освободить осужденных в Крыму украинцев
Украинские правозащитники из ряда организаций у здания посольства РФ в Киеве проводят митинг с требованием освободить осужденных в Крыму украинцев, они жгут... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:20
2021-09-29T12:04
в мире
украина
киев
республика крым
владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Украинские правозащитники из ряда организаций у здания посольства РФ в Киеве проводят митинг с требованием освободить осужденных в Крыму украинцев, они жгут файеры и дымовые шашки, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал список из почти 450 украинцев, которые удерживаются в Донбассе и РФ генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу ,премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе нет украинских политических заключенных, есть только находящиеся под следствием и осужденные по уголовным делам.Около десяти человек пришли к зданию российского дипломатического ведомства. Они развернули плакаты с надписями "свободу политзаключенным". По их мнению, в Крыму в тюрьмах якобы находятся более сотни незаконно осужденных граждан Украины. В ходе митинга участники жгут файеры и дымовые шашки.Здание посольства охраняют несколько полицейских и охранников дипломатического ведомства. Они не препятствуют митингу, обстановка возле посольства РФ спокойная.
https://ria.ru/20210923/galstuk-1751527977.html
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в мире, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, россия
10:20 29.09.2021 (обновлено: 12:04 29.09.2021)
 
В Киеве на митинге потребовали освободить осужденных в Крыму украинцев

В Киеве у посольства России проходит митинг за освобождение осужденных в Крыму украинцев

© REUTERS / Gleb GaranichМитинг у здания посольства России в Киеве. 29 сентября 2021
Митинг у здания посольства России в Киеве. 29 сентября 2021 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Митинг у здания посольства России в Киеве. 29 сентября 2021
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Украинские правозащитники из ряда организаций у здания посольства РФ в Киеве проводят митинг с требованием освободить осужденных в Крыму украинцев, они жгут файеры и дымовые шашки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал список из почти 450 украинцев, которые удерживаются в Донбассе и РФ генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу ,премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе нет украинских политических заключенных, есть только находящиеся под следствием и осужденные по уголовным делам.
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Здание посольства охраняют несколько полицейских и охранников дипломатического ведомства. Они не препятствуют митингу, обстановка возле посольства РФ спокойная.
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