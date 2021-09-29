https://ria.ru/20210929/ukraina-1752262208.html

В Киеве на митинге потребовали освободить осужденных в Крыму украинцев

В Киеве на митинге потребовали освободить осужденных в Крыму украинцев - РИА Новости, 29.09.2021

В Киеве на митинге потребовали освободить осужденных в Крыму украинцев

Украинские правозащитники из ряда организаций у здания посольства РФ в Киеве проводят митинг с требованием освободить осужденных в Крыму украинцев, они жгут... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:20

2021-09-29T10:20

2021-09-29T12:04

в мире

украина

киев

республика крым

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752281930_0:102:2910:1738_1920x0_80_0_0_26661f0e1b3fe8041a0050da0300d440.jpg

КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Украинские правозащитники из ряда организаций у здания посольства РФ в Киеве проводят митинг с требованием освободить осужденных в Крыму украинцев, они жгут файеры и дымовые шашки, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал список из почти 450 украинцев, которые удерживаются в Донбассе и РФ генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу ,премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе нет украинских политических заключенных, есть только находящиеся под следствием и осужденные по уголовным делам.Около десяти человек пришли к зданию российского дипломатического ведомства. Они развернули плакаты с надписями "свободу политзаключенным". По их мнению, в Крыму в тюрьмах якобы находятся более сотни незаконно осужденных граждан Украины. В ходе митинга участники жгут файеры и дымовые шашки.Здание посольства охраняют несколько полицейских и охранников дипломатического ведомства. Они не препятствуют митингу, обстановка возле посольства РФ спокойная.

https://ria.ru/20210923/galstuk-1751527977.html

https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744611845.html

украина

киев

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, россия