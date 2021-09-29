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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/sipyagin-1752332442.html
Владимирский губернатор, переходящий в Госдуму, обратился к жителям региона
Владимирский губернатор, переходящий в Госдуму, обратился к жителям региона - РИА Новости, 29.09.2021
Владимирский губернатор, переходящий в Госдуму, обратился к жителям региона
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:27
2021-09-29T15:27
выборы в государственную думу
политика
владимирская область
госдума рф
лдпр
владимир сипягин
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РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону, текст его обращения к жителям опубликован на сайте администрации региона.Администрация Владимирской области в среду сообщила, что Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, указ о сложении с себя полномочий губернатора он подпишет в ближайшее время. Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР."Принимая решение, я руководствовался намерением принести максимальную пользу нашей родной Владимирской области, оценивал, где у меня будет больше возможностей обеспечить её ресурсами для очередного рывка вперёд – на федеральном уровне или на региональном. Очевидно, что амбициозные планы, которые мы с вами задумали, и уже начатые проекты будет проще реализовать на более высоких позициях. Для воплощения всех наших с вами масштабных инициатив необходимы федеральное содействие и поддержка", - приводятся слова Сипягина на сайте администрации.Он отметил, что приложит все силы, чтобы претворились в жизнь проекты строительства Рпенского проезда во Владимире, обходов областного центра и города Киржач, возведения второго моста через реку Клязьму и многофункционального спорткомплекса на 3500 зрительских мест, сооружения инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы, капитального ремонта дорог в Коврове и многие другие.Сипягин поблагодарил земляков "за вклад в общее дело". Преемнику на посту губернатора он пообещал содействие "в реализации всех инициатив, направленных на дальнейшее развитие Владимирской области и рост благополучия её жителей". "Уважаемые земляки! Я продолжу трудиться в интересах Владимирской области в новом качестве, с новыми, более широкими возможностями для родного региона. Как и прежде, вместе с вами, в постоянном контакте. По всем делам администрации Владимирской области будет обеспечена полная преемственность с исполняющим обязанности главы региона, которого назначит президент России Владимир Владимирович Путин", - цитирует Сипягина пресс-служба.Сипягин выиграл губернаторские выборы в сентябре 2018 года. Он был выдвинут от ЛДПР. Во втором туре голосования он набрал 57,03% голосов. Официально вступил в должность 8 октября того же года.
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политика, владимирская область, госдума рф, лдпр, владимир сипягин
15:27 29.09.2021
 
Владимирский губернатор, переходящий в Госдуму, обратился к жителям региона

Владимирский губернатор Сипягин объяснил переход в ГД намерением принести максимум пользы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону, текст его обращения к жителям опубликован на сайте администрации региона.
Администрация Владимирской области в среду сообщила, что Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, указ о сложении с себя полномочий губернатора он подпишет в ближайшее время. Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР.
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"Принимая решение, я руководствовался намерением принести максимальную пользу нашей родной Владимирской области, оценивал, где у меня будет больше возможностей обеспечить её ресурсами для очередного рывка вперёд – на федеральном уровне или на региональном. Очевидно, что амбициозные планы, которые мы с вами задумали, и уже начатые проекты будет проще реализовать на более высоких позициях. Для воплощения всех наших с вами масштабных инициатив необходимы федеральное содействие и поддержка", - приводятся слова Сипягина на сайте администрации.
Он отметил, что приложит все силы, чтобы претворились в жизнь проекты строительства Рпенского проезда во Владимире, обходов областного центра и города Киржач, возведения второго моста через реку Клязьму и многофункционального спорткомплекса на 3500 зрительских мест, сооружения инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы, капитального ремонта дорог в Коврове и многие другие.
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Сипягин поблагодарил земляков "за вклад в общее дело". Преемнику на посту губернатора он пообещал содействие "в реализации всех инициатив, направленных на дальнейшее развитие Владимирской области и рост благополучия её жителей". "Уважаемые земляки! Я продолжу трудиться в интересах Владимирской области в новом качестве, с новыми, более широкими возможностями для родного региона. Как и прежде, вместе с вами, в постоянном контакте. По всем делам администрации Владимирской области будет обеспечена полная преемственность с исполняющим обязанности главы региона, которого назначит президент России Владимир Владимирович Путин", - цитирует Сипягина пресс-служба.
Сипягин выиграл губернаторские выборы в сентябре 2018 года. Он был выдвинут от ЛДПР. Во втором туре голосования он набрал 57,03% голосов. Официально вступил в должность 8 октября того же года.
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