Владимирский губернатор, переходящий в Госдуму, обратился к жителям региона
Владимирский губернатор Сипягин объяснил переход в ГД намерением принести максимум пользы
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону, текст его обращения к жителям опубликован на сайте администрации региона.
Администрация Владимирской области в среду сообщила, что Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, указ о сложении с себя полномочий губернатора он подпишет в ближайшее время. Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР.
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"Принимая решение, я руководствовался намерением принести максимальную пользу нашей родной Владимирской области, оценивал, где у меня будет больше возможностей обеспечить её ресурсами для очередного рывка вперёд – на федеральном уровне или на региональном. Очевидно, что амбициозные планы, которые мы с вами задумали, и уже начатые проекты будет проще реализовать на более высоких позициях. Для воплощения всех наших с вами масштабных инициатив необходимы федеральное содействие и поддержка", - приводятся слова Сипягина на сайте администрации.
Он отметил, что приложит все силы, чтобы претворились в жизнь проекты строительства Рпенского проезда во Владимире, обходов областного центра и города Киржач, возведения второго моста через реку Клязьму и многофункционального спорткомплекса на 3500 зрительских мест, сооружения инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы, капитального ремонта дорог в Коврове и многие другие.
Сипягин поблагодарил земляков "за вклад в общее дело". Преемнику на посту губернатора он пообещал содействие "в реализации всех инициатив, направленных на дальнейшее развитие Владимирской области и рост благополучия её жителей". "Уважаемые земляки! Я продолжу трудиться в интересах Владимирской области в новом качестве, с новыми, более широкими возможностями для родного региона. Как и прежде, вместе с вами, в постоянном контакте. По всем делам администрации Владимирской области будет обеспечена полная преемственность с исполняющим обязанности главы региона, которого назначит президент России Владимир Владимирович Путин", - цитирует Сипягина пресс-служба.
Сипягин выиграл губернаторские выборы в сентябре 2018 года. Он был выдвинут от ЛДПР. Во втором туре голосования он набрал 57,03% голосов. Официально вступил в должность 8 октября того же года.