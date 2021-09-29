https://ria.ru/20210929/perenaznachenie-1752389364.html

Кисляка переназначили сенатором от Мордовии

Кисляка переназначили сенатором от Мордовии - РИА Новости, 29.09.2021

Кисляка переназначили сенатором от Мордовии

Вступивший в должность главы Мордовии Артем Здунов переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, первого заместителя... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T19:44

2021-09-29T19:44

2021-09-29T19:44

политика

единая россия

совет федерации рф

республика мордовия

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Вступивший в должность главы Мордовии Артем Здунов переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка, сообщает пресс-служба главы региона.Здунов, выдвинутый партией "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран главой республики на пятилетний срок, набрав 78,26% голосов избирателей при явке 65%. Здунов в среду официально вступил в должность."Одним из первых своих указов после официального вступления в должность главы Мордовии Артём Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича. Указ подписан и вступил в силу 29 сентября", - говорится в сообщении.Кисляк был назначен сенатором от правительства Мордовии в сентябре 2017 года прежним губернатором Владимиром Волковым, до этого он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

https://ria.ru/20210929/perminov-1752285613.html

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политика, единая россия, совет федерации рф, республика мордовия, артем здунов, россия