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Кисляка переназначили сенатором от Мордовии
Кисляка переназначили сенатором от Мордовии - РИА Новости, 29.09.2021
Кисляка переназначили сенатором от Мордовии
Вступивший в должность главы Мордовии Артем Здунов переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, первого заместителя... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:44
2021-09-29T19:44
политика
единая россия
совет федерации рф
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Вступивший в должность главы Мордовии Артем Здунов переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка, сообщает пресс-служба главы региона.Здунов, выдвинутый партией "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран главой республики на пятилетний срок, набрав 78,26% голосов избирателей при явке 65%. Здунов в среду официально вступил в должность."Одним из первых своих указов после официального вступления в должность главы Мордовии Артём Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича. Указ подписан и вступил в силу 29 сентября", - говорится в сообщении.Кисляк был назначен сенатором от правительства Мордовии в сентябре 2017 года прежним губернатором Владимиром Волковым, до этого он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.
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политика, единая россия, совет федерации рф, республика мордовия, артем здунов, россия
19:44 29.09.2021
 
Кисляка переназначили сенатором от Мордовии

Главы Мордовии Здунов переназначил Кисляка сенатором в Совфед от правительства региона

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на заседании Совета Федерации РФ. 29 ноября 2017
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на заседании Совета Федерации РФ. 29 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Вступивший в должность главы Мордовии Артем Здунов переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка, сообщает пресс-служба главы региона.
Здунов, выдвинутый партией "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран главой республики на пятилетний срок, набрав 78,26% голосов избирателей при явке 65%. Здунов в среду официально вступил в должность.
"Одним из первых своих указов после официального вступления в должность главы Мордовии Артём Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича. Указ подписан и вступил в силу 29 сентября", - говорится в сообщении.
Кисляк был назначен сенатором от правительства Мордовии в сентябре 2017 года прежним губернатором Владимиром Волковым, до этого он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Перминов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 12:17
Перминова избрали сенатором от Омской области
 
ПолитикаЕдиная РоссияСовет Федерации РФРеспублика МордовияАртем ЗдуновРоссия
 
 
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