Кисляка переназначили сенатором от Мордовии
Главы Мордовии Здунов переназначил Кисляка сенатором в Совфед от правительства региона
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на заседании Совета Федерации РФ. 29 ноября 2017
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Вступивший в должность главы Мордовии Артем Здунов переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка, сообщает пресс-служба главы региона.
Здунов, выдвинутый партией "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран главой республики на пятилетний срок, набрав 78,26% голосов избирателей при явке 65%. Здунов в среду официально вступил в должность.
"Одним из первых своих указов после официального вступления в должность главы Мордовии Артём Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича. Указ подписан и вступил в силу 29 сентября", - говорится в сообщении.
Кисляк был назначен сенатором от правительства Мордовии в сентябре 2017 года прежним губернатором Владимиром Волковым, до этого он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.
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