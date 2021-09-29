https://ria.ru/20210929/merkel-1752267637.html

Матвиенко назвала уход Меркель завершением эпохи в мировой политике

Матвиенко назвала уход Меркель завершением эпохи в мировой политике - РИА Новости, 29.09.2021

Матвиенко назвала уход Меркель завершением эпохи в мировой политике

Канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в историю, а ее уход с этого поста является завершением целой эпохи, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:55

2021-09-29T10:55

2021-09-29T11:54

в мире

европа

германия

ангела меркель

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в историю, а ее уход с этого поста является завершением целой эпохи, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Кто бы сейчас что ни говорил, обсуждая итоги германских выборов, я абсолютно уверена в том, что Ангела Меркель войдёт в историю. Войдёт как уважаемый и ответственный политик и, несомненно, со знаком "плюс". Ее уход с поста канцлера ФРГ - это завершение целой эпохи, не только в истории Германии, но и в истории Европы, и, в немалой степени, в истории мировой политики", - сказала она.По мнению Матвиенко, немцы будут скучать по "фрау Меркель", которая на протяжении 16 лет возглавляла правительство ФРГ. "Мне кажется, она сумела за это время сформировать свой собственный узнаваемый стиль политики, а это дано далеко не каждому. Этот стиль понятный, последовательный", - отметила спикер Совфеда.При этом, подчеркнула она, за годы руководства Меркель Германией и в Европе, и в мире в целом накопилась "критическая масса" перемен, постепенно изменился контекст, а с ним и повестка дня. "Трудно даже сопоставить условия, в которых она вошла в политику и в которых она её покидает", - сказала Матвиенко.Одним из главных качеств канцлера ФРГ Ангелы Меркель можно назвать ее абсолютную приверженность нормам международного права и неприятию реабилитации нацизма, а также максимальное уважение к партнёрам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Она вошла в политику как государственный деятель, являющий собой воплощение взвешенности, здравомыслия, сторонник сохранения международного права и неприятия ни в какой форме, ни в каком виде реабилитации нацизма", - сказала она РИА Новости.При этом, по словам спикера Совфеда, Меркель удалось сочетать то, что непросто бывает любому политику - ответственность и предсказуемость, с одной стороны, а с другой - веру в свои идеалы и готовность их отстаивать."Отдельно хочу отметить аккуратное и тонкое чувство юмора Ангелы Меркель и её харизматичность, которые ей, безусловно, присущи в полной мере. И ещё что я хотела бы отметить - она старалась всегда проявлять максимальное уважение к своим партнёрам", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20210928/merkel-1752224949.html

https://ria.ru/20210928/germanelections-1752058241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Матвиенко: "Меркель войдет в историю" Канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в историю, а ее уход с этого поста является завершением целой эпохи, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 2021-09-29T10:55 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, германия, ангела меркель, совет федерации рф, валентина матвиенко