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Матвиенко назвала уход Меркель завершением эпохи в мировой политике
Матвиенко назвала уход Меркель завершением эпохи в мировой политике - РИА Новости, 29.09.2021
Матвиенко назвала уход Меркель завершением эпохи в мировой политике
Канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в историю, а ее уход с этого поста является завершением целой эпохи, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:55
2021-09-29T11:54
в мире
европа
германия
ангела меркель
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в историю, а ее уход с этого поста является завершением целой эпохи, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Кто бы сейчас что ни говорил, обсуждая итоги германских выборов, я абсолютно уверена в том, что Ангела Меркель войдёт в историю. Войдёт как уважаемый и ответственный политик и, несомненно, со знаком "плюс". Ее уход с поста канцлера ФРГ - это завершение целой эпохи, не только в истории Германии, но и в истории Европы, и, в немалой степени, в истории мировой политики", - сказала она.По мнению Матвиенко, немцы будут скучать по "фрау Меркель", которая на протяжении 16 лет возглавляла правительство ФРГ. "Мне кажется, она сумела за это время сформировать свой собственный узнаваемый стиль политики, а это дано далеко не каждому. Этот стиль понятный, последовательный", - отметила спикер Совфеда.При этом, подчеркнула она, за годы руководства Меркель Германией и в Европе, и в мире в целом накопилась "критическая масса" перемен, постепенно изменился контекст, а с ним и повестка дня. "Трудно даже сопоставить условия, в которых она вошла в политику и в которых она её покидает", - сказала Матвиенко.Одним из главных качеств канцлера ФРГ Ангелы Меркель можно назвать ее абсолютную приверженность нормам международного права и неприятию реабилитации нацизма, а также максимальное уважение к партнёрам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Она вошла в политику как государственный деятель, являющий собой воплощение взвешенности, здравомыслия, сторонник сохранения международного права и неприятия ни в какой форме, ни в каком виде реабилитации нацизма", - сказала она РИА Новости.При этом, по словам спикера Совфеда, Меркель удалось сочетать то, что непросто бывает любому политику - ответственность и предсказуемость, с одной стороны, а с другой - веру в свои идеалы и готовность их отстаивать."Отдельно хочу отметить аккуратное и тонкое чувство юмора Ангелы Меркель и её харизматичность, которые ей, безусловно, присущи в полной мере. И ещё что я хотела бы отметить - она старалась всегда проявлять максимальное уважение к своим партнёрам", - заявила Матвиенко.
https://ria.ru/20210928/merkel-1752224949.html
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60
Матвиенко: "Меркель войдет в историю"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в историю, а ее уход с этого поста является завершением целой эпохи, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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в мире, европа, германия, ангела меркель, совет федерации рф, валентина матвиенко
10:55 29.09.2021 (обновлено: 11:54 29.09.2021)
 
Матвиенко назвала уход Меркель завершением эпохи в мировой политике

Спикер Совфеда Матвиенко назвала уход Меркель завершением эпохи в мировой политике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в историю, а ее уход с этого поста является завершением целой эпохи, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Кто бы сейчас что ни говорил, обсуждая итоги германских выборов, я абсолютно уверена в том, что Ангела Меркель войдёт в историю. Войдёт как уважаемый и ответственный политик и, несомненно, со знаком "плюс". Ее уход с поста канцлера ФРГ - это завершение целой эпохи, не только в истории Германии, но и в истории Европы, и, в немалой степени, в истории мировой политики", - сказала она.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на пресс-конференции в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 20:05
По Берлину развесили плакаты с фирменным жестом Меркель
По мнению Матвиенко, немцы будут скучать по "фрау Меркель", которая на протяжении 16 лет возглавляла правительство ФРГ. "Мне кажется, она сумела за это время сформировать свой собственный узнаваемый стиль политики, а это дано далеко не каждому. Этот стиль понятный, последовательный", - отметила спикер Совфеда.
При этом, подчеркнула она, за годы руководства Меркель Германией и в Европе, и в мире в целом накопилась "критическая масса" перемен, постепенно изменился контекст, а с ним и повестка дня. "Трудно даже сопоставить условия, в которых она вошла в политику и в которых она её покидает", - сказала Матвиенко.
Одним из главных качеств канцлера ФРГ Ангелы Меркель можно назвать ее абсолютную приверженность нормам международного права и неприятию реабилитации нацизма, а также максимальное уважение к партнёрам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Плакат с фотографией кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 08:00
"Катастрофа" для партии Меркель. Германия преподнесла сюрприз
"Она вошла в политику как государственный деятель, являющий собой воплощение взвешенности, здравомыслия, сторонник сохранения международного права и неприятия ни в какой форме, ни в каком виде реабилитации нацизма", - сказала она РИА Новости.
При этом, по словам спикера Совфеда, Меркель удалось сочетать то, что непросто бывает любому политику - ответственность и предсказуемость, с одной стороны, а с другой - веру в свои идеалы и готовность их отстаивать.
"Отдельно хочу отметить аккуратное и тонкое чувство юмора Ангелы Меркель и её харизматичность, которые ей, безусловно, присущи в полной мере. И ещё что я хотела бы отметить - она старалась всегда проявлять максимальное уважение к своим партнёрам", - заявила Матвиенко.
"Серая жемчужина Германии" Ангела Меркель
© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель держит лейку, которую она получила в подарок во время предвыборного митинга Христианско-демократического союза в Хайльбронне, южная Германия. 16 августа 2017 года
1 из 18

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE
© AFP 2021 / Stefanie Loos

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания Европейской народной партии в Берлине
2 из 18

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

© AFP 2021 / Stefanie Loos
© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Парке птиц в городе Марлов, Германия
3 из 18

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt
© REUTERS / Staff

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

Канцлер Германии Ангела Меркель после различных телевизионных записей ее ежегодной новогодней речи
4 из 18

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

© REUTERS / Staff
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг
5 из 18

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель в защитных очках в школьной лаборатории DLR во время посещения Европейского центра астронавтов ESA
6 из 18

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool
© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время открытия оперы в Осло. 12 апреля 2008 года
7 из 18

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL
© AP Photo / Michael Kappeler/Pool

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

Ангела Меркель и Барак Обама во время саммита G7 в окрестностях замка Эльмау в Баварии
8 из 18

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

© AP Photo / Michael Kappeler/Pool
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском сад
9 из 18

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

Канцлер Германии Ангела Меркель кормит пингвина во время посещения аквариума Ozeaneum в немецком городе Штральзунд
10 из 18

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer
© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

Канцлер Германии Ангела Меркель на фестивале в Мюнхене
11 из 18

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны
12 из 18

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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© AP Photo / Carolyn Kaster

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Барак Обама во время посещения Ганноверской промышленной выставки-ярмарки в Германии
13 из 18

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

© AP Photo / Carolyn Kaster
© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

Канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на картину Яна Вермеера Девушка, читающая письмо у открытого окна в Галерее старых мастеров в Дрездене, Германия. 9 сентября 2021 года
14 из 18

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool
© REUTERS / Staff

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

Канцлер Германии Ангела Меркель
15 из 18

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

© REUTERS / Staff
© AFP 2021 / David Rose / POOL

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
16 из 18

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

© AFP 2021 / David Rose / POOL
© AP Photo / Christian Hartmann, Pool

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7
17 из 18

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

© AP Photo / Christian Hartmann, Pool
© AP Photo / Markus Schreiber

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге
18 из 18

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

© AP Photo / Markus Schreiber
1 из 18

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE
2 из 18

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

© AFP 2021 / Stefanie Loos
3 из 18

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt
4 из 18

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

© REUTERS / Staff
5 из 18

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 18

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool
7 из 18

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL
8 из 18

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

© AP Photo / Michael Kappeler/Pool
9 из 18

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 18

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer
11 из 18

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel
12 из 18

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
13 из 18

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

© AP Photo / Carolyn Kaster
14 из 18

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool
15 из 18

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

© REUTERS / Staff
16 из 18

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

© AFP 2021 / David Rose / POOL
17 из 18

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

© AP Photo / Christian Hartmann, Pool
18 из 18

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

© AP Photo / Markus Schreiber
 
В миреЕвропаГерманияАнгела МеркельСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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