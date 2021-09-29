11:30 29.09.2021 (обновлено: 11:53 29.09.2021)
Белый медвежонок покинул лежку у поселка Диксон
Осиротевший белый медвежонок, вышедший к поселку Диксон, покинул лежку
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Осиротевший белый медвежонок, вышедший ранее к поселку Диксон, покинул лежку, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань.
В понедельник Горбань сообщил, что маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае. На кадрах, размещенных на странице, видно, как медведь лежит среди камней вблизи домов поселка. Позднее в пресс-службе Росприроднадзора заявили, что животное будет обездвижено и перемещено подальше от населенного пункта в места привычного обитания. Уточняется, что медведь выглядит здоровым.
"Медвежонок покинул лежку, наверное, жажда выгнала. Местные власти осматривают территорию. Ситуацию контролируют, наши специалисты с коллегами из Московского зоопарка готовы вылететь, если будет необходимость", - говорится в сообщении.
Как уточняет Росприроднадзор, работа будет проводиться в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России по сохранению белого медведя в России при участии министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Кроме того, рабочей группой даны рекомендации по отпугиванию белого медведя и обеспечению сохранения его жизни и безопасности людей до его перевозки в новое место обитания.