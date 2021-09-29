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Туризм
https://ria.ru/20210929/medved-1752274031.html
Белый медвежонок покинул лежку у поселка Диксон
Белый медвежонок покинул лежку у поселка Диксон - РИА Новости, 29.09.2021
Белый медвежонок покинул лежку у поселка Диксон
Осиротевший белый медвежонок, вышедший ранее к поселку Диксон, покинул лежку, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор красноярского парка... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:30
2021-09-29T11:53
общество
красноярский край
роев ручей
диксон
туризм
экология
животные
медведь
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Осиротевший белый медвежонок, вышедший ранее к поселку Диксон, покинул лежку, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань.В понедельник Горбань сообщил, что маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае. На кадрах, размещенных на странице, видно, как медведь лежит среди камней вблизи домов поселка. Позднее в пресс-службе Росприроднадзора заявили, что животное будет обездвижено и перемещено подальше от населенного пункта в места привычного обитания. Уточняется, что медведь выглядит здоровым.Как уточняет Росприроднадзор, работа будет проводиться в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России по сохранению белого медведя в России при участии министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.Кроме того, рабочей группой даны рекомендации по отпугиванию белого медведя и обеспечению сохранения его жизни и безопасности людей до его перевозки в новое место обитания.
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общество, красноярский край, роев ручей, диксон, экология, животные, медведь, новости - туризм
11:30 29.09.2021 (обновлено: 11:53 29.09.2021)
 
Белый медвежонок покинул лежку у поселка Диксон

Осиротевший белый медвежонок, вышедший к поселку Диксон, покинул лежку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Белый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Осиротевший белый медвежонок, вышедший ранее к поселку Диксон, покинул лежку, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань.
В понедельник Горбань сообщил, что маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае. На кадрах, размещенных на странице, видно, как медведь лежит среди камней вблизи домов поселка. Позднее в пресс-службе Росприроднадзора заявили, что животное будет обездвижено и перемещено подальше от населенного пункта в места привычного обитания. Уточняется, что медведь выглядит здоровым.
"Медвежонок покинул лежку, наверное, жажда выгнала. Местные власти осматривают территорию. Ситуацию контролируют, наши специалисты с коллегами из Московского зоопарка готовы вылететь, если будет необходимость", - говорится в сообщении.
Как уточняет Росприроднадзор, работа будет проводиться в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России по сохранению белого медведя в России при участии министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Кроме того, рабочей группой даны рекомендации по отпугиванию белого медведя и обеспечению сохранения его жизни и безопасности людей до его перевозки в новое место обитания.
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ТуризмОбществоКрасноярский крайРоев ручейДиксонЭкологияЖивотныемедведьНовости - Туризм
 
 
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