https://ria.ru/20210929/medved-1752274031.html

Белый медвежонок покинул лежку у поселка Диксон

Белый медвежонок покинул лежку у поселка Диксон - РИА Новости, 29.09.2021

Белый медвежонок покинул лежку у поселка Диксон

Осиротевший белый медвежонок, вышедший ранее к поселку Диксон, покинул лежку, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор красноярского парка... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:30

2021-09-29T11:30

2021-09-29T11:53

общество

красноярский край

роев ручей

диксон

туризм

экология

животные

медведь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/107247/13/1072471383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2361e6027396ce8932e07192f4c3777.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Осиротевший белый медвежонок, вышедший ранее к поселку Диксон, покинул лежку, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань.В понедельник Горбань сообщил, что маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае. На кадрах, размещенных на странице, видно, как медведь лежит среди камней вблизи домов поселка. Позднее в пресс-службе Росприроднадзора заявили, что животное будет обездвижено и перемещено подальше от населенного пункта в места привычного обитания. Уточняется, что медведь выглядит здоровым.Как уточняет Росприроднадзор, работа будет проводиться в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России по сохранению белого медведя в России при участии министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.Кроме того, рабочей группой даны рекомендации по отпугиванию белого медведя и обеспечению сохранения его жизни и безопасности людей до его перевозки в новое место обитания.

https://ria.ru/20210823/irlandiya-1746597483.html

красноярский край

диксон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, роев ручей, диксон, экология, животные, медведь, новости - туризм