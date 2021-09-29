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Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе
Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2021
Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе
Сотрудничество России и Турции способствует примирению в Нагорном Карабахе и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:52
2021-09-29T13:52
2021-09-29T15:23
турция
в мире
армения
азербайджан
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
обострение конфликта в нагорном карабахе
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Турции способствует примирению в Нагорном Карабахе и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин."Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - сказал он на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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турция, в мире, армения, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, обострение конфликта в нагорном карабахе
13:52 29.09.2021 (обновлено: 15:23 29.09.2021)
Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе
Путин: влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе