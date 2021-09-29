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Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе
Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2021
Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе
Сотрудничество России и Турции способствует примирению в Нагорном Карабахе и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:52
2021-09-29T15:23
турция
в мире
армения
азербайджан
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
обострение конфликта в нагорном карабахе
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Турции способствует примирению в Нагорном Карабахе и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин."Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - сказал он на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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турция
армения
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турция, в мире, армения, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, обострение конфликта в нагорном карабахе
13:52 29.09.2021 (обновлено: 15:23 29.09.2021)
 
Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе

Путин: влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди с флагами Турции и Азербайджана в Баку
Люди с флагами Турции и Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Турции способствует примирению в Нагорном Карабахе и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - сказал он на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Специалисты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) со служебными собаками на месте разминирования - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 08:00Специальный репортаж
Вместо дома — мины. Вернутся ли азербайджанцы в Карабах
 
ТурцияВ миреАрменияАзербайджанРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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