https://ria.ru/20210929/karabakh-1752309397.html

Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе

Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2021

Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе

Сотрудничество России и Турции способствует примирению в Нагорном Карабахе и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:52

2021-09-29T13:52

2021-09-29T15:23

турция

в мире

армения

азербайджан

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

обострение конфликта в нагорном карабахе

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Турции способствует примирению в Нагорном Карабахе и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин."Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - сказал он на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

турция

армения

азербайджан

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турция, в мире, армения, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, обострение конфликта в нагорном карабахе