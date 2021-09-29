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https://ria.ru/20210929/gaz-1752309630.html
Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку строительства "Турецкого потока"
Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку строительства "Турецкого потока" - РИА Новости, 29.09.2021
Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку строительства "Турецкого потока"
Президент России Владимир Путин обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану со словами благодарности за его последовательную позицию по строительству... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:52
2021-09-29T14:56
в мире
реджеп тайип эрдоган
европа
турция
владимир путин
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану со словами благодарности за его последовательную позицию по строительству "Турецкого потока".На встрече в Сочи он отметил, что газопровод запущен и работает в полном объеме, обеспечивая поставки топлива в Турцию и транзит в южноевропейские страны."Турецкий поток" проложен по дну Черного моря и состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для обеспечения газом Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод ввели в строй в январе 2020 года.Накануне стоимость газа на торгах в Европе побила исторический рекорд, взлетев до более чем тысячи долларов за тысячу кубометров. А с начала сентября она выросла в полтора раза. По мнению аналитиков, это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ, а также с высоким спросом на фоне восстановления экономики, погодных факторов, конкуренции за СПГ с Азией и ограниченных поставок "Газпрома".
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в мире, реджеп тайип эрдоган, европа, турция, владимир путин, турецкий поток, россия
13:52 29.09.2021 (обновлено: 14:56 29.09.2021)
 
Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку строительства "Турецкого потока"

Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по "Турецкому потоку"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану со словами благодарности за его последовательную позицию по строительству "Турецкого потока".
На встрече в Сочи он отметил, что газопровод запущен и работает в полном объеме, обеспечивая поставки топлива в Турцию и транзит в южноевропейские страны.
"Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", — сказал Путин.
"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря и состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для обеспечения газом Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод ввели в строй в январе 2020 года.
Накануне стоимость газа на торгах в Европе побила исторический рекорд, взлетев до более чем тысячи долларов за тысячу кубометров. А с начала сентября она выросла в полтора раза. По мнению аналитиков, это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ, а также с высоким спросом на фоне восстановления экономики, погодных факторов, конкуренции за СПГ с Азией и ограниченных поставок "Газпрома".
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