https://ria.ru/20210928/gaz-1752110760.html
Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов
Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов - РИА Новости, 28.09.2021
Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов
Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, следует из данных ICE Futures. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:25
2021-09-28T09:25
2021-09-28T10:54
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, следует из данных ICE Futures.Так, фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 992 долларов и уже к 10:10 мск достигли исторического максимума — почти 1030 долларов.Предыдущий рекорд зафиксировали 15 сентября. Тогда цена за тысячу кубометров поднималась до 963,9 доллара. Стоимость топлива в Европе в последние недели взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов. Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/gaz-1752040205.html
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экономика, природный газ, европа
09:25 28.09.2021 (обновлено: 10:54 28.09.2021)
Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов за тысячу кубов