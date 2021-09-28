https://ria.ru/20210928/gaz-1752110760.html

Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов

Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов - РИА Новости, 28.09.2021

Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов

Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, следует из данных ICE Futures. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:25

2021-09-28T09:25

2021-09-28T10:54

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, следует из данных ICE Futures.Так, фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 992 долларов и уже к 10:10 мск достигли исторического максимума — почти 1030 долларов.Предыдущий рекорд зафиксировали 15 сентября. Тогда цена за тысячу кубометров поднималась до 963,9 доллара. Стоимость топлива в Европе в последние недели взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов. Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/gaz-1752040205.html

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экономика, природный газ, европа