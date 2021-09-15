https://ria.ru/20210915/gaz-1750133671.html

Цена на газ в Европе впервые в истории достигла 950 долларов

Цена на газ в Европе впервые в истории достигла 950 долларов - РИА Новости, 15.09.2021

Цена на газ в Европе впервые в истории достигла 950 долларов

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки 950 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов ICE Futures. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:53

2021-09-15T11:53

2021-09-15T12:21

экономика

европа

газпром

северный поток — 2

цены на нефть

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки 950 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов ICE Futures.За среду стоимость подскочила сразу на 17,27%.Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 09:35 по мск составила 841,39 доллара за тысячу кубов. К 10:21 она возросла до 851,27 доллара, а чуть позднее, в 10:46, — превысила 875,84 доллара. Уже спустя час она перевалила за отметку в 900 долларов, а к 12:03 достигла 943 долларов. Минутами ранее она составляла 950 долларов за тысячу кубометров.Предыдущий рекорд был установлен вчера, когда показатель достигал 810 долларов.Стоимость топлива в Европе с начала сентября взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов.Аналитики полагают, что такая динамика обусловлена низкими запасами сырья в ЕС из-за холодной зимы в прошлом году. Так, 14 сентября европейские газохранилища были заполнены на 70,75%, в прошлом году показатель составлял 93%.При этом, как считают эксперты, "Газпром" не хочет на фоне запуска магистрали "Северный поток — 2" увеличивать закачку и продажи.

https://ria.ru/20210902/tseny-1748438961.html

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экономика, европа, газпром, северный поток — 2, цены на нефть