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Цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.09.2021
Цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, преодолев отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. За первые несколько часов она... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:07
2021-09-14T11:07
2021-09-14T13:27
экономика
европа
газпром
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, преодолев отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. За первые несколько часов она прибавила более 60 долларов.Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF в начале сессии составляла 747,3 доллара, но к 13:17 мск достигла 804,4, а ранее — 810,3 доллара, увеличившись на 8,4 процента.Прежний рекорд фиксировали накануне — 750 долларов за тысячу кубов, до этого были исторические отметки в 710 и 670 долларов (все в пределах последней недели).По мнению экспертов, рост связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом "Газпром" не хочет сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока — 2", считают аналитики.В минувшее воскресенье европейские газохранилища были заполнены на 70,75% — это на 15 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет.
https://ria.ru/20210910/stoimost-1749450939.html
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экономика, европа, газпром, северный поток — 2, цены на нефть
11:07 14.09.2021 (обновлено: 13:27 14.09.2021)
Цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе обновила рекорд, превысив 800 долларов за тысячу кубометров