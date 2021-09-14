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Цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.09.2021
Цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, преодолев отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. За первые несколько часов она... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:07
2021-09-14T13:27
экономика
европа
газпром
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, преодолев отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. За первые несколько часов она прибавила более 60 долларов.Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF в начале сессии составляла 747,3 доллара, но к 13:17 мск достигла 804,4, а ранее — 810,3 доллара, увеличившись на 8,4 процента.Прежний рекорд фиксировали накануне — 750 долларов за тысячу кубов, до этого были исторические отметки в 710 и 670 долларов (все в пределах последней недели).По мнению экспертов, рост связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом "Газпром" не хочет сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока — 2", считают аналитики.В минувшее воскресенье европейские газохранилища были заполнены на 70,75% — это на 15 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет.
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экономика, европа, газпром, северный поток — 2, цены на нефть
11:07 14.09.2021 (обновлено: 13:27 14.09.2021)
 
Цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе обновила рекорд, превысив 800 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, преодолев отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. За первые несколько часов она прибавила более 60 долларов.
Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF в начале сессии составляла 747,3 доллара, но к 13:17 мск достигла 804,4, а ранее — 810,3 доллара, увеличившись на 8,4 процента.
Прежний рекорд фиксировали накануне — 750 долларов за тысячу кубов, до этого были исторические отметки в 710 и 670 долларов (все в пределах последней недели).
По мнению экспертов, рост связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом "Газпром" не хочет сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока — 2", считают аналитики.
В минувшее воскресенье европейские газохранилища были заполнены на 70,75% — это на 15 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет.
Рабочие у узлов учета газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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ЭкономикаЕвропаГазпромСеверный поток — 2Цены на нефть
 
 
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