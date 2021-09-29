https://ria.ru/20210929/frantsiya-1752395969.html

Франция пересмотрит отношения с Британией после скандала с подлодками

Франция пересмотрит отношения с Британией после скандала с подлодками - РИА Новости, 29.09.2021

Франция пересмотрит отношения с Британией после скандала с подлодками

Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном, который нарушил свои обязательства, в том числе по торговле, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:24

2021-09-29T20:24

2021-09-29T20:58

в мире

париж

лондон

мид франции‎

жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости. Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном, который нарушил свои обязательства, в том числе по торговле, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Великобритания, США и Австралия заключили партнерство в области обороны и безопасности AUKUS, а последняя вышла из соглашения на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda.Он также призвал к пересмотру сотрудничества с Австралией из-за подорванного доверия. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что французский посол вернется в Канберру, но с ним продолжаются консультации.Ранее Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта на подлодки ударом в спину. Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона.После объявления о партнерстве AUKUS президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с главами Великобритании и США. Британский лидер Борис Джонсон предложил "восстановить сотрудничество" между Парижем и Лондоном, на что Макрон ответил, что ожидает предложений по этому поводу.

https://ria.ru/20210929/aukus-1752279159.html

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в мире, париж, лондон, мид франции‎, жан-ив ле дриан