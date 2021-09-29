20:24 29.09.2021 (обновлено: 20:58 29.09.2021)
Франция пересмотрит отношения с Британией после скандала с подлодками
Глава МИД Франции Ле Дриан: Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости. Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном, который нарушил свои обязательства, в том числе по торговле, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Великобритания, США и Австралия заключили партнерство в области обороны и безопасности AUKUS, а последняя вышла из соглашения на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda.
"На данном этапе я могу сказать, что кризис, который мы сейчас переживаем, серьезный. Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, и чтобы из него выйти, нужны будут серьезные действия, а не слова", — сказал министр.
Он также призвал к пересмотру сотрудничества с Австралией из-за подорванного доверия. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что французский посол вернется в Канберру, но с ним продолжаются консультации.
Ранее Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта на подлодки ударом в спину. Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона.
После объявления о партнерстве AUKUS президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с главами Великобритании и США.
Британский лидер Борис Джонсон предложил "восстановить сотрудничество" между Парижем и Лондоном, на что Макрон ответил, что ожидает предложений по этому поводу.