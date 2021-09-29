https://ria.ru/20210929/deti-1752211274.html
Жительнице Подмосковья в десятый раз отказали в опекунстве над сиротой
Жительнице Подмосковья в десятый раз отказали в опекунстве над сиротой - РИА Новости, 29.09.2021
Жительнице Подмосковья в десятый раз отказали в опекунстве над сиротой
Уже третий год Сильвия А. из Подмосковья не может получить опекунство над мальчиком из детдома. Соцработники говорят то о ее безнравственности, то о нарушениях... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:00
2021-09-29T08:00
2021-09-29T10:24
дети
московская область (подмосковье)
опека и попечительство
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Лидия Белькова. Уже третий год Сильвия А. из Подмосковья не может получить опекунство над мальчиком из детдома. Соцработники говорят то о ее безнравственности, то о нарушениях формальных требований при подаче документов. Оспорить решения в суде не удается.Справка и другие предлогиСильвия А. много лет занималась волонтерством в приютах. В 2019-м увидела анкету десятилетнего Руслана из интерната в Иркутской области. Съездила, познакомилась, захотела усыновить. В подмосковной опеке сразу намекнули, что против ребенка из региона.Будущая приемная мама значения этому не придала и стала срочно собирать документы. Близилось начало учебного года, и, надеясь отвести мальчика на школьную линейку 1 сентября, Сильвия обратилась за справкой в платный медцентр. Соцработники пожаловались на подложный документ в органы. Следователи, правда, не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.Позже Сильвия взяла справку в государственном медучреждении и предъявила ее органам опеки. Не помогло: чиновники из Ступино и Домодедово по-прежнему отказывали в оформлении опекунства. Причины постоянно менялись — нравственные и личностные качества заявительницы, отсутствие опыта воспитания, невозможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании... В общей сложности соцслужбы вынесли семь отказов.Спорный вопросУже трижды иски Сильвии не удовлетворяли суды разных инстанций. Двадцать седьмого сентября 2021-го решение соцработников поддержал Московский областной суд."На что ссылается судья, пока неизвестно: мотивировочную часть еще не огласили, — рассказывает РИА Новости Сильвия. — У опеки ко мне две претензии. Во-первых, они настаивают, что меня привлекали к уголовной ответственности. Это не так: был лишь судебный штраф. Во-вторых, аргументируют тем, что я не согласилась на психодиагностику в их службе сопровождения. Это тестирование вообще добровольное. Я проходила его в 2019-м и 2021-м в независимом центре и получила положительные характеристики. При этом я представила исчерпывающий перечень документов для усыновления. Опека работает не по закону, а согласно каким-то собственным убеждениям".Теперь она намерена обращаться в суд уже с кассационным иском к чиновникам.Что касается уголовного штрафа, то, по мнению защитника, это и вовсе не причина для отказа в опекунстве."Во-первых, ее освободили от уголовного преследования. Во-вторых, преступление небольшой тяжести. Оно не может влиять на оценку личностных и нравственных качеств", — объясняет он."Ничего, кроме полного разочарования"Помочь Сильвии пытаются и общественники, например Ольга Синяева из Наставнического центра Александра Гезалова. Она считает, что отказ опеки противоречит закону — например, статье 54 Семейного кодекса и положениям ФЗ "Об опеке и попечительстве". Там сказано, что каждый ребенок имеет право на воспитание в семье, главная задача соцработников — это право обеспечить.Ранее на сторону Сильвии встало руководство школы-интерната, где живет Руслан, поддержала и Татьяна Афанасьева, врио местного детского омбудсмена. По их мнению, позиция опеки вызывает недоумение. На ситуацию обратила внимание подмосковный уполномоченный по правам человека Екатерина Семенова — обещала разобраться.По мнению экспертов, Сильвия — идеальный кандидат. У нее три диплома об образовании, опыт работы с детьми с психическими особенностями развития. Она прошла школу приемных родителей, переехала в просторную квартиру, где уже два года пустует заваленная игрушками комната для Руслана."Надеется, но уже не так сильно"Несмотря на постоянные отказы, Сильвия не намерена прекращать общение с сиротой.По ее словам, ради Руслана она готова даже на переезд в Иркутскую область. Но опасается, что после стольких разбирательств придраться к судебному штрафу или чему-то еще могут и там.
https://ria.ru/20210316/deti-1601237129.html
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дети, московская область (подмосковье), опека и попечительство
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Лидия Белькова.
Уже третий год Сильвия А. из Подмосковья
не может получить опекунство над мальчиком из детдома. Соцработники говорят то о ее безнравственности, то о нарушениях формальных требований при подаче документов. Оспорить решения в суде не удается.
Справка и другие предлоги
Сильвия А. много лет занималась волонтерством в приютах. В 2019-м увидела анкету десятилетнего Руслана из интерната в Иркутской области
. Съездила, познакомилась, захотела усыновить. В подмосковной опеке сразу намекнули, что против ребенка из региона.
Будущая приемная мама значения этому не придала и стала срочно собирать документы. Близилось начало учебного года, и, надеясь отвести мальчика на школьную линейку 1 сентября, Сильвия обратилась за справкой в платный медцентр. Соцработники пожаловались на подложный документ в органы. Следователи, правда, не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.
Позже Сильвия взяла справку в государственном медучреждении и предъявила ее органам опеки. Не помогло: чиновники из Ступино и Домодедово по-прежнему отказывали в оформлении опекунства. Причины постоянно менялись — нравственные и личностные качества заявительницы, отсутствие опыта воспитания, невозможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании... В общей сложности соцслужбы вынесли семь отказов.
Спорный вопрос
Уже трижды иски Сильвии не удовлетворяли суды разных инстанций. Двадцать седьмого сентября 2021-го решение соцработников поддержал Московский областной суд
.
"На что ссылается судья, пока неизвестно: мотивировочную часть еще не огласили, — рассказывает РИА Новости Сильвия. — У опеки ко мне две претензии. Во-первых, они настаивают, что меня привлекали к уголовной ответственности. Это не так: был лишь судебный штраф. Во-вторых, аргументируют тем, что я не согласилась на психодиагностику в их службе сопровождения. Это тестирование вообще добровольное. Я проходила его в 2019-м и 2021-м в независимом центре и получила положительные характеристики. При этом я представила исчерпывающий перечень документов для усыновления. Опека работает не по закону, а согласно каким-то собственным убеждениям".
Теперь она намерена обращаться в суд уже с кассационным иском к чиновникам.
"Они настаивают, что моя подзащитная нарушила процедуру оформления опекунства — не прошла психологическую диагностику в рекомендованном учреждении, — отмечает адвокат Сильвии Александр Голованов. — В опеке утверждают, что им якобы запрещено выдавать в таком случае разрешение — это нарушает регламент, установленный Министерством образования региона. Однако вопрос тут спорный: в федеральном законе нет никаких требований к месту обследования".
Что касается уголовного штрафа, то, по мнению защитника, это и вовсе не причина для отказа в опекунстве.
"Во-первых, ее освободили от уголовного преследования. Во-вторых, преступление небольшой тяжести. Оно не может влиять на оценку личностных и нравственных качеств", — объясняет он.
"Ничего, кроме полного разочарования"
Помочь Сильвии пытаются и общественники, например Ольга Синяева из Наставнического центра Александра Гезалова
. Она считает, что отказ опеки противоречит закону — например, статье 54 Семейного кодекса и положениям ФЗ "Об опеке и попечительстве". Там сказано, что каждый ребенок имеет право на воспитание в семье, главная задача соцработников — это право обеспечить.
"Ничего, кроме полного разочарования и опустошенности, после недавнего решения Мосгорсуда у меня нет, — говорит Синяева. — Мы, конечно, будем дальше решать коллизию юридическим способом. Но это снова затянется на несколько месяцев как минимум. А ребенок ждет уже третий год. Постоянно болеет. Неизвестно, чем это для него закончится".
Ранее на сторону Сильвии встало руководство школы-интерната, где живет Руслан, поддержала и Татьяна Афанасьева, врио местного детского омбудсмена. По их мнению, позиция опеки вызывает недоумение. На ситуацию обратила внимание подмосковный уполномоченный по правам человека Екатерина Семенова
— обещала разобраться.
По мнению экспертов, Сильвия — идеальный кандидат. У нее три диплома об образовании, опыт работы с детьми с психическими особенностями развития. Она прошла школу приемных родителей, переехала в просторную квартиру, где уже два года пустует заваленная игрушками комната для Руслана.
"Надеется, но уже не так сильно"
Несмотря на постоянные отказы, Сильвия не намерена прекращать общение с сиротой.
"Я отправляю ему посылки, пополняю баланс на телефоне, чтобы говорить по видеосвязи. Он очень расстроен и, конечно, надеется, но уже не так сильно, как раньше", — рассказывает она.
По ее словам, ради Руслана она готова даже на переезд в Иркутскую область. Но опасается, что после стольких разбирательств придраться к судебному штрафу или чему-то еще могут и там.