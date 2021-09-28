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В Совфеде проанализируют, сколько женщин прошло в Госдуму от каждой партии
В Совфеде проанализируют, сколько женщин прошло в Госдуму от каждой партии - РИА Новости, 28.09.2021
В Совфеде проанализируют, сколько женщин прошло в Госдуму от каждой партии
В Совете Федерации проанализируют, скольким женщинам от каждой политической партии удалось попасть в Госдуму нового созыва, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:36
2021-09-28T14:36
общество
санкт-петербург
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
женщины
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Совете Федерации проанализируют, скольким женщинам от каждой политической партии удалось попасть в Госдуму нового созыва, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сейчас закончилась выборная компания, мы проанализируем внимательно, сколько от каждой партии прошло женщин в Госдуму", - сказала она на встрече с выпускницами проекта "Женщина-лидер".Как отметила спикер СФ, женщины должны занимать равное с мужчинами место в политике, к этому стремятся в Совфеде. По словам Матвиенко, в 2011 году, когда она стала сенатором, в верхней палате было 13% женщин-сенаторов, а теперь их уже 25%."И это только начало, мы добьемся, чтобы было 50 на 50, чтобы это (власть) было отражением нашего общества, а не просто кто-то нам делал одолжения и какие-то поблажки", - заявила она.Говоря о проекте "Женщина-лидер", законодатель сообщила, что один из его подпроектов, "Хозяйки села", будет продвигаться на Евразийском женском форуме, который пройдёт в Петербурге 13-15 октября."На таком высоком уровне мы представим проект, созданный участницами вашего потока, цифровую платформу "Женщины за здоровое общество". На ней запланировано проведение марафона "Здоровье женщин - благополучие нации", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20210903/zhenschiny-1748539638.html
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общество, санкт-петербург, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, женщины, россия
14:36 28.09.2021
 
В Совфеде проанализируют, сколько женщин прошло в Госдуму от каждой партии

Матвиенко: в Совфеде проанализируют, сколько женщин прошло в Госдуму от каждой партии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Совете Федерации проанализируют, скольким женщинам от каждой политической партии удалось попасть в Госдуму нового созыва, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сейчас закончилась выборная компания, мы проанализируем внимательно, сколько от каждой партии прошло женщин в Госдуму", - сказала она на встрече с выпускницами проекта "Женщина-лидер".
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Как отметила спикер СФ, женщины должны занимать равное с мужчинами место в политике, к этому стремятся в Совфеде. По словам Матвиенко, в 2011 году, когда она стала сенатором, в верхней палате было 13% женщин-сенаторов, а теперь их уже 25%.
"И это только начало, мы добьемся, чтобы было 50 на 50, чтобы это (власть) было отражением нашего общества, а не просто кто-то нам делал одолжения и какие-то поблажки", - заявила она.
Говоря о проекте "Женщина-лидер", законодатель сообщила, что один из его подпроектов, "Хозяйки села", будет продвигаться на Евразийском женском форуме, который пройдёт в Петербурге 13-15 октября.
"На таком высоком уровне мы представим проект, созданный участницами вашего потока, цифровую платформу "Женщины за здоровое общество". На ней запланировано проведение марафона "Здоровье женщин - благополучие нации", - сказала Матвиенко.
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ОбществоСанкт-ПетербургГосдума РФСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоженщиныРоссия
 
 
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